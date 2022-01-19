Tổng hợp tất cả những chương trình khuyến mãi Shopee Tết 2022 hot nhất

Shopee 1.1 mở đầu cho những chuỗi ngày săn deal khủng trong năm nay. Gì Shopee cũng có cả - Và đương nhiên là GÌ CŨNG SALE!

Những ngày cuối năm là thời điểm tung ra chương trình khuyến mãi của các trang thương mại điện tử nhằm để khách hàng mua sắm Tết. Để thu hút khách hàng, mỗi sàn đều có các chiến lược và những nội dung ưu đãi nổi bật. Và Shopee cũng không ngoại lệ.

Hàng loạt voucher được Shopee tung ra như là deal hot theo chủ đề của từng ngày để giúp người dùng thoải mái săn sale sớm cũng như thấy được ưu đãi hot về những sản phẩm mà mình quan tâm.

Thời gian bắt đầu khuyến mãi Tết 2022 của Shopee là ngày 1.1 - 15.1. Theo đó, vào mỗi ngày shopee sẽ khuyến mãi theo 1 chủ đề - 1 ngành hàng, ngày bùng nổ nhất là 15.1.

Hàng loạt voucher được Shopee tung ra như là deal hot theo chủ đề của từng ngày để giúp người dùng thoải mái săn sale sớm

1.2. Có gì HOT trong sự kiện shopee khuyến mãi Tết 2022?

+ Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Được biết đến là chương trình khuyến mãi khách hàng yêu thích nhất trên Shopee.

Trong sự kiện khuyến mãi Tết 2022 trên shopee, mã free Ship được tung ra mỗi ngày từ 1.1 đến ngày 14.1 vào 4 khung giờ là: 0H – 9H – 12H – 21H.

Riêng ngày 15.1, bạn có thể lấy mã miễn phí vận chuyển 0Đ vào 6 khung giờ: 0H - 9H - 12H - 15H - 18H - 21H nhé! Cần lưu ý sử dụng ngay sau khi lẫy mã để tránh hết lượt.

Với voucher free ship 15k, sẽ được áp dụng cho đơn hàng từ 0Đ với tất cả các đơn vị vận chuyển trên shopee: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, NinjaVan, Shopee Express, Grab, NowShip.

Các bạn cần nhanh tay lưu mã bởi mã này có số lượng nhất định.

Miễn phí vận chuyển toàn quốc Được biết đến là chương trình khuyến mãi khách hàng yêu thích nhất trên Shopee.

+ Săn voucher trước giờ G

Trong đợt khuyến mãi tết 2022, cũng tương tự các đợt sale trước, Shopee sẽ có sự xuất hiện của loạt voucher xuất hiện trước giờ G. Voucher sẽ bắt đầu xuất hiện lúc 21H ngày 14.1. Sau cứ 30 phút sẽ có một voucher mới xuất hiện để bạn lưu và sử dụng lúc 0H. Cụ thể:

21H – Lưu trước voucher 50K.

21H30 – Lưu trước voucher 100K.

22H – Lưu trước voucher 200K.

22H30 – Lưu trước voucher 200K.

23H – Lưu trước voucher 300K.

23H30 – Lưu trước voucher 400K.

Bạn hãy dùng ngay khi đến 0h ngày 15/.1 bởi số lượng voucher có hạn.

Trong đợt khuyến mãi tết 2022, cũng tương tự các đợt sale trước, Shopee sẽ có sự xuất hiện của loạt voucher xuất hiện trước giờ G

+ Săn mã giảm giá Shopee hàng ngày

Mỗi ngày bạn sẽ có thể săn mã giảm giá được mở sớm và đợi đến ngày 15.1 để sử dụng. Mã giảm giá xuất hiện trong suốt thời gian sự kiện shopee khuyến mãi Tết 2022 diễn ra.

8.1 - Lưu trước voucher ngành hàng Tiêu dùng.

9.1 - Lưu trước voucher Quốc tế.

10.1 - Lưu trước voucher ngành hàng Điện tử.

11.1 - Lưu trước voucher ngành hàng Thời trang.

12.1 - Lưu trước voucher ngành hàng Đời sống.

13.1 - Lưu trước voucher toàn sàn.

14.1 - Lưu trước voucher trước giờ G.

