Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2024: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hẹn hò riêng tư, tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái không suôn sẻ?

1. Ngô Cẩn Ngôn lại bắt đầu tạo tin đồn tình cảm với Vương Tinh Việt. Điều này chủ yếu do Vu Chính ép buộc, sau khi xé couple, lưu lượng và sự chú ý của Vương Tinh Việt giảm rõ rệt. Vu Chính đành phải thuyết phục Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục tạo tin đồn với anh.

5. Cư dân mạng phát hiện định vị của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đều ở tỉnh Sơn Đông, dẫn đến nghi ngờ về việc họ hẹn hò riêng tư. Nếu không có thông tin chính thức phủ nhận, vấn đề này có thể tiếp tục gây rắc rối cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

6. Danh hiệu "Nữ hoàng tỷ suất" của Triệu Lệ Dĩnh không phải là vô căn cứ. Khi "Minh Lan Truyện" và "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được phát sóng, cô ấy đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong mùa hè. Nhân vật Minh Lan mà cô đóng là một hình mẫu điển hình của phụ nữ truyền cảm hứng và đã được lên danh sách các cảnh phim kinh điển trong mùa hè.

7. Tạo hình trong phim hiện đại của Điền Gia Thụy gây tranh cãi, bị nghi ngờ là có sức hút giới tính quá mạnh, chỉ phù hợp với dòng phim cổ trang thần tượng. Mặc dù Quách Kính Minh vẫn đang ký hợp đồng với các nghệ sĩ mới, nhưng hiện tại Điền Gia Thụy vẫn là người được ưu ái nhất, điều này có thể thấy rõ qua những tài nguyên gần đây của anh ấy.

8. Có tin đồn rằng Trương Tịnh Nghi đang có một "hôn nhân hình thức" với Lưu Xung, tổng biên tập mới của VOGUE. Cô bị bắt gặp đi ăn tối cùng Lưu Xung, người luôn giữ thái độ thân mật khi ôm cô. Mặc dù mọi người đều biết Lưu Xung là người giới tính thứ 3, nhưng hành động thân mật của anh với Trương Tịnh Nghi vẫn gây tranh cãi và bị cho là thiếu tôn trọng. Một số người cho rằng Trương Tịnh Nghi đang cố gắng xây dựng mối quan hệ để có được tài nguyên thời trang từ Lưu Xung, người vốn không ưa các nữ minh tinh khác. Với mối quan hệ này, Trương Tịnh Nghi có thể sẽ nhận được nhiều tài nguyên thời trang trong tương lai.

9. Trong những bức ảnh rò rỉ của Rèm Ngọc Châu Sa, hình ảnh nhân vật của Triệu Lộ Tư rất cảm động, từ cảnh chạy trốn, ngất xỉu đến khi lênh đênh trên thuyền, đều cho thấy cô đã rất chăm chút cho vai diễn này.

10. Tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hiện tại cũng không mấy suôn sẻ. Trước khi tái hợp với cô ấy, Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay bạn gái hiện tại và từng tìm bạn gái mới, nhưng mối quan hệ đó cũng nhanh chóng kết thúc.

11. Tống Dật có chứng sạch sẽ nghiêm trọng, cô cảm thấy chỗ nào đã có người ngồi thì đã bị bẩn. Vì vậy, trợ lý nhỏ của cô luôn mang theo một cái ghế nhỏ và chỉ ngồi lên ghế đó khi vào xe nhà của cô, tuyệt đối không làm bẩn ghế sofa trong xe.

12. Trong Chuyện Xưa Biên Thủy, Quách Kỳ Lân dù là vai phụ nhưng lại có nhiều cảnh chính. Bộ phim này là một tác phẩm phiêu lưu tội phạm có tiết tấu nhanh và chất lượng tốt. Tuy nhiên, do bộ phim không có nhiều lưu lượng và chủ đề nhạy cảm, nhà sản xuất không quảng bá rộng rãi. Sau khi phim được phát sóng, nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Bộ phim này có khả năng tạo ra một đường cong đẹp trong danh tiếng, và Quách Kỳ Lân lần này đã có một vai diễn đáng giá.

13. Bộ phim "Phong Nguyệt Bất Tương Quan" không thu hút được đủ đầu tư, các nhà đầu tư ban đầu còn bỏ chạy. Điền Hi Vi và Lưu Vũ Ninh đều không đủ sức để gánh một bộ phim, không mở được một bộ phim cũng là điều bình thường. Thực ra, Điền Hi Vi vốn không thích vai diễn này, ban đầu là do công ty ép cô nhận vì cát-xê cao hơn bình thường.

14. Dương Dương rất ngại mang những đôi giày có gót và chỉ dám mang giày có đế nâng bên trong. Càng có nhiều lời bàn tán về chiều cao của anh, anh càng sợ bị phát hiện rằng chiều cao của mình chỉ được tăng thêm nhờ đế giày.

15. Năm nay, nhiều dự án phim bị hoãn hoặc ngừng chuẩn bị, số lượng phim ít đến đáng thương. Để kích thích thị trường, có khả năng sẽ đưa các phim chuyển thể từ truyện đam mỹ lên sóng sớm. Nếu chính sách này được thực hiện, những phim đủ điều kiện duyệt sẽ được ưu tiên phát hành. Hạo Y Hành của La Vân Hi và Trần Phi Vũ là một trong những tác phẩm đáp ứng nhiều yêu cầu này, vì vậy nếu chính sách mở cửa cho phim chuyển thể được áp dụng, bộ phim này có khả năng sẽ được phát hành sớm, và con đường sự nghiệp của La Vân Hi và Trần Phi Vũ sẽ có thể thăng tiến nhanh chóng.