"Con cưng quốc tế" Quang Hùng Master D hot cỡ nào mà Fan Thái chi hẳn hẳn nửa tỷ mừng sinh nhật

Không những thế, Quang Hùng Master D còn là nam ca sĩ Việt Duy nhất được fan quốc tế mua hẳn banner quảng cáo để chạy mừng sinh nhật tại những trung tâm thương mại đắt địa nhất Bangkok, Thái Lan như tòa nhà MBK, IconSiam,...Ngoài ra chạy khắp các tuyến đường lớn của Siam, Bangkok sẽ thấy rất nhiều biển quảng cáo có in hình sinh nhật của Quang Hùng. Fan thái còn đầu tư book hẳn một dàn xe Tuktuk mang theo biển quảng cáo mừng sinh nhật của nam ca sĩ "Dễ đến dễ đi" chạy trên đường phố. Trong ngày sinh nhật Quang Hùng, quảng trường Siam Paragon tràn ngập bóng bay trang trí và đông đảo các Muzik (tên gọi fandom của Quang Hùng" tụ tập để cùng nhau đón chào tuổi 24 của thần tượng.

Cận cảnh của banner màn hình led "siêu to khổng lồ" ở Siam Center cùng với bóng bay trang trí của Muzik Thái dành tặng cho Quang Hùng

Để tổ chức những hoạt động nói trên, vị chi các fan xứ sở Chùa Vàng đã chi ra tâm nửa tỷ đồng cho các hoạt động mừng sinh nhật thần tượng nói trên. Sở dĩ Quang Hùng có được sức hút với fan Thái như vậy là vì ca khúc "Dễ đến dễ đi" phiên bản Thái của Quang Hùng MasterD từng làm dậy sóng mạng xã hội Tiktok trên khắp thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Thái Lan, ngoài ra còn trở thành bản nhạc được cover nhiều nhất ở thị trường Trung Quốc, Lào... Không những cộng đồng mạng, những người nổi tiếng đến từ các quốc gia này như: Lưu Vũ Ninh, Bie The Ska, Cee Siwat… cũng cover ca khúc nói trên thao bản tiếng Việt.

Các fan Thái còn thuê hẳn một dàn xe Tuktuk để chạy cổ động mừng sinh nhật của thần tượng

Cận cảnh dài Tuktuk siêu đáng yêu của fan Thái dành cho Quang Hùng ngày sinh nhật

"Con cưng quốc tế" Quang Hùng có một sinh nhật "hoành tá tràng" năm nay nhờ hit "quốc tế" "Dễ đến dễ đi"

Quang Hùng MasterD bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2011 và được công chúng biết đến sau khi tung ra bản cover Mashup 30 bài, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bản cover này đã thu hút trên 600 nghìn lượt xem và hơn 20 nghìn lượt chia sẻ. Bản Mashup của Quang Hùng MasterD gồm nhiều ca khúc hit đình đám như: "Như ngày hôm qua (Sơn Tùng M-TP), Làm vợ anh nhé (Chi Dân), Thật bất ngờ (Trúc Nhân), Em là bà nội của anh (Trọng Hiếu), Sau tất cả (ERIK), Say you do và Vì tôi còn sống (Tiên Tiên)"...

Không chỉ vậy, Quang Hùng MasterD còn thu hút hàng chục triệu lượt xem cho các bản cover như "Anh ơi ở lại, Đau để trưởng thành, Đừng yêu nữa, em mệt rồi"…

Ngày 28/6/2019, với ca khúc "Đừng khóc một mình" (OST Thiếu gia ở đợ), Quang Hùng MasterD tạo được cơn sốt trên mạng xã hội và cán mốc hơn 50 triệu lượt nghe trên Zing Mp3.

Ngoài ra Quang Hùng còn là một chàng trai có ngoại hình điển trai, chuẩn visual Thái Lan nên hỏi sao không được fan xứ Chùa Vàng "cưng" đến vậy?

Vào ngày 20/12/2019, Quang Hùng MasterD cho ra mắt bài hát "Đừng vì anh mà khóc", một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Duy Tân dành riêng cho Quang Hùng MasterD. Nội dung bài hát viết về câu chuyện thật của nhạc sĩ và người con gái cách đây 4 năm. Bài hát này nhanh chóng cũng được khán giả nghe nhạc yêu thích.

Đầu năm 2021, khi cho ra mắt "Dễ đến dễ đi" 2 phiên bản Thái, Việt thì Quang Hùng bỗng chốc "nổi như cồn" trên mạng xã hội quốc tế với lượng follow trên TikTok và Instagram của Quang Hùng MasterD tăng vọt. Từ đó Quang Hùng Master D trở thành "Con cưng quốc tế" như hiện tại.

Ảnh: FBNV và Chụp màn hình