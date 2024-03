Lên sóng trong thời điểm có nhiều dự án cạnh tranh, nhưng "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn chứng minh sức hút của mình khi luôn đứng top trong các bảng xếp hạng phim ảnh. Trong đó, diễn xuất của Lâm Canh Tâm và Triệu Lệ Dĩnh được xem là điểm cộng lớn của phim. Ở tuổi U40, cặp đôi có nhiều năm theo nghiệp diễn và từng thành danh ở những dự án cổ trang được đầu tư lớn.

Sở dĩ thành tích của Lâm Canh Tân không khả thi vì nhiều khán giả trẻ cho rằng ngoại hình của nam tài tử bị già so với nhân vật trong nguyên tác. Trong đó, khán giả so sánh ngoại hình của sao nam trạc tuổi với Lâm Canh Tân như La Vân Hi (cùng sinh năm 1988), Nhậm Gia Luân (sinh năm 1989) đều cho thấy tài tử họ Lâm trông đứng tuổi hơn.

Ngoài ra, ở một số cảnh quay, nam tài tử để lộ khuyết điểm như gương mặt sưng, tạo hình bị chê thiếu sức sống... Điều này khiến cho không ít khán giả đánh giá, nam tài tử đã không còn phù hợp khi đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh dù cả hai đều thuộc thế hệ 8x.

Theo truyền thông Trung Quốc, thời gian quay phim "Dữ phượng hành", Lâm Canh Tân không chăm sóc tốt về ngoại hình khiến anh kém sắc hơn so với thời đóng "Sở Kiều truyện".