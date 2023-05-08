Diva Hồng Nhung sở hữu vóc dáng 'không phải dạng vừa' với cơ bụng cuồn cuộc ở tuổi U60

Diva Hồng Nhung ở tuổi lục tuần vẫn khiến bao người ngưỡng mộ sắc vóc rạng ngời của cô khi sở hữu cơ bụng săn chắc không phải ai muốn cũng được.

Sau khi ly hôn với ông xã ngoại quốc Kevin Gilmore, nữ diva đình đám Hồng Nhung đã sang Pháp định cư, đồng thời tại đây cô cũng đã phát huy hết tài năng nghệ thuật của bản thân đến với người Việt tại Pháp và cho bạn bè quốc tế. Diva Hồng Nhung hiện tại đang định cư tại Pháp Hiện tại Hồng Nhung cũng đang có một mối tình mới rất êm đẹp, anh ấy là người Đức, kiến trúc sư nổi tiếng Gerhard Heusch sinh sống tại Pháp. Cô và bạn trai mới sinh sống cùng hai cô con gái đáng yêu Aiden và Lea (tên thân mật là Tôm - Tép)

Hồng Nhung và bạn trai mới Gerhard Heusch cùng hai cô con gái Gia đình Hồng Nhung hiện sống trong một căn hộ gần sông Seine, thuộc quận 7, thành phố Paris. Trong nhà của Hồng Nhung, không gian đậm chất nghệ thuật với những bức tranh treo tường và đại dương cầm phục vụ cho những giây phút thăng hoa trong âm nhạc. Cơ ngơi hiện tại của Hồng Nhung tại Pháp Gần đây nữ ca sĩ khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước sự xinh đẹp hiện tại của cô. Trong chuyến nghỉ dưỡng ở Việt Nam gần đây, Hồng Nhung tự tin diện bộ bikini họa tiết khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và ngưỡng mộ khi 'Cô Bống' vẫn giữ được cơ bụng nổi múi cuồn cuộn ở tuổi ngũ tuần.

Body đáng mơ ước cho nhiều cô gái trẻ Vòng hai của nữ ca sĩ dường như không có mỡ thừa, có đường thắt eo rõ ràng và da đàn hồi tốt. Đây là điều hiếm thấy ở phụ nữ tuổi ngoài 50. Không những thế trong chuyến du lịch Địa Trung Hải năm ngoái, Hồng Nhung cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe ảnh mặc áo tắm hai mảnh, để lộ vòng hai săn chắc. Thân hình khỏe khoắn khiến cô trông trẻ trung không giống đã ngoài 50 Hồng Nhung cho biết cô hiếm khi nặng quá 45 kg. Có vòng hai săn chắc, không mỡ thừa ở tuổi ngoài 50 là thành quả của sự rèn luyện, cố gắng và kỷ luật suốt hàng chục năm. Nữ ca sĩ tập yoga mỗi ngày, kết hợp một số môn khác như đẩy tạ nhẹ, đi bộ, chạy bộ, bơi, cưỡi ngựa... Ngoài ra, cô giữ nguyên tắc ăn uống nhẹ nhàng vào hai bữa sáng, tối. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao để bảo vệ sức khỏe. Từ ngày yêu bạn trai người Đức, kiến trúc sư Gerhard Heusch, Hồng Nhung thấy mình đẹp lên nhiều nhờ ảnh hưởng lối sống sinh hoạt khoa học từ anh. Bạn trai cũng là thầy dạy yoga, cưỡi ngựa, trượt tuyết... của Hồng Nhung. Nữ ca sĩ có cuộc sống đáng mơ ước và được bao người ngưỡng mộ Những hình ảnh diva Hồng Nhung chia sẻ nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của khán giả, mẹ Bống đã có hai cô con gái quá xinh đẹp và thông minh. Nhiều khán giả cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình nhỏ của mẹ Bống an lành.

Cơ ngơi mới sang trọng của Diva Hồng Nhung và hai con Hồng Nhung và hai con sinh đôi vừa chuyển sang nhà mới sinh sống.

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