Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bạn gái Lâm Canh Tân vẫn bị chê 'không xứng' vì điều này

Tháng 10/2023, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đi shopping cùng Sử Nhuế Y. Cặp đôi vui vẻ trò chuyện, nữ ca sĩ sinh năm 1999 lộ rõ nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc trong buổi hẹn hò.

Tin tức Lâm Canh Tân hẹn hò hiện đứng đầu hot search Weibo. Đáng chú ý, thời gian qua, nhờ cơn sốt của tác phẩm Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân được người hâm mộ ghép đôi với Triệu Lệ Dĩnh sau loạt khoảnh khắc tình cảm bên nhau của cặp sao từ trên phim ra đến đời thực. Do đó, thông tin nam diễn viên này đã có bạn gái khiến không ít fan couple của phim Dữ Phượng Hành tiếc nuối. Tuy nhiên, họ cũng gửi nhiều lời chúc hạnh phúc đến Lâm Canh Tân và Sử Nhuế Y.

Bạn gái Lâm Canh Tân là Sử Nhuế Y, sinh năm 1999, tên thật là Sử Văn Quân. Cô tốt nghiệp Học viện vũ đạo Nam Kinh (Trung Quốc). Năm 2018, người đẹp ra mắt giới giải trí khi xuất hiện trong chương trình tài năng "The Best of Us" của Đài truyền hình Chiết Giang. Dù vậy, phải đến khi tham gia "Sáng tạo doanh 2020", tên tuổi của cô được nhiều người biết đến. Thời điểm đó, cùng với Vương Nghệ Cẩn, Lưu Tá Ninh, Từ Nghệ Dương, Khương Trinh Vũ… Sử Nhuế Y được xếp vào nhóm thực tập sinh có nhan sắc nổi bật.

Nhiều người nhận xét Sử Nhuế Y dù là người Trung, nhưng mang những đặc điểm của một thần tượng Hàn Quốc. Bạn gái Lâm Canh Tân sở hữu chiều cao 1m73, khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, tổng thể ưa nhìn, thanh tú.

Thời điểm tham gia "Sáng tạo doanh 2020", Sử Nhuế Y không được đánh giá cao về năng lực. Ở vòng đánh giá xếp lớp ban đầu, cô thuộc lớp C (trung bình yếu). Nhưng sau khi kiểm tra bài hát chủ đề của chương trình, Sử Nhuế Y tụt xuống lớp F, cấp thấp nhất trong "Sáng tạo doanh".

Kết thúc vòng công diễn thứ hai, Sử Nhuế Y ra về với vị trí thứ 55. Hành trình của người đẹp 9X cũng dừng lại, không giành được cơ hội ra mắt trong đội hình nhóm nhạc chiến thắng.

Rời chương trình, Sử Nhuế Y tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty BG Project. Công ty giúp cô phát hành single "Loving You" và "Dư sinh ái tình". Bên cạnh đó, bạn gái Lâm Canh Tân cũng lấn sân sang mảng diễn xuất, tham gia phim truyền hình "Zeng Boy" (2023) và "In Blizzard Time" (2024).