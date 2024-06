Vương Hạc Đệ trở lại với siêu phẩm cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân, sẽ lên sóng trong tháng 9?

Sau Thương Lan Quyết, Đại Phụng Đả Canh Nhân là bộ cổ trang tiếp theo Vương Hạc Đệ đóng chính. Đây là bộ phim thuộc thể loại nam chủ, đủ để biết địa vị của anh tại đoàn được ưu ái đến nhường nào. Nữ diễn viên hợp tác trong dự án lần này là Điền Hi Vi. Phim do đạo diễn Đặng Khoa thực hiện, người đang nhận được rất nhiều khen ngợi với Dữ Phượng Hành, Ở Rể.

Đại Phụng Đả Canh Nhân chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Mại Báo Tiểu Lang Quân, nguyên tác lấy đề tài xuyên không kết hợp với yếu tố trinh thám. Nội dung xoay quanh nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ đóng) vốn là một cảnh sát thời hiện đại, vô tình xuyên không về thời vương triều Đại Phụng, trở thành bổ khoái tại huyện nha phủ Kinh Triệu.

Điền Hi Vi vào vai nhị công chúa Lâm An, Vương Hạc Đệ vào vai nam chính Hứa Thất An.

Trong khi đó Điền Hi Vi vào vai nhị công chúa Lâm An, có tính cách ngây thơ, hoạt bát. Sau khi được gả cho Hứa Thất An, cả hai đã cùng viết nên câu chuyện tình yêu đầy thú vị giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.

Đại Phụng Đả Canh Nhân đánh dấu lần đầu tiên Vương Hạc Đệ hợp tác với nàng "búp bê cổ trang" đang nổi Điền Hi Vi. Trong thời gian qua, cặp trai xinh gái đẹp khiến dân tình háo hức với nhiều khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào từ phim trường ra đến ngoài đời. Vương Hạc Đệ vô cùng tinh tế, cưng chiều đàn em, trong khi Điền Hi Vi cũng chịu khó gần gũi, phối hợp cùng bạn diễn.

Màn kết đôi của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Đặc biệt, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ còn gần gũi đến mức khán giả tưởng như cả hai "phim giả tình thật". Đến mức phía nhà gái từng dính vào tranh cãi cố gắng đeo bám Vương Hạc Đệ để nổi tiếng, trong khi cả hai bên đều có nhiều lần chủ động riêng. Mặc dù vậy, phần đông khán giả vẫn trông đợi Đại Phụng Đả Canh Nhân mau chóng lên sóng để thưởng thức "phản ứng hóa học" của cặp diễn viên này.