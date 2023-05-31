Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy

Sao Việt 31/05/2023 18:26

Có sự nghiệp thăng tiến bao ca sĩ trẻ ước ao, thay vì giữ gìn, trau dồi nâng cao nghề nghiệp, Hiền Hồ lại vướng vào ồn ào đời tư khiến khán giả quay lưng không thương tiếc.

Hiền Hồ đã "ở ẩn" 6 tháng trước khi xin lỗi hậu ồn ào "anh em nương tựa", cô nàng cũng mon men tái xuất showbiz Việt nhưng dường như cô chưa thể lấy lại được hào quang trước đây. Điển hình là một loạt show diễn bị huỷ như show tại quán cà phê ở Hạ Long (Quảng Ninh) cuối tháng 4; show tại đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cuối năm 2022…

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy - Ảnh 1
Hiền Hồ liên tục bị khán giả quay lưng khi muốn trở lại showbiz 

Dường như chỉ cần danh sách nghệ sĩ xuất hiện có Hiền Hồ là đơn vị tổ chức bị tẩy chay hoặc nhận về nhiều ý kiến trái chiều, lượt đánh giá không tốt. Các show diễn ở nước ngoài cũng “chung số phận”. Trước đó, một người thuộc ekip Quân A.P đã đăng tải 4 tấm poster về các đêm diễn của nam ca sĩ này cùng với Hiền Hồ ở nước ngoài. Theo đó, thời gian diễn ra các đêm nhạc đều rơi vào những ngày gần cuối tháng 3.

 

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy - Ảnh 2
Hầu như show nào có mặt Hiền Hồ cũng bị chỉ trích và tẩy chay 

Tuy nhiên, nếu theo dõi trên trang cá nhân, fanpage của Quân A.P lẫn Hiền Hồ đều không có bất kỳ cập nhật vào về các đêm diễn này. Điều này phải chăng xuất phát từ việc các đêm diễn này đã âm thầm bị hủy như sự kiện gần đây với Trịnh Thăng Bình?

Sau đó cô nàng cũng gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Khán giả cho rằng, Hiền Hồ đã trở lại trạng thái “ngủ đông” chờ dư luận lắng xuống hoặc “ém hàng” ra sản phẩm mới. Có lẽ con đường để Hiền Hồ lấy lại hào quang cũ còn rất xa.

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy - Ảnh 3
Kể từ cuối tháng 3 khi show diễn cuối cùng đã lên kế hoạch bị huỷ, Hiền Hồ dường như “mất tích” khỏi mạng xã hội

Được biết, Hiền Hồ sinh ra trong một gia đình làm nông ở Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, cô lại không muốn gắn bó đời mình với nghiệp trồng cà phê của gia đình mà quyết vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội. Ca sĩ từng trải qua thời gian khó khăn vừa học vừa làm; chấp nhận hát phòng trà, quán café với cát-xê bèo bọt chỉ để tích lũy kinh nghiệm.

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy - Ảnh 4
Hiền Hồ quyết tâm vào Sài Gòn theo đuổi đam mê và có những bước tiến đáng kể 

Bẵng đi một năm không tiếng vang, cái tên Hiền Hồ bỗng thăng tiến "thần tốc". Bắt đầu bằng MV Em ngày xưa khác rồi, Hiền Hồ liên tục tạo hit với Rồi người thương cũng hóa người dưng, Đừng nói tôi điên, Cưới nhau đi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại,...

Từ khi dính đến scandal "anh em nương tựa", Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt. Chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua như cách mà nhiều người nổi tiếng thường làm khi dính scandal, Hiền Hồ vẫn mong ngày được trở lại và được khán giả đón nhận nhưng dư luận có vẻ vẫn không mặn mà gì với nữ ca sĩ. 

 

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Hiền Hồ tiếp tục 'mất tích' khi hàng loạt show diễn bị hủy - Ảnh 5
Hiền Hồ vẫn mong ngày được trở lại và được khán giả đón nhận nhưng dư luận có vẻ vẫn không mặn mà gì với nữ ca sĩ 

Thời gian qua, showbiz Việt chứng kiến nhiều sự tái xuất của những giọng ca dính thị phi như Sơn Tùng M-TP, Jack 96… Dù scandal đã phần nào lắng xuống nhưng hiệu ứng của sản phẩm đều không được như trước. Có vẻ như khán giả đang tận dụng quyền "tẩy chay" triệt để của mình với những người nổi tiếng dính thị phi. Động thái cứng rắn này của khán giả nhận được nhiều ủng hộ khi nhiều người tin rằng tẩy chay triệt để nghệ sĩ dính thị phí chính là cách để showbiz Việt trở nên trong sáng hơn.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo?

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo?

Một cửa hàng vì sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo khiến cộng đồng mạng tức giận và đòi 'tẩy chay'.

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