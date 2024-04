'Sốt xình xịch' khoảnh khắc Hứa Khải ăn mừng Thừa Hoan Ký cán mốc nhiệt 30.000 bằng cách có 1-0-2, thu hút tới 3 triệu lượt xem

Bộ phim Thừa Hoan ký do hai nữ diễn viên có độ hot hàng đầu Trung Quốc là Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đang tạo ra một “cơn sốt” trên khắp cộng đồng yêu phim ảnh nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Vân hợp: 65,86 triệu.

Peak nhiệt trên Tencent phá 30.519 điểm, trở thành bộ phim đô thị phá mức nhiệt này nhanh nhất, cũng là bộ phim đô thị có peak nhiệt cao nhất trên Tencent tính đến hiện tại.

Điểm douban của phim 6.4 điểm với hơn 54 nghìn vượt vote

Ngay sau khi phim đạt thành tích khủng trên nền tảng Tencent Video, Hứa Khải đã có màn ăn mừng khiến CĐM ngỡ ngàng.

Nam diễn viên tung clip nhảy bài hát "No No No" (nhóm nhạc Kpop - Apink). Dù đăng vào nửa đêm nhưng tính đến sáng nay, clip nhảy nhót của anh chàng vẫn vượt mốc 3 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán chính là những động tác vụng về, "có cố gắng nhưng không đáng kể" của Hứa Khải khi cover nhạc Hàn. Thậm chí nhiều netizen còn để lại bình luận trêu ghẹo dáng nhảy hài hước của anh chàng.

Một số bình luận của CĐM:

- Xin lỗi các bạn fan Hứa Khải, chứ ông ấy như mấy con loăng quăng, bọ gậy ý.

- Là nhảy dữ chưa?

- Trời sinh gương mặt và body idol nhưng anh ta lại thích tập dưỡng sinh.

- Nhảy giỏi thế, lần sau đừng nhảy nữa nha.

...

Thừa Hoan Ký đang đi đến hồi kết, có thể nói, đây là bộ phim đang có thành tích khá tốt trên nhiều bảng xếp hạng, thậm chí còn đang là dự án phim truyền hình Trung Quốc nổi bật nhất hiện tại.

Tuy nhiên, trước đó dự án này lại không được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao vì mô típ cũ. Bộ phim vẫn xoay quanh câu chuyện tình yêu ngôn tình của người trẻ, trong đó Dương Tử vào vai một người con ngoan hiền (Mạch Thừa Hoan) hiếu thảo với gia đình. Cô trở thành một người cứng rắn, kiên quyết với lựa chọn của mình dù xuất thân bình dân.

Mạch Thừa Hoan lại gặp gỡ chàng thiếu gia điển trai tài giỏi và từ đó hai người nảy sinh tình cảm, bất chấp khoảng cách về tầng lớp xuất thân.

Nhiều netizen đánh giá, đây là mô típ quen thuộc của các phim ngôn tình "hoàng tử - lọ lem" đã được các nhà sản xuất khai thác khá nhiều trước đây.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, sở dĩ phim có cốt truyện cũ nhưng vẫn thu hút bởi tình tiết phim xây dựng khá mạch lạc và dễ hiểu.

Ngoài ra, phim ghi điểm khi khai thác về tình cảm gia đình, bạn bè, những áp lực sai lầm mà gia đình đặt lên con cái, những định kiến về chuyện tình yêu, khoảng cách tuổi tác... Đây là những câu chuyện luôn được khán giả quan tâm và dễ khai thác, đưa lên màn ảnh nhỏ.

Đặc biệt, ở dự án này Hứa Khải và Dương Tử có màn kết hợp khá ăn ý, cặp đôi cũng có những phản ứng hóa học tốt khiến netizen tích cực đẩy thuyền.