Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ

Sao Việt 09/05/2023 18:04

Quốc Cường là một diễn viên quen thuộc trên truyền hình của khán giả miền Nam. Gần đây nam diễn viên được truyền thông chú ý với vai diễn ông chủ xưởng chiếu trong Lật Mặt 6, sẵng sàng trở lại hào quang

Diễn viên Quốc Cường là một trong những diễn viên tay ngang nhưng lại được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Dốc tình, 39 độ yêu, Sóng gió thương trường, Tình án, Nếu còn có ngày mai, Chuyện tình bà nội trợ, Nhịp sinh tử...Và gần đây tái xuất ngoạn mục trong Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải.

Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 1
Diễn viên Quốc Cường với khuôn mặt điển trai và nam tính 
 

Vì sao lại nới Quốc Cường là một diễn viên tay ngang? Thực chất anh chưa hề học qua đào tạo về diễn xuất, anh tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh, sau khi ra trường anh có thời gian làm người mẫu ảnh và vô tình bén duyên với nghề diễn viên và hiện tại anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. 

Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 2
Khác với vẻ ngoài hiền lành Quốc Cường sẵn sàng vào những vai diễn đàn anh hay ''đầu gấu'' xã hội 
Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 3
Diễn viên Quốc Cường đích thị là một trong những ''tắc kè hoa'' của điện ảnh Việt
 

Chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất của mình anh cho biết mình được các nhà làm phim mời đóng rất nhiều vai từ vai phụ đến vai thứ, tuy nhiên hiện tại anh vẫn cảm thấy bản thân chưa có một vai diễn để đời khiến khán giả mỗi khi nhắc đến là nhớ tới mình. Đôi lúc anh cảm thấy hoài nghi về khả năng và nghề nghiệp mình đã chọn nhưng sau bao nhiêu kiên trì và nổ lực anh đã sống bằng nửa đời người với nghiệp diễn. 

Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 4
Nam diễn viên là người hiền lành, sống tình cảm với mọi người xung quanh. 
Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 5
Anh được đa số đồng nghiệp trong nghề yêu mến bởi sự chất phát của mình 

Khi được hỏi sở trường của mình là vai diễn như thế nào nam diễn viên đã khẳng định mình là một người sống rất tình cảm, anh muốn tham gia các lớp đào tạo và truyền lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ để họ có thể thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Hơn hết đối với anh, vai diễn nào cũng thật sự quý giá nên anh sẽ luôn hết lòng cống hiến nếu được mời đóng. 

Trước đây nam diễn viên liên tục vướng nghi vấn tình cảm với Thân Thúy Hà, thời điểm đó nữ diễn viên cũng là hoa chưa có chủ, do diễn xuất quá tự nhiên và ''ăn ý'' với nhau nên nhiều khán giả cứ lầm tưởng và tác hợp cho cả hai diễn viên. Quốc Cường cho biết ở tuổi U50 anh sống rất hạnh phúc dù độc thân nhưng anh vẫn không cảm thấy cô đơn vì công việc là một phần khiến anh cảm thấy mình rất vui vẻ vì còn được cống hiến. Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên tuy không quá giàu có nhưng anh cảm thấy mình không quá áp lực về kinh tế. 

Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 6
Cả hai diễn viên Quốc Cường và Thân Thúy Hà là cặp đôi màn ảnh ''cuốn'' nhất phim Việt lúc bấy giờ 
Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 7
Cả hai cũng rất xứng đôi nên chuyện bị ''đẩy thuyền'' là đương nhiên 
 

Trong dàn diễn viên của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, diễn viên Quốc Cường là cái tên xa lạ nhất đối với giới trẻ. Anh nhiều lần bị cho là đã qua thời hoàng kim và tên tuổi cũng dần mờ nhạt đi, tuy nhiên sự tái xuất của anh trong năm 2023 này đã khiến khán giả của anh nhớ lại một thời điện ảnh ngày nào, đồng thời giới trẻ cùng tìm hiểu thông tin về anh rất nhiều. Nam diễn viên là một trong những nhân tố sáng giá làm nên thành công của bộ phim. 

Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 8
Nam diễn viên Quốc Cường vào vai ông chủ xưởng chiếu trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh 
 
Diễn viên Quốc Cường tự nhận mình là người sống tình cảm, U50 bị nói hết thời nhưng giúp 'Lật mặt 6' cán mốc 200 tỷ - Ảnh 9
Nam diễn viên thể hiện rất tốt tâm lý nhân vật và được khán giả khen ngợi hết lời
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