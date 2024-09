Từng theo mẹ sang Mỹ định cư lúc 10 tuổi, Lưu Diệc Phi bị dân tình chế giễu vì 'sai chính tả'

Tối 31/8, Lưu Diệc Phi đã đăng tải ảnh chụp chung với người bạn thân ca sĩ Trương Lương Dĩnh kèm chú thích: "Thật là màn trình diễn tuyệt vời, pround of you" (tự hào về bạn).

Ý nghĩa tiếng Anh trong câu văn của Lưu Diệc Phi rất đơn giản, nhưng một số cư dân mạng phát hiện ra nữ diễn viên Câu chuyện hoa hồng đã viết sai chính tả. Sau 8 phút, Lưu Diệc Phi mới chỉnh sửa lại từ "pround of you" thành câu chính xác là "proud of you" sau khi được người hâm mộ nhắc nhở.