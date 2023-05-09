Chuyện oái oăm: Vợ chồng Mạc Văn Khoa lên tiếng cảnh báo khán giả vì tài khoản mạng xã hội bị kẻ xấu chiếm hữu

Sao Việt 09/05/2023 09:50

Động thái mới đây của vợ chồng Mạc Văn Khoa đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trước đây, từng có thời điểm, hàng loạt tài khoản trên nền tảng MXH của các sao Việt đình đám bị kẻ xấu bị hack và đổi tên. Việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như công việc của họ. Và lần này, Mặc Văn Khoa là người tiếp theo rơi vào trường hợp oái oăm tương tự. Cụ thể, mới đây, trên fanpage cá nhân, diễn viên Mạc Văn Khoa đã bất ngờ chia sẻ việc bị kẻ xấu tấn công và chiếm hữu tài khoản Facebook cá nhân.

Chuyện oái oăm: Vợ chồng Mạc Văn Khoa lên tiếng cảnh báo khán giả vì tài khoản mạng xã hội bị kẻ xấu chiếm hữu - Ảnh 1
Bài đăng trên fanpage của Mạc Văn Khoa

Nam diễn viên chia sẻ đã bị kẻ xấu hack Facebook cá nhân, dù vẫn đang trong trạng thái hoạt động nhưng không phải Mạc Văn Khoa. "Facebook cá nhân của Khoa bị kẻ xấu, rất xấu, quá xấu hack mất rồi ạ! Bạn bè hay cả nhà mình lưu ý giúp Khoa nhé! Bị hack không sao chỉ sợ ảnh hưởng tới mọi người thôi ạ! Cảm ơn cả nhà nhiều nhé!" - nam diễn viên cho hay.

Không chỉ Mạc Văn Khoa, vợ nam diễn viên cũng lên tiếng cảnh báo đến bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả để tránh các trường hợp mạo danh trục lợi. Vy Pumpe viết: "Facebook Mạc Văn Khoa vừa bị hack rồi nha mọi người. Có nhắn tin gì nhà mình cảnh giác ạ!".

Chuyện oái oăm: Vợ chồng Mạc Văn Khoa lên tiếng cảnh báo khán giả vì tài khoản mạng xã hội bị kẻ xấu chiếm hữu - Ảnh 2

Vợ Mạc Văn Khoa cũng lên tiếng cảnh báo khán giả

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp của vợ chồng Mạc Văn Khoa đã để lại bình luận động viên, đồng thời mong anh chàng sớm lấy lại được tài khoản mạng xã hội.

 

Sau hơn 7 năm theo nghề, Mạc Văn Khoa cho biết con đường nghệ thuật không phải màu hồng như nhiều người tưởng tượng. Anh từng sống chật vật thời gian dài vì điều kiện kinh tế hạn hẹp khi theo đuổi nghệ thuật. 

Dù không có lợi thế ngoại hình nhưng Mạc Văn Khoa tự tin cho biết nhờ đặc thù ngoại hình đã tạo nên “duyên ngầm” cho bản thân. Chính điều này giúp anh tìm được một nửa. Bà xã của nam diễn viên vốn là khán giả cuộc thi Cười xuyên Việt. "Chương trình này giúp tôi theo được nghề và giúp tôi có được vợ. Lúc đấy, vợ tôi là khán giả, đến xin chụp hình với tôi. Cô ấy là người đầu tiên xin chụp hình với tôi. Từ bé đến giờ tôi mới có người đến xin chụp hình với mình, cảm giác rất bồi hồi và sung sướng", anh kể.

Chuyện oái oăm: Vợ chồng Mạc Văn Khoa lên tiếng cảnh báo khán giả vì tài khoản mạng xã hội bị kẻ xấu chiếm hữu - Ảnh 3
Vợ chồng Mạc Văn Khoa hiện đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên con gái đầu lòng
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