Bên cạnh những mã giảm giá áp dụng toàn sàn, còn có voucher shopee cho từng ngành hàng nữa. Để tiết kiệm chi phí tối đa, các bạn có thể vào đó lấy mã trước khi đặt hàng.

Voucher khi thanh toán bằng ví Shopee Pay, giảm 8K đơn tối thiểu từ 0Đ.

Voucher khi thanh toán bằng ví Shopee Pay, giảm 10% tối đa 88K đơn tối thiểu từ 0Đ.

Voucher của Shop.

+ Voucher hoàn 88%

Trong dịp khuyến mãi tết, Shopee ưu ái cho con số 8 - con số được quan niệm là may mắn nên voucher hoàn xu cho dịp 15.1 này cũng mang con số 88.

Trong các khung giờ vàng ngày 15.1, Shopee sẽ lì xì cho bạn các voucher hoàn xu 88%, cụ thể:

0H ngày 15.1: Voucher hoàn 88% tối đa 888K đơn từ 0Đ.

9H – 12H – 15H – 18H – 21H ngày 15.1: Voucher hoàn 88% tối đa 88K đơn từ 0Đ.

Trong dịp khuyến mãi tết, Shopee ưu ái cho con số 8 - con số được quan niệm là may mắn nên voucher hoàn xu cho dịp 15.1 này cũng mang con số 88

+ Voucher bất ngờ trong ngày

Voucher bất ngờ hay Lì Xì bất ngờ sẽ được Shopee tung ra vào 2 khung giờ quen lúc 10H – 16H.

Cụ thể như sau:

10H – Voucher hoàn 100K cho đơn từ 500K.

16H – Voucher hoàn 30K cho đơn từ 0Đ.

Tuy rằng voucher được tung ra với số lượng lớn nhưng vẫn có hạn. Do đó, bạn cần nhanh tay lưu mã và sử dụng săn những sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng. 2.6. Săn deal HOT đồng giá 1k - 9k

Trong sự kiện shopee khuyến mãi Tết 2022, bạn nhất định không được bỏ qua

Sự kiện deal đồng giá 1K - 9K là sự kiện nổi trội trong đợt shopee khuyến mãi Tết 2022 hoành tráng. Những sản phẩm xịn sò này đến từ những shop bán hàng uy tín.

+ Khung giờ săn Sale mỗi ngày

Không chỉ có mỗi khung giờ săn sale 0H - 2H, mà shopee còn có nhiều khung giờ săn sale khác dành cho bạn.

Sau đây là những điểm chính trong sự kiện khuyến mãi Tết 2022:

Lưu trước voucher – Xem Shopee Live

Lưu voucher lấy sớm: Mỗi ngày từ 8.1 đến 14.1.

Lưu voucher trước giờ G: Từ 22H đến 23H30 ngày 14.1.

Xem Shopee Live từ 20H30 đến 22H ngày 14.1.

Khung giờ vàng cần ghi nhớ ngày Shopee khuyến mãi tết 15.1

0H - TẾT SALE KHỦNG NHẤT NGÀY

Săn deals Mua 1 tặng 1 từ các Shop uy tín.

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn voucher hoàn tối đa 888K xu.

9H - TẾT SALE HÀNG HIỆU

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn deal độc quyền quà Tết chính hãng

Săn mã hoàn xu 88% tối đa 88K.

10H

Săn voucher bất ngờ hoàn 100K.

12H - TẾT SALE XTRA

Săn mã Hoàn Xu Xtra.

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn voucher hoàn 88% tối đa 88K.

Săn deal Shopee Food giảm 50%.

15H - ĐÓN TẾT QUỐC TẾ

Săn voucher hoàn 88% tối đa 88K.

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn deal Hàng quốc tế.

16H

Săn voucher bất ngờ hoàn 30K.

18H - TẾT XU HƯỚNG

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn voucher hoàn 88% tối đa 88K.

21H - TẾT SALE ĐỒNG GIÁ

Săn mã FreeShip đơn từ 0Đ.

Săn voucher hoàn 88% tối đa 88K.

