Chỉ số Datawin của phim 1.006, xếp thứ 10 trong ngày; chỉ số đóng góp của nữ chính Khương Tuyết Ninh do Bạch Lộc thủ vai là 76%; chỉ số webdrama Vlinkage là 76.76, xếp thứ 2 trong ngày.

Cách đây không lâu, "Trường tương tư" khi ra mắt cũng đã đạt thành tích khủng. So với "Ninh anh như mộng", thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Phim có dàn diễn viên ngoại hình đẹp, tình tiết thu hút. Điểm giống nhau của hai phim "Ninh an như mộng" và "Trường tương tư" chuyện tình của ba nam nhân cùng đem lòng yêu một cô gái. Chính vì thế, khán giả liên tục so sánh về thành tích của hai tác phẩm.

Tuy nhiên, nếu xét khách quan, dù có lượt đặt trước kỷ lục 7,4 triệu lượt, nhưng "Ninh an như mộng" lại có những điểm trừ, hầu hết tới từ ánh sáng đến góc quay đều không mấy chỉn chu nhưng bù lại ngoại hình và diễn xuất của dàn sao khá ổn.

Chính vì những lí do trên, rất khó để "Ninh an như mộng" vượt "Trường tương tư". Thêm nữa, thời điểm chiếu phim "Trường tương tư" của Dương Tử, tác phẩm không gặp quá nhiều đối thủ mạnh cạnh tranh. Trong khi hiện tại, "Ninh an như mộng" đối đầu với chính một phim khác của Bạch Lộc là "Dĩ ái vi doanh". Cộng thêm đó, một số phim khác cũng đang lên sóng như tác phẩm "Người tình chữa lành" của La Vân Hi.

Ninh an như mộng kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh không nơi nương tựa, kiếp trước bởi vì muốn tự bảo vệ mình và cũng bởi vì lòng tham của mình mà nàng không từ thủ đoạn giành lấy quyền thế, bày ra trăm phương ngàn kế để leo lên được đến vị trí hoàng hậu.

Nàng đã giẫm đạp lên vô số người khác để lên đỉnh cao nhưng lại phải nhận lấy sự phản bội của chính thanh mai trúc mã của mình, nhận lấy cái chết. Cuối cùng, Khương Tuyết Ninh lại có cơ hội sống lại và cứu vãn cuộc đời mình.