Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt

Sao Việt 02/06/2023 08:56

Dù đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Phương Trinh Jolie vẫn đều đặn tập yoga, diện những bộ trang phục cực sexy dù vướng nhiều tranh cãi.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, vợ chồng Lý Bình và Phương Trinh Jolie vừa đăng tải loạt ảnh chụp gia đình kèm dòng trạng thái: 'Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi. Chúc em bé lớn với em bé nhỏ còn trong bụng mẹ của ba luôn xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn và nghe lời. Chúc hai đứa luôn là những đứa trẻ hạnh phúc nhất khi là con của ba mẹ. Điều hạnh phúc nhất của ba hiện tại, có lẽ là được nhìn Mia khôn lớn từng ngày, nhìn em bé trong bụng chờ ngày ra đời gọi ba, gọi mẹ. Ba yêu hai đứa, yêu cả mẹ của hai con'. 

Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 1
Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình trong bộ ảnh chúc mừng ngày 1/6 
Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 2
Con gái Mia cũng xuất hiện cạnh bố và mẹ. Nhóc tỳ ngày càng xinh xắn và vô cùng đáng yêu

Trong hình ảnh được chia sẻ, Phương Trinh Jolie diện áo bra, phô diễn vòng 2 căng tròn trong những tháng cuối thai kỳ. Dễ dàng nhận thấy, dù vóc dáng có chút thay đổi thế nhưng mẹ bầu vẫn vô cùng tươi tắn và rạng rỡ. Nữ diễn viên cùng ông xã và con gái liên tục tạo 7749 kiểu dáng độc lạ và có 1-0-2. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục thả tim để bày tỏ sự yêu thích với gia đình Phương Trinh Jolie và Lý Bình. 

Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 3
Người hâm mộ liên tục bày tỏ sự yêu thích với gia đình Phương Trinh Jolie và Lý Bình

Suốt hành trình mang thai, Phương Trinh Jolie từng nhiều lần gây tranh cãi khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Nhiều người cho rằng điều đó là không phù hợp với phụ nữ đang mang thai. Thậm chí, một số bộ phận kém duyên còn "tấn công" trang cá nhân của nữ diễn viên và dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã đến chửi rủa.

Trước những chỉ trích không đáng có, Lý Bình cũng lên tiếng giải thích việc vợ anh mặc quyến rũ, khác biệt so với những mẹ bầu khác, chỉ đơn giản là muốn khoe những điều thiêng liêng và niềm vui khi mang thai. 

Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 4
Lý Bình đã tiếng bảo vệ vợ trước những lời chỉ trích về thời trang giai đoạn mang thai 

Phương Trinh Jolie cũng cho biết ở tháng thứ 3 trở đi thì mẹ bầu đã có thể luyện tập yoga ở cường độ thấp. Người đẹp cũng chia sẻ, cô có thói quen tập yoga suốt 10 năm qua. 

'Tôi dành 3 buổi trong tuần để duy trì sự dẻo dai của cơ thể. Trước đây, mỗi buổi tôi tập 120 phút, khi mang thai thì giảm lại còn 60 phút trong 1 buổi tập', Phương Trinh Jolie nói.

Theo nữ diễn viên, cũng nhờ có bộ môn này mà trong suốt quá trình mang thai, cô duy trì được vóc dáng thon gọn, không bị mệt mỏi, đau nhức và tinh thần luôn thoải mái. Không chỉ vậy, người đẹp cho rằng việc tập luyện tích cực cũng khiến cô có thể dễ dàng sinh nở.

Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie chăm chỉ tập yoga trong giai đoạn thai kỳ

'Khi mang thai, tôi cũng hạn chế khoảng 30% những động tác đè lên bụng hay ép dẻo lưng quá nhiều. Thêm nữa tất cả động tác trên đều có cô giáo hướng dẫn. Tôi tập yoga nhiều năm và bộ môn này cũng chia ra nhiều cấp độ, có những động tác khi mang thai tôi có thể tập được nhưng chưa chắc những người mang thai khác tập được', người đẹp nói.

Phương Trinh Jolie cho biết thêm, cô có bác sĩ dinh dưỡng và huấn luyện viên yoga đến tận nhà hướng dẫn trong suốt thai kỳ. Nữ diễn viên tiết lộ chi phí cho việc này không quá cao đối với mức thu nhập của gia đình. Với cô, đầu tư tiền cho sức khỏe thì luôn xứng đáng. 

Phương Trinh Jolie: Bầu 8 tháng vẫn chăm tập yoga, diện đồ hở bạo chụp ảnh gia đình siêu nóng bỏng khiến cộng đồng mạng phát sốt - Ảnh 6
Nhờ tập luyện yoga mỗi ngày, nữ ca sĩ cũng không lo lắng vấn đề thừa cân sau sinh

Nhờ tập luyện yoga mỗi ngày, nữ ca sĩ cũng không lo lắng vấn đề thừa cân sau sinh. Bà xã Lý Bình cho biết lúc mang thai con gái lớn, cô nặng 75kg, tăng 27kg. Tuy nhiên chỉ 1 tháng sau sinh, cô đã có thể trở lại số cân nặng ban đầu là 48kg. 

Phương Trinh Jolie (SN 1988) là ca sĩ, diễn viên được nhiều người yêu mến. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như: Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Mẹ chồng nàng dâu... Năm 2022, Phương Trinh Jolie lên xe hoa cùng diễn viên Lý Bình. Cũng tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi tên Mia.

 

Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực

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Phương Trinh Jolie là mỹ nhân sở hữu gu thời trang bầu bí ấn tượng trong showbiz.

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