Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz

Sao Việt 17/04/2023 16:01

Bước sang tuổi 31, Lan Khuê đẹp bất chấp và có phần lấn át dàn sao nữ khi tham gia một sự kiện gần đây!

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM với diện mạo thời thượng. Có thể thấy, thời gian gần dây, người đẹp dần chăm chỉ tham gia các hoạt động trong showbiz nhiều hơn sau thời gian dài lui về chăm sóc gia đình.

Top 11 Miss World 2015 tạo ấn tượng mạnh với mái tóc nối kim tuyến nổi bật. Cô nàng không cần trang điểm đậm nhưng vẫn đủ toát ra nét đẹp mặn mà ở tuổi 31.

Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz - Ảnh 1
Siêu mẫu Lan Khuê gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM với diện mạo thời thượng - Ảnh: FBNV

Trang phục mà nàng Hoa khôi chọn lựa có hai màu đối lập trắng - đen với mẫu áo tanktop đơn giản cùng chiếc váy ngắn đính hoa và tà dài hơn chân, đi kèm là mẫu găng tay cùng chất liệu. 

Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz - Ảnh 2
Trang phục mà nàng Hoa khôi chọn lựa có hai màu đối lập trắng - đen với mẫu áo tanktop đơn giản cùng chiếc váy ngắn đính hoa - Ảnh: FBNV

Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu như đôi giày cao gót hồng cánh sen được thay thế bằng một màu khác. Bởi gam màu này bị 'lạc quẻ' và sến súa hẳn so với hai món đồ trắng - đen mà cô đang diện trên người. 

Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz - Ảnh 3
Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu như đôi giày cao gót hồng cánh sen được thay thế bằng một màu khác - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi vào chung khung hình với Á hậu Kim Duyên và người đẹp Lê Hoàng Phương. Hoa khôi Áo dài 2014 lại "chặt đẹp" hoàn toàn cả dàn mỹ nhân với cặp kiếm Nhật thon thả của mình. Vấn đề "lỗi trang phục" cũng không cản nổi hào quang của Lan Khuê. 

Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz - Ảnh 4
Hoa khôi Áo dài 2014 lại "chặt đẹp" hoàn toàn cả dàn mỹ nhân với cặp kiếm Nhật thon thả của mình - Ảnh: FBNV

Nói về nhan sắc, Lan Khuê gần như không hề thua kém bất kỳ ai trong làng showbiz Việt khi đứng chung khung hình, thậm chí cô nàng còn trở nên "bất phân thắng bại"khi đứng cạnh hai hoa hậu quốc tế: Miss Universe 2005, Miss World 2015. 

Lan Khuê lên đồ 'lạc quẻ' nhưng vẫn 'chặt chém' dàn 'chân dài' đình đám Vbiz - Ảnh 5
Lan Khuê gần như không hề thua kém bất kỳ ai trong làng showbiz khi đứng chung khung hình - Ảnh: Internet

Trong đêm chung kết Miss Charm 2023, Lan Khuê từng gây sốt với diện mạo 'cô bé choàng khăn đỏ' chụp ảnh cùng hai hoa hậu quốc tế Mireia Lalaguna (trái) và Natalie Glebova (giữa). Năm 2015, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế Giới và lọt vào Top 11 chung cuộc nhờ bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Lan Khuê hầu như lui về 'ở ẩn' để lo chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Có thể thấy, thời gian gần đây, người đẹp dần chăm chỉ tái xuất các hoạt động trong showbiz nhiều hơn, đặc biệt là khi đảm nhận vai trò CEO của Miss Universe Vietnam. 

Lan Khuê ‘gái một con’ đẹp mê mẩn, người ‘dát’ đầy đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ bên chồng đại gia

Lan Khuê ‘gái một con’ đẹp mê mẩn, người ‘dát’ đầy đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ bên chồng đại gia

Từ ngày về làm "vợ người ta", Lan Khuê ít hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình và có cuộc sống như bà hoàng.

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Từ khóa:   Lan Khuê Lan Khuê và chồng doanh nhân Lan Khuê và Miss Universe Vietnam

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