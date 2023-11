Bên cạnh, Hạnh Thúy cũng chia sẻ thêm trước đó cũng có một số loại rắn nhỏ bò vào, nhưng do không độc hại nên gia đình chỉ đuổi đi và không giết vì sợ mang tội.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Hạnh Thúy đã chia sẻ một dòng trạng thái khiến nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết nửa đêm gặp "vị khách" dữ đến thăm nhà khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô viết: "Nửa đêm khách vô nhà. Hic. May ông chồng đang ngồi với cậu em nên cậu ấy xử lí dùm. Bạn bự chảng như cườm tay ấy. Nếu không chắc cả nhà xỉu hết. Sống gần thiên nhiên có nhiều cái lợi nhưng cũng có cái đáng lo vầy nè. Nghe cậu đó nói con này là hổ hành độc dữ lắm. Lại sợ thêm mấy phần."

NSƯT Hạnh Thúy bất ngờ cập nhật tình trạng của mình trên trang cá nhân

Cuối cùng, Hạnh Thúy không quên gửi lời cảm ơn khán giả đã động viên và trấn an mình: "PS. Dạ cám ơn cả nhà đã trấn an và giải thích rõ ràng, đã đỡ sợ vì thằng này không độc, nhưng nhà mình vẫn là điểm hẹn của nhiều đứa khác. Vẫn phập phồng lo, mà hi vọng tụi nó hỏng ưa mình nên đừng ghé thăm mình nữa!". Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận động viên, chia sẻ cùng nữ nghệ sĩ.

Cô không quên gửi lời cảm ơn gia đình đã động viên và trấn an mình

NSƯT Hạnh Thúy được khán giả biến đến qua nhiều bộ phim khác nhau như Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng,... Ngoài là diễn viên, cô còn được biết với vai trò là đạo diễn, tác giả kịch bản, MC một số chương trình truyền hình về đời sống. Với vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt có phần khắc khổ, Hạnh Thúy thường được giao những vai lam lũ, giản dị.