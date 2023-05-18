NSƯT Hạnh Thúy gặp biến nửa đêm: Hoảng sợ vì 'bé Na' chui vào nhà và cái kết toát mồ hôi

Sao Việt 18/05/2023 15:01

Nữ diễn viên toát mồ hôi, hoảng loạn vì sự xuất hiện của con vật đáng sợ này.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Hạnh Thúy đã chia sẻ một dòng trạng thái khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết nửa đêm gặp "vị khách" dữ đến thăm nhà khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô viết: "Nửa đêm khách vô nhà. Hic. May ông chồng đang ngồi với cậu em nên cậu ấy xử lí dùm. Bạn bự chảng như cườm tay ấy. Nếu không chắc cả nhà xỉu hết. Sống gần thiên nhiên có nhiều cái lợi nhưng cũng có cái đáng lo vầy nè. Nghe cậu đó nói con này là hổ hành độc dữ lắm. Lại sợ thêm mấy phần."

Bên cạnh, Hạnh Thúy cũng chia sẻ thêm trước đó cũng có một số loại rắn nhỏ bò vào, nhưng do không độc hại nên gia đình chỉ đuổi đi và không giết vì sợ mang tội.

NSƯT Hạnh Thúy gặp biến nửa đêm: Hoảng sợ vì 'bé Na' chui vào nhà và cái kết toát mồ hôi - Ảnh 1
NSƯT Hạnh Thúy bất ngờ cập nhật tình trạng của mình trên trang cá nhân

Cuối cùng, Hạnh Thúy không quên gửi lời cảm ơn khán giả đã động viên và trấn an mình: "PS. Dạ cám ơn cả nhà đã trấn an và giải thích rõ ràng, đã đỡ sợ vì thằng này không độc, nhưng nhà mình vẫn là điểm hẹn của nhiều đứa khác. Vẫn phập phồng lo, mà hi vọng tụi nó hỏng ưa mình nên đừng ghé thăm mình nữa!". Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận động viên, chia sẻ cùng nữ nghệ sĩ.

NSƯT Hạnh Thúy gặp biến nửa đêm: Hoảng sợ vì 'bé Na' chui vào nhà và cái kết toát mồ hôi - Ảnh 2
Cô không quên gửi lời cảm ơn gia đình đã động viên và trấn an mình

NSƯT Hạnh Thúy được khán giả biến đến qua nhiều bộ phim khác nhau như Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng,...  Ngoài là diễn viên, cô còn được biết với vai trò là đạo diễn, tác giả kịch bản, MC một số chương trình truyền hình về đời sống. Với vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt có phần khắc khổ, Hạnh Thúy thường được giao những vai lam lũ, giản dị. 

NSƯT Hạnh Thúy gặp biến nửa đêm: Hoảng sợ vì 'bé Na' chui vào nhà và cái kết toát mồ hôi - Ảnh 3
Hạnh Thúy thường được giao những vai lam lũ, giản dị

Trong cuộc sống đời thường, Hạnh Thúy cũng là người nghệ sĩ dung dị, mộc mạc. Dù nổi tiếng, nhưng cô vẫn sống bình dân, thích chạy xe máy đi làm như bao người bình thường khác. Cô là một người yêu thương gia đình. Như bao nghệ sĩ khác, Hạnh Thúy cũng có ước mơ về quê, trồng rau, nuôi cá, nuôi gà khi về hưu.

NSƯT Hạnh Thúy gặp biến nửa đêm: Hoảng sợ vì 'bé Na' chui vào nhà và cái kết toát mồ hôi - Ảnh 4
Hạnh Thúy cũng có ước mơ về quê, trồng rau, nuôi cá, nuôi gà khi về hưu

Hiện tại, cô cũng đang sống như một người nông dân, trồng mướp, trồng bầu, trồng nấm, nuôi 6 con vịt, 5 con gà lấy trứng ăn dù mảnh vườn nhỏ xíu, chỉ có vài mét vuông nhưng trồng đủ loại rau, ăn không hết.

Đời thường dung dị của NSƯT Hạnh Thúy: Sống bình dân, tự chạy xe máy đi làm

Đời thường dung dị của NSƯT Hạnh Thúy: Sống bình dân, tự chạy xe máy đi làm

Bước sang tuổi 46, NSƯT Hạnh Thúy có cuộc sống bận rộn nhưng yên bình.

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