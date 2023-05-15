Hậu 'ẵm' hai cúp tại LHP Châu Á, Trấn Thành hứa sẽ có thêm bom tấn đỉnh hơn Bố già và Nhà bà Nữ

Tại LHP Châu Á Đà Nẵng, 'Nhà bà Nữ' đã giúp Trấn Thành nhận được hai giải thưởng quan trọng nhất trong sự kiện: Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim Việt Nam hay nhất.

Nhà bà Nữ của Trấn Thành đã vượt qua các đối thủ mạnh như: Đêm tối rực rỡ của Aaron Tornto và Thanh Sói của đàn chị Ngô Thanh Vân để 'ẵm' được chiếc cúp ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Còn hạng mục Phim Việt Nam hay nhất, Trấn Thành cũng đã thắng giải với 'con cưng' Nhà bà Nữ. Đây là giải được giới nghệ sĩ đánh giá là quan trọng nhất trong hạng mục phim Việt Nam. Nam MC chia sẻ hình ảnh nhận cúp vào ngày hôm nay trên MXH Trên Fanpage có 18 triệu lượt theo dõi, Trấn Thành cũng đăng tải bài viết bày tỏ niềm tự hào về kết quả vừa đạt được. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục có thêm "bom tấn" cho điện ảnh Việt. Chồng Hari Won cho hay: “Đây chỉ là tác phẩm điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Vì thế giải thưởng này là một nguồn khích lệ, động viên to lớn đối với Trấn Thành để có thật nhiều động lực tiếp tục đóng góp hết mình cho điện ảnh Việt Nam".

Dòng chia sẻ của nam MC trên MXH vào hôm qua Tuy nhiên, dưới phần bình bài viết, dư luận bất ngờ tranh cãi 2 luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến tích cực cho rằng với công sức và sự đầu tư mà nam MC dồn vào điện ảnh Nhà bà Nữ thì đây là quả ngọt xứng đáng. Nhà bà Nữ đã đạt được doanh số cực khủng và thậm chí còn được chiếu trên ứng dụng xem phim Còn luồng ý kiến tiêu cực cho rằng Nhà bà Nữ chỉ thắng về mặt doanh số, về nội dung phim có rất nhiều 'hạt sạn' cần được cải thiện. Thậm chí khán giả không chỉ so với các dự án lớn như Thanh Sói, Đêm tối rực rỡ,.. mà netizen còn đem dự án Bố già trước đó của Trấn Thành lên bàn cân và cho rằng Nhà bà Nữ kém Bố già rất nhiều chứ đừng nói đến các dự án khác.

Nhiều khán giả bình luận rằng phim tạm được nhưng không xuất sắc tới mức đi quốc tế Về phía NSND Lan Hương - Giám khảo LHP châu Á đã chia sẻ rằng mỗi người khi hoạt động nghệ thuật đều mong muốn có tác phẩm để đời, được mọi người nhớ tới. Bản thân ban giám khảo khi chấm không quan tâm về đạo diễn, diễn viên của bộ phim mà chỉ quan tâm tới thông điệp mà tác phẩm truyền đạt có sâu sắc và toàn vẹn hay không. Chính vì Nhà bà Nữ có một thông điệp hoàn chỉnh nên NSND Lan Hương và BGK đã chọn Nhà bà Nữ là phim Việt Nam xuất sắc nhất. BGK Liên hoa pihm cho rằng Nhà bà Nữ có một thông điệp cùng sự táo bạo của đạo diễn Về vấn đề liệu rằng Trấn Thành có xứng đáng là một người nghệ sĩ không thì BGK của LHP Châu Á miễn bình luận. Cái mà BGK quan tâm là Nhà bà Nữ đã đặt ra một vấn đề, một câu chuyện hết sức thú vị và người đạo diễn thì lại không kém phần táo bạo khi dám khắc họa vấn đề đó. Ấy là điều đã chinh phục BGK LHP Châu Á. Nhà bà Nữ là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của Trấn Thành tham gia ở vai trò đạo diễn. Dự án này đại thắng với hơn 458 tỉ đồng, là phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến hiện tại. Dù vậy, cũng có nhiều người thẳng thắn chê bai phim. Trong một lần chia sẻ, Trấn Thành nói: “Nhà bà Nữ thắng lớn vẫn nhận vô số chỉ trích. Nhiều người nói phim của tôi là thứ thành công độc hại. Quan điểm lạ luôn dẫn đến phản ứng hai chiều. Người nào thích sẽ rất thích. Người nào ghét sẽ rất ghét".

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