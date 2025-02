Tiết lộ hình ảnh Trần Nghiên Hy lộ diện sau tin ly hôn với Trần Hiểu

Trước đó, vào ngày 18/2, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy và nam diễn viên Trần Hiểu công bố ly hôn sau 9 năm bên nhau. Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Trong thông báo ly hôn, cặp đôi viết: "Cảm ơn vì đã gặp gỡ. Từ nay về sau, mỗi người đều bình an. Tương lai vẫn là cha mẹ của con, cùng nhau nuôi con trưởng thành".

Năm 2024, truyền thông Trung Quốc từng rầm rộ trước thông tin Nghiên Hy và Trần Hiểu bí mật ly hôn. Song, cặp đôi lên tiếng phủ nhận. Thời gian qua, họ ít xuất hiện bên nhau, hạn chế tương tác trên mạng xã hội.

Một nguồn tin tiết lộ, Trần Hiểu đệ đơn ly hôn Trần Nghiên Hy vào cuối năm 2023. Hai nghệ sĩ được cho là sống ly thân hơn 1 năm trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Tháng 9/2024, khi cha của Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu không công khai chia buồn. Một nguồn tin cho hay, Trần Hiểu đã chủ động dọn tất cả đồ đạc ra khỏi nhà và không trở về thăm con. Cặp đôi hiện chỉ liên lạc qua trợ lý.

Trần Nghiên Hy (SN 1983) nổi tiếng với vai chính trong bộ phim You are the apple of my eye vào năm 2011. Nhờ bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh là nữ thần học đường. Tuy nhiên, khi nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2014), Trần Nghiên Hy đối mặt với những phản ứng trái chiều.

Trần Hiểu (SN 1987) được biết đến nhờ vai diễn Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Trần Nghiên Hy. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong một số tác phẩm đặc sắc như: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (đóng cùng Tôn Lệ), Mộng hoa lục (đóng cùng Lưu Diệc Phi) và Con đường nhân sinh (đóng cùng Lý Thấm).