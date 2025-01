Hoắc Kiến Hoa vắng mặt ở tiệc sinh nhật Lâm Tâm Như mừng tuổi 49

Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đăng loạt ảnh được bạn bè tặng quà, bánh sinh nhật nhân dịp đón tuổi mới. Cô viết: "Bình an và sức khỏe là những điều may mắn. Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn, gia đình an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn những người bạn tốt của tôi đã mang đến những điều bất ngờ mỗi khi chúng ta gặp nhau. Chiếc bánh nào cũng đẹp đến nỗi tôi không biết bắt đầu thưởng thức từ đâu".

Lâm Tâm Như cũng cho biết cô không tổ chức tiệc ồn ào như mọi năm: "Hôm nay tôi chỉ ở nhà và có một bữa tối thoải mái với con". Một nguồn tin cho hay chồng Lâm Tâm Như đang ở Đại lục đóng phim mới.