Bài thuốc 'thần kỳ' trị dứt điểm gút vĩnh viễn mà bác sĩ cũng phải thán phục

Sống khỏe 13/02/2017 07:04

Một người đàn ông 55 tuổi đã dùng bài thuốc này để tự chữa khỏi căn bệnh gút đau đớn, khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, theo healthyfoodteam.

Gút (thống phong) là căn bệnh mạn tính cực kỳ đau đớn do sự tích tụ axit uric trong máu vì thận không thể thải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Do thận không thể thải axit uric, chúng tạo thành các tinh thể ở khớp. 

Triệu chứng phổ biến nhất của gút gồm đau cấp, nóng rát, sưng đỏ ở các khớp. Cơn đau có thể trở nên cực kỳ kinh khủng, khiến họ không thể làm những công việc thường ngày. Nếu không chữa trị, nó có thể khiến bệnh nhân tàn phế, phải ngồi xe lăn. Ngoài ra, nó còn có thể dẫn tới những biến chứng khác như suy thận. 

Bài thuốc 'thần kỳ' trị dứt điểm gút vĩnh viễn mà bác sĩ cũng phải thán phục - Ảnh 1
Cách chữa bệnh gút vĩnh viễn - Ảnh minh họa: Internet

Gút đang trở nên ngày càng phổ biến, thậm chí ở những người trẻ tuổi. Mặc dù bệnh thường gặp nhất ở đàn ông, song nữ giới cũng có thể mắc căn bệnh này. Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự trục trặc về gen, song cũng có nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, béo phì, nghiện rượu, cao huyết áp, việc sử dụng một số thuốc, vv. 

Bệnh gút hầu như không thể được chữa khỏi mà chỉ có thể dùng các loại thuốc giảm đau cùng với việc thay đổi lối sinh hoạt. Thuốc tây chỉ có thể giúp bạn giảm đau, vì thế các chuyên gia khuyên bạn nên kết hợp với các phương thuốc dân gian để gia tăng hiệu quả chữa bệnh. Có nhiều thảo dược tự nhiên có khả năng ngăn ngừa và chữa dứt điểm căn bệnh này cực kỳ hiệu quả, hơn nữa lại không có tác dụng phụ.

Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bài thuốc trị dứt điểm gút vĩnh viễn:

Nguyên liệu

1 quả dứa

1 củ gừng tươi hoặc 2-3 thìa gừng bột

1-2 thìa bột nghệ

1 chén nước ép anh đào đen

Mật ong

1 chén nước ép cần tây

Bài thuốc 'thần kỳ' trị dứt điểm gút vĩnh viễn mà bác sĩ cũng phải thán phục - Ảnh 2
Anh đào đen - một trong các nguyên liệu chính (Ảnh minh họa: Internet)

Hướng dẫn

Gọt vỏ dứa và gỡ bỏ cuống. Cắt dứa thành từng miếng nhỏ sau đó dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn. Tiếp theo, cho nước ép anh đào, nước ép cần tây, gừng và nghệ vào. Cuối cùng, cho mật ong vào. Đổ tất cả vào 1 lọ thủy tinh, đậy nắp rồi bỏ trong tủ lạnh 10 ngày. Sau thời gian này, bạn có thể lấy ra để sử dụng. Hãy uống 1 ly mỗi ngày và bạn sẽ thấy bệnh gút nhanh chóng biến mất.

Vì sao hỗn hợp này có khả năng trị dứt điểm gút vĩnh viễn? Tất cả các nguyên liệu nói trên đều có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm lượng axit uric trong máu. Khi dùng thường xuyên, nó có thể hòa tan các tinh thể axit uric và tống chúng ra ngoài. Rất nhiều bệnh nhân đã áp dụng và khẳng định hiệu quả thần kỳ của nó.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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