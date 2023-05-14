Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm

Sao Việt 14/05/2023 11:02

Nhất cứ nhất động của cặp đôi luôn thu hút sự chú ý.

Trước đó tối, Hari Won đại diện Trấn Thành nhận giải Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất tại Liên hoan phim (LHP) châu Á. Cô cho biết Trấn Thành bận quay show truyền hình ở TP HCM, nhờ cô ra Đà Nẵng chăm sóc đoàn phim. Nhưng cô không ngờ được thay anh nhận giải.

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 1
Hari Won thay chồng nhận giải trong lúc Trấn Thành đang bận quay chương trình Rap Việt

Hari Won, đại diện cho ông xã lên nhận giải thay. Cô vui sướng nói: Hôm nay chồng em quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt ở đây. Chồng em bảo vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi giùm anh được không, để chăm sócchi tiền cho đoàn phim. Em tưởng là chỉ đi chi tiền nhưng ra đây được nhận giải thưởng, em rất vinh dự.

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 2
Trấn Thành và "Nhà bà Nữ" thắng lớn

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ đăng tải chiếc cúp cùng lời nhắn tới ông xã: "Chúc mừng anh nha". Ngay dưới bài viết, Trấn Thành để lại bình luận ngọt ngào: "Yêu vợ nhiều. Em siêu duyên dáng đêm qua nhé! Thương lắm".

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 3
Màn tương tác của cả 2 nhận về nhiều sự chú ý giữa lúc tin đồn rạng nứt tình cảm

Màn tương tác của vợ chồng Trấn Thành đã "đập tan" tin đồn rạn nứt tình cảm. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng giữa Trấn Thành và vợ là hợp đồng tình yêu và giờ đã chấm dứt. 

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 4
Màn đối đáp của cả 2 trên mạng xã hội phần nào xóa tan tin đồn  

Trước đó, cũng trong bài phát biểu nhận giải thay ông xã, Hari Won chia sẻ :"Thật sự em đã thấy quá trình chồng làm phim, ban ngày anh ra ngoài họp bàn kịch bản, còn khi về nhà nếu có thắc mắc thì chồng em không cho em ngủđến 3-4 giờ sáng bàn ra công việc thì em mới được ngủ. Lần này em nhận quà giúp chồng em, em thấy mọi khó khăn và thiếu ngủ trước kia của em đã được bù đắp. Em cảm ơn mọi người rất nhiều".

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 5
Cách gọi thân thương của 2 Hari Won cũng phần nào làm rõ tin đồn về quan hệ vợ chồng cô 

 

Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm - Ảnh 6
Trấn Thành vốn là ông chồng yêu chiều vợ nhất nhì showbiz Việt 

 

Đáp trả tin đồn ly hôn, Hari Won khóc khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thay Trấn Thành tại LHP châu Á

Đáp trả tin đồn ly hôn, Hari Won khóc khi lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thay Trấn Thành tại LHP châu Á

Hari Won tự hào và xúc động khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất thay chồng, kèm theo đó bà xã Trấn Thành cũng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh hôn nhân của hai người trong thời gian vừa qua.

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