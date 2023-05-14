Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm

Trước đó tối, Hari Won đại diện Trấn Thành nhận giải Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất tại Liên hoan phim (LHP) châu Á. Cô cho biết Trấn Thành bận quay show truyền hình ở TP HCM, nhờ cô ra Đà Nẵng chăm sóc đoàn phim. Nhưng cô không ngờ được thay anh nhận giải.

Hari Won thay chồng nhận giải trong lúc Trấn Thành đang bận quay chương trình Rap Việt

Hari Won, đại diện cho ông xã lên nhận giải thay. Cô vui sướng nói: “Hôm nay chồng em quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt ở đây. Chồng em bảo vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi giùm anh được không, để chăm sóc, chi tiền cho đoàn phim. Em tưởng là chỉ đi chi tiền nhưng ra đây được nhận giải thưởng, em rất vinh dự.