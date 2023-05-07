Một hoa hậu đã bí mật sinh con đầu lòng, từng đám cưới chỉ có 60 khách mời ở Việt Nam nay có cuộc sống kín tiếng tại Mỹ

Nàng Hậu này hiện đang có cuộc sống sang chảnh, nhiều người mơ ước tại nước Mỹ.

Dương Mỹ Linh từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Sau cuộc thi nhan sắc này, cô tiếp tục thử tài diễn xuất trong một số phim truyền hình trước khi chính thức lui về hậu trường. Được biết, Dương Mỹ Linh và doanh nhân Bảo Anh hẹn hò vào năm 2018 nhưng khá kín tiếng. Vài năm qua, Dương Mỹ Linh mới thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm. Hoa hậu Dương Mỹ Linh nên duyên cùng doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh - Ảnh: Internet Dương Mỹ Linh có đời tư vô cùng kín tiếng vì thế cô gây bất ngờ khi thông báo đã nhận lời cầu hôn của doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh vào tháng 3/2022. Thời điểm này, cặp đôi đã có hơn 4 năm bên nhau nhưng giữ kín chuyện tình cảm, hiếm hoi chia sẻ về đối phương với công chúng. Theo Hoa hậu, mối quan hệ của cô và doanh nhân được gia đình hai bên ủng hộ. Vào cuối tháng 7, cả hai về Việt Nam để gặp gia đình và chuẩn bị cho hôn lễ.

Đám cưới của Dương Mỹ Linh chỉ mời 60 quan khách thay vì hàng trăm người như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh: Internet Điều đặc biệt là vợ chồng Dương Mỹ Linh chỉ mời 60 quan khách thay vì hàng trăm người như nhiều nghệ sĩ khác. Hôn lễ diễn ra vào tháng 12/2022 tại TP.HCM của cặp đôi có một số sao Việt đã đến dự như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Diễm My 6X, Trần Bảo Sơn, Lê Thuý,... Sau đám cưới kín đáo và sang trọng ở TP.HCM, Dương Mỹ Linh tiếp tục làm tiệc báo hỷ đúng với nghi thức truyền thống tại quê nhà. Sau 2 đám cưới nhỏ gọn ở quê hương, Dương Mỹ Linh và chồng doanh nhân trở về Mỹ để tiếp tục sinh sống, làm việc. Đến 4 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Dương Mỹ Linh bí mật hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng là một bé trai, có tên thân mật là Julian. Thông tin cô "vượt cạn" thành công không phải do chính chủ chia sẻ mà siêu mẫu Anh Thư đã thay mặt bạn công bố với người hâm mộ. Dương Mỹ Linh cho biết khi về Việt Nam chuẩn bị làm đám cưới thì đã mang thai hơn 3 tháng. Suốt thai kỳ ở Mỹ, Dương Mỹ Linh được ông xã doanh nhân túc trực để chăm sóc.

Đến 4 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Dương Mỹ Linh bí mật hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng là một bé trai, có tên thân mật là Julian - Ảnh: Internet Sau hơn nửa năm kết hôn, Hoa hậu Dương Mỹ Linh có cuộc sống bình yên tại nước ngoài. Vốn là người kín tiếng nên cô ít chia sẻ về chồng và con trai trên mạng xã hội. Hiện tại, Dương Mỹ Linh đã không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang công việc kinh doanh. Hoa hậu sinh năm 1984 sống trong ngôi biệt thự sang trọng, có sân vườn rộng lớn như quán cafe ở Mỹ. Vào những dịp lễ, Tết, Hoa hậu Dương Mỹ Linh sẽ trang hoàng nhà cửa mang đậm phong cách và văn hoá người Việt Nam. Hiện tại, Dương Mỹ Linh có cuộc sống kín đá và chuyển hướng sang làm kinh doanh ở Mỹ - Ảnh: Internet

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