Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng

Sao Việt 05/06/2023 09:26

Chỉ sau một vai diễn, cuộc đời của nữ diễn viên Vbiz này như được bước sang chương mới.

Thúy Ngân hiện được biết tới là một diễn viên sáng giá của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim đình đám như "Gạo nếp gạo tẻ", "Hải đường trong gió", "Cây táo nở hoa"...Tuy nhiên, ít ai biết trước đó cô là gương mặt quen thuộc với các sân chơi sắc đẹp qua hàng loạt giải thưởng ấn tượng. Trong lần đầu tiên 'chạm ngõ' các cuộc thi nhan sắc, Thúy Ngân đã giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho năm 2009

Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 1
Thúy Ngân là gương mặt quen thuộc với các sân chơi sắc đẹp qua hàng loạt giải thưởng ấn tượng

Cô còn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010 và xuất sắc vào Top 15 chung cuộc khi đại diện Việt Nam tham dự Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 - Miss Tourism Queen International 2011.

Sau hàng loạt giải thưởng về nhan sắc, Thúy Ngân chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh. Từng chia sẻ về việc phải lo cho em gái ăn học và phải giúp đỡ ba mẹ nên Thúy Ngân trưởng thành từ rất sớm, cô đã tận dụng danh tiếng có được từ lĩnh vực sắc đẹp để gia nhập giới giải trí. Người đẹp rất chăm chỉ đóng phim truyền hình và xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm để có thể có thu nhập lo cho gia đình. 

Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 2
Sau hàng loạt giải thưởng về nhan sắc, Thúy Ngân chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh

Đầu năm 2019, Thúy Ngân mới thật sự có được hào quang cho mình, nguyên nhân đến từ màn nhập vai "Hân Hoa hậu" một cách xuất sắc trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạp Tẻ.

Tính cách đanh đá, tiểu thư của Hân Hoa hậu được Thúy Ngân truyền tải một cách tự nhiên, qua đó để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Cùng với hiệu ứng của bộ phim, cái tên Thúy Ngân được khán giả chú ý. Sau vai diễn để đời, nữ diễn viên cũng được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng. Đặc biệt là năm 2021, Thúy Ngân tiếp tục góp mặt trong dự án Cây Táo Nở Hoa và tiếp tục nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả vì lối diễn xuất chín chắn, mang lại nhiều cảm xúc.

Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 3
Thúy Ngân trong phim Gạo nếp gạo tẻ 
Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 4
Vai diễn Ngọc Hân đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả 

Với vai diễn Ngọc Hân, Thúy Ngân đã giành được giải thưởng "Nữ diễn viên được yêu thích" tại giải Mai vàng lần thứ 24 năm 2019. Đây là một thành quả xứng đáng với Thúy Ngân sau rất nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật.

Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 5
Thúy Ngân xuất sắc giành được giải thưởng danh giá nhờ nỗ lực của mình 

Bên cạnh đó, Thúy Ngân trở thành gương mặt quen thuộc ở các chương trình truyền hình như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân,... Tính cách hài hước, chịu chơi của nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích. Các chương trình mà Thúy Ngân tham gia cũng được công chúng đón nhận và thu nhiều lượt xem ở các nền tảng. Có thể nói, so với thời "lặn hụp" cách đây chục năm thì sự nghiệp hiện tại của Thúy Ngân đã thay đổi 180 độ.

Sao nữ Vbiz bùng nổ chỉ nhờ một vai diễn để đời, sự nghiệp cùng nhan sắc ngày càng lên hương, không ngừng thăng hạng - Ảnh 6
Cô nàng cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí ăn khách 

Ngoài sự nghiệp lên như diều gặp gió, Thúy Ngân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tận hưởng cuộc sống vui vẻ, sang chảnh. Nữ diễn viên thường dành cho bản thân những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng sau những dự án bận rộn. Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên khá kín tiếng. 

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Ngoại hình của Thúy Ngân trong những bức ảnh được đăng tải gần đây khiến dân tình bàn tán xôn xao.

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