Săn deal 0Đ, deals 1K, 9K, 68K

Sự kiện deal đồng giá 1K - 9K là sự kiện nổi trội trong đợt shopee khuyến mãi Tết 2022 hoành tráng

Flash Sale nửa đêm lúc 0H - 2H - Shopee khuyến mãi giảm đến 99%

Canh đúng khung giờ vàng này, bạn sẽ sở hữu rất nhiều ưu đãi khủng, deal HOT. Có thể kể đến như:

Tất cả mã giảm giá shopee đều có hiệu lực từ 0h. Mã sẽ hết hiệu lực nếu bạn không đặt hàng ngay.

Cũng trong khung giờ này, mã miễn phí vận chuyển shopee đơn từ 50k cũng sẽ được tung ra.

Chợ phiên Tết - Flash sale sấm sét mở bán sản phẩm mới: 30 phút/ lần

Deal HOT giảm sốc đến 70%

Mã hoàn xu shopee 50% áp dụng toàn sàn và áp dụng riêng các ngành hàng khác nhau.

+ Deal độc quyền giảm tới 88%

Deal độc quyền siêu hot tại Shopee chỉ xuất hiện lúc 0H & 9H. Các thương hiệu nổi bật từ mọi ngành hàng tại Shopee cũng thi nhau sale khủng, giảm sâu đến 88%. Hãy chú ý khung giờ sale của các thương hiệu được Shopee bật mí để không lỡ deal hot.

+ Gói Siêu Voucher – Mua 1 được 20

Ưu đãi mới nhất tại Shopee là gói siêu voucher. Mỗi ngày, có rất nhiều gói siêu voucher được mở bán với mức khuyến mãi khủng. Ưu đãi lên đến mua 1 mà được 10, mua 1 được 20.

Với gói siêu voucher, bạn sẽ tiết kiệm hơn với các voucher siêu giá trị gồm nhiều voucher đa dạng: Voucher giảm giá, voucher miễn phí vận chuyển, voucher hoàn xu. Mức tiết kiệm thậm chí lên đến 700k.

Hiện giờ Shopee đang mở bán gói siêu voucher 30k - giúp bạn tiết kiệm 700k với 20 voucher cùng với gói siêu voucher CHỈ 1K.

+ Ưu đãi độc quyền từ Shopee Mall

Trong đợt Shopee khuyến mãi tết 2022, khách hàng sẽ được tham gia chương trình: Thử thách Shopee Mall Nhận Xu khủng mỗi ngày.

Thời gian của chương trình kéo dài từ ngày 8.1 đến hết ngày 15.1. Bạn sẽ phải hoàn thành với mỗi ngày một thử thách.

Bạn sẽ nhận được số xu tương ứng với quy định của chương trình sau khi đã hoàn thành thử thách.

Bạn có thể nhận được thêm xu sau khi hoàn thành những thử thách vô cùng dễ dàng mỗi ngày.

+ Deal khủng Shopee Premium MUA 1 TẶNG 1

Đối với những người yêu thích mùa đồ chính hãng, Shopee Premium là địa chỉ mua hàng uy tín không thể bỏ qua. Cùng với đợt sale khủng Shopee khuyến mãi tết thì Shopee Premium cũng có ưu đãi sale hot.

Shopee Premium sẽ có chương trình đặt cọc trước rước quà to từ các thương hiệu lớn: tặng quà hấp dẫn mua 1 tặng 1 cộng thêm giảm giá mạnh.

Cách thức tham gia:

Bước 1: Đầu tiên, bạn chọn những bộ sản phẩm tham gia chương trình.

Bước 2: Cho sản phẩm đã được chọn vào giỏ hàng và chọn đặt cọc trước rồi thanh toán 10% giá trị đơn hàng (Thời gian đặt cọc từ 8.1 - 13.1).

Bước 3: Thanh toán 90% còn lại vào ngày 15.1.

Sau khi hoàn thành xong các bước này, bạn sẽ nhận được ưu đãi mua 1 tặng 1 của Shopee Premium.

Ưu đãi này rất hiếm khi xuất hiện nên. Do đó, bạn hãy nhanh tay chớp ưu đãi. Quà tặng của Shopee Premium vô cùng có giá trị.

Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng tại app Shopee.

+ Giỏ quà tết Shopee

Duy nhất vào 9H ngày 15.1, một số thương hiệu lớn sẽ diễn ra đồng bộ giảm giá cho một vài dòng sản phẩm. Đây được xem như một giỏ quà tết dành tặng cho khách hàng