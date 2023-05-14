Động thái gây chú ý của Hari Won và Trấn Thành giữa ồn ào rạn nứt tình cảm

Nhất cứ nhất động của cặp đôi luôn thu hút sự chú ý.
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Trước đó tối, Hari Won đại diện Trấn Thành nhận giải Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất tại Liên hoan phim (LHP) châu Á. Cô cho biết Trấn Thành bận quay show truyền hình ở TP HCM, nhờ cô ra Đà Nẵng chăm sóc đoàn phim. Nhưng cô không ngờ được thay anh nhận giải.
Hari Won, đại diện cho ông xã lên nhận giải thay. Cô vui sướng nói: “Hôm nay chồng em quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt ở đây. Chồng em bảo vợ chồng là một, anh không đi được thì em đi giùm anh được không, để chăm sóc, chi tiền cho đoàn phim. Em tưởng là chỉ đi chi tiền nhưng ra đây được nhận giải thưởng, em rất vinh dự.
Mới đây, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ đăng tải chiếc cúp cùng lời nhắn tới ông xã: "Chúc mừng anh nha". Ngay dưới bài viết, Trấn Thành để lại bình luận ngọt ngào: "Yêu vợ nhiều. Em siêu duyên dáng đêm qua nhé! Thương lắm".
Màn tương tác của vợ chồng Trấn Thành đã "đập tan" tin đồn rạn nứt tình cảm. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng giữa Trấn Thành và vợ là hợp đồng tình yêu và giờ đã chấm dứt.
Trước đó, cũng trong bài phát biểu nhận giải thay ông xã, Hari Won chia sẻ :"Thật sự em đã thấy quá trình chồng làm phim, ban ngày anh ra ngoài họp bàn kịch bản, còn khi về nhà nếu có thắc mắc thì chồng em không cho em ngủ, đến 3-4 giờ sáng bàn ra công việc thì em mới được ngủ. Lần này em nhận quà giúp chồng em, em thấy mọi khó khăn và thiếu ngủ trước kia của em đã được bù đắp. Em cảm ơn mọi người rất nhiều".