Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống

Sao Việt 02/06/2023 10:06

Sau những khó khăn và trắc trở trong chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Anh cảm thấy ấm áp nhờ có người này luôn bên cạnh.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh đãđăng tải bài viết dài gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương tới cậu con trai Sushi. Con trai là động lực để nữ ca sĩ cố gắng mỗi ngày. Theo như Trương Quỳnh Anh chia sẻ, chính nhóc tỳ là người khiến cô sống tích cực hơn, đứng dậy sau những tổn thương.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 1
Trương Quỳnh Anh và cậu con trai Sushi

Trương Quỳnh Anh viết: 'Thoáng cái đã 11 năm, em bé ngày nào còn trong vòng tay mẹ giờ sắp trở thành thiếu niên rồi. Theo thời gian, mọi chuyện cũng đã thay đổi, chúng ta dần thích nghi và học cách để kiên cường hơn. Mẹ nhận thấy điều đó qua những lần 2 mẹ con tâm sự với nhau và vui vì con đủ hiểu chuyện để có những suy nghĩ của riêng mình, biết đúng biết sai. 

Mẹ chưa bao giờ kỳ vọng sau này con sẽ làm những điều quá lớn lao, chỉ mong con sẽ là người nhân ái, trân trọng tình yêu thương gia đình, mỗi ngày đều vui vẻ bình an là được. Đôi bàn tay ấm áp của Shi là của mẹ, bờ vai êm êm là của mẹ, tóc xoăn là của mẹ, ánh mắt cũng giống mẹ, không gì thay đổi được! Nên mẹ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, chúng ta cùng cố gắng, nhé'.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 2
Trương Quỳnh Anh cảm thấy ấm áp bởi sau những khó khăn luôn có con trai ở bên làm chỗ dựa tinh thần

Những tâm sự của Trương Quỳnh Anh đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận tích cực, khen ngợi con trai và gửi lời chúc tốt đẹp đến hai mẹ con. 

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 3
Chia sẻ của Trương Quỳnh Anh khiến nhiều khán giả đồng cảm 

Nhiều năm qua cô làm mẹ đơn thân, khó mở lòng để tiến tới mối quan hệ mới. Cô cũng muốn toàn tâm lo cho con trai - bé Sushi (tên thật Trần Nguyên Cát An) hiện 11 tuổi. 'Tôi chưa bao giờ thấy mất niềm tin vào tình yêu sau mọi chuyện. Hiện tôi chưa có ai bên cạnh nhưng tin rằng tương lai sẽ hạnh phúc', Trương Quỳnh Anh nói.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 4
Nữ ca sĩ hiện muốn toàn tâm chăm sóc cho con trai nên chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu mối quan hệ mới 

Diễn viên cho biết cô vẫn bị rung động bởi người đàn ông chân thành, tình cảm, thông minh. Hơn hết, người đó phải yêu thương con trai cô thật lòng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn chờ đợi duyên.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ người con trai khiến cô giữ vững niềm tin vào cuộc sống - Ảnh 5
Trương Quỳnh Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả với vai trò diễn viên, ca sĩ 

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các nhạc phẩm Vô tâm, Không còn anh nữa, Hãy bước qua nhau, Dành cả thanh xuân cho một người... Với phim ảnh, diễn viên từng tham gia các dự án Cầu vồng đơn sắc, Một ngày không có em, Bóng ma học đường, Sóng gió cuộc đời, Đường về có nhau...

 

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