'Lửa mờ' của Đồng Dao và Trương Tân Thành đóng chính bị nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả

Bộ phim do Diêu Hiểu Phong chấp đạo, vai nam chính trong phim là Trương Tân Thành (vai Châu Lạc), nữ chính Đồng Dao (vai Nam Nhã), diễn viên nhí Hình Vận Gia (vai Uyển Loan)...

Phim Vi Ám Chi Dạ (tạm dịch: Lửa mờ) được cải biên từ tiểu thuyết Tiểu Nam Phong (Vị gió hè) của tác giả Cửu Nguyệt Hi với nữ chính tên Nam Nhã. Bộ phim có nội dung về cuộc đời tan nát, đen tối, bất kham cùa nữ chính, vốn nghĩ rằng mình sẽ cứ sống tiếp như vậy cho đến hết đời. Nhưng vận mệnh lại mở ra một khe hở, để cô gặp được cậu thiếu nhiên như ánh mặt trời nhiệt liệt, phóng khoáng. Từ đó trời long đất lở.

Ngay khi bộ phim tung những hình ảnh đầu tiên, một bộ phận khán giả cho biết họ vô cùng lo lắng dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất sẽ vướng vào thị phi. Nguyên do là bởi tác giả Cửu Nguyệt Hi từng vướng phải vô số lùm xùm đạo văn, trong đó nổi cộm nhất là Em của thời niên thiếu bị tố cáo đạo văn Bạch dạ hành.

Năm 2022, tác giả Tổ Chiêm đã khởi tố Cửu Nguyệt Hi vì nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả. Do Tiểu Nam Phong của Cửu Nguyệt Hi có rất nhiều điểm tương đồng với Vượt Qua Thời Gian. Toà án nhân dân Triều Dương thành phố Bắc Kinh đã mở phiên toà, nhưng chưa tuyên án.