Người mẫu thập niên 90, từng 'chạy trốn' quá khứ đau khổ, sang Singapore định cư giờ ra sao?

Từng là người mẫu đắt show thập niên 90, sao nữ gặp biến cố tình cảm nên sang Singapore "trốn chạy" quá khứ, làm mẹ đơn thân, U50 trở lại Việt Nam kinh doanh và theo đuổi nghệ thuật.

Người mẫu Huỳnh Trang Nhi sinh năm 1978 (48 tuổi), trong những năm 1990, chị được xem là cái tên sáng giá của làng thời trang Việt. Chị sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, sự thông minh và sắc sảo của một người con gái Sài Gòn. Người mẫu xinh đẹp đắt show nhất thập niên 90 - Ảnh: Internet Chia tay mối tình dài gần 10 năm, Trang Nhi sang định cư ở Singapore và phát hiện mình có thai. Cô gái trẻ sống ở nơi đất khách quê người vừa đi học vừa phải xoay sở với nhiều công việc, từ bồi bàn, dọn dẹp vệ sinh đến buôn hàng giảm giá... Cô vác bụng bầu đi khắp nơi, làm tất cả để bám trụ lại và có đủ tiền sinh con, nuôi con. Cô quyết định giữ lại đứa bé mặc cho gia đình can ngăn. Mãi cho đến những tháng gần sinh, cô mới trở về Việt Nam. Lúc ấy, dù cả gia đình còn giận nhưng vẫn lo lắng và đồng hành cùng cô trong sự lựa chọn mang tính bước ngoặt này.

Người mẫu Huỳnh Trang Nhi với sắc vóc xinh đẹp nhẹ nhàng - Ảnh: Internet Sau 12 năm, diễn viên Huỳnh Trang Nhi tiếp tục mang thai và làm mẹ đơn thân khi mối tình thứ hai tan vỡ. Chưa dừng lại, giai đoạn mang thai lần hai cũng là lúc cô gặp biến cố lớn trong kinh doanh dẫn đến mất hàng chục tỷ đồng. Trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, Trang Nhi giờ đây đã hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân của hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Sau hơn 10 năm làm mẹ đơn thân, chị đã trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc nhưng chị cũng đã tìm ra cách để tạo dựng chút gì đó cho tương lai.

Huỳnh Trang Nhi và hai cô con gái đáng yêu - Ảnh: Internet Đi qua thời đình cao, sau này Huỳnh Trang Nhi "lấn sân" điện ảnh với nhiều phim: Gạo nếp gạo tẻ, Đánh cắp giấc mơ, Mẹ hổ dạy con dâu, Nhà ông Hoàng có ma,... Huỳnh Trang Nhi lấn sân sang điện ảnh khi trở về quê nhà Việt Nam - Ảnh: Internet Cố gây ấn tượng với diễn xuất chân thật khi vào vai người mẹ - Ảnh: Internet Cô chia sẻ thêm, “Trở về” và “Về quê” là hai bộ phim giúp cô bén duyên với nghiệp diễn. Vốn xuất thân từ người mẫu, vì thế nữ diễn viên đã phải nỗ lực học hỏi, rèn luyện kỹ năng diễn xuất rất nhiều. Nói về dự định tương lai, diễn viên Huỳnh Trang Nhi cho biết sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất bên cạnh lĩnh vực kinh doanh. Dù chưa được biết đến nhiều như các đồng nghiệp cùng thời, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc với niềm đam mê lớn này và viên mãn với cuộc sống hiện tại.

Dù đã xin được giấy phép nhưng Tuấn Hưng vẫn hủy show ban công vào phút chót Vào ngày 28/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã thông báo và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sẽ hủy show ban công. Dân tình không hiểu vì sao đã được cấp giấy phép mà nam ca sĩ vẫn đưa ra quyết định này.

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