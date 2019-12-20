5 món đồ phụ nữ TUYỆT ĐỐI đừng cho ai dùng chung dù thân đến mấy nếu không muốn mắc bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 20/12/2019 06:03

Muốn phòng tránh các bệnh nguy hiểm, phụ nữ tuyệt đối đừng cho người khác dùng chung những món đồ cá nhân này.

Rất nhiều người quan niệm rằng vật dụng cá nhân chỉ là những món đồ bình thường, hoàn toàn có thể cho người khác dùng chung. Thế nhưng, khi chia sẻ đồ dùng cá nhân với ai đó, rất có thể bạn sẽ phải gánh các mầm bệnh từ họ.

Dưới đây là những vật dụng cá nhân phụ nữ không được phép cho dùng chung nếu muốn phòng tránh các căn bệnh nguy hiểm.

1. Bàn chải đánh răng

Chúng ta thường ít dùng chung bàn chải đánh răng với người khác nhưng trong một số trường hợp điều này vẫn xảy ra.

Các nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, sau mỗi lần sử dụng, bàn chải đánh răng sẽ giữ lại một lượng lớn các vi khuẩn. Nó có thể chứa các loại virus và vi khuẩn như Ecoli, herpes simplex virus… Như vậy, khi dùng chung bàn chải, bạn có thể bị nhiễm chéo các virus, tăng mức độ vi khuẩn trong máu của bạn.

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Phụ nữ có thể bị nhiễm chéo virus nếu dùng chung bàn chải đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, đừng bao giờ mượn hay cho ai mượn bàn chải đánh răng kẻo rước bệnh vào người.

2. Xà phòng tắm

Đừng bao giờ nghĩ dùng chung xà phòng tắm là hoàn toàn bình thường. Trên thực tế, vi khuẩn từ da người này có thể lây lan sang người khác khi dùng chung xà phòng.

Dù là sản phẩm có tính kháng khuẩn nhưng xà phòng lại không thể tiêu diệt được các loại vi khuẩn ở dạ dày, gây đau bụng, tiêu chảy…

3. Đồ lót

Để phòng tránh các căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các căn bệnh tình dục, bạn cần tuyệt đối không dùng chung đồ lót với người khác.

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Dùng chung đồ lót có thể khiến bạn mắc các căn bệnh về đường tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, trung bình có khoảng 0,1g, tương đương với 10.000 vi sinh vật trong mỗi chiếc quần lót. Những vi khuẩn này có thể lây lan từ quần lót bẩn, ga trải giường hay những vật dụng tương tự.

Ngoài ra, dùng chung đồ lót có thể khiến bạn mắc bệnh lậu. Do đó, đừng bao giờ dùng chung món đồ này nếu không muốn mắc các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục.

4. Các sản phẩm trang điểmchăm sóc da

Những vật dụng phục vụ cho việc trang điểm của phụ nữ như bọt biển, cọ trang điểm… là những thứ thường xuyên tiếp xúc với da mặt. Trong khi đó, đây lại là nơi chứa nhiều bụi bẩn, dầu và cả vi khuẩn. Nếu dùng chung những vật dụng này, rất có thể bạn sẽ bị lây lan vi khuẩn từ mặt của người khác.

Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng chung son môi với người khác nếu không muốn bị lây virus herpes. Đặc biệt, các bệnh về mắt như đau mắt đỏ sẽ lây lan nhanh chóng nếu bạn dùng chung mascara với người đang mắc bệnh.

5. Dao cạo râu

Dùng dao cạo râu của nhau cũng có thể khiến chúng ta mắc căn bệnh nguy hiểm nào đó. Nếu chẳng may người kia mắc bệnh viêm gan B thì bạn có thể bị lây.

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Dùng chung dao cạo râu còn có thể khiến bạn bị nhiễm HIV - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, không loại trừ khả năng bạn có thể bị nhiễm HIV nếu dùng chung dao cạo với người bị mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, với những đồ vật mang tính riêng tư, mọi người nên dùng đồ của mình để tránh bị lây lan các loại vi khuẩn, virus mang mầm bệnh.

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Từ khóa:   bệnh tình dục bệnh lây qua đường tình dục viêm gan B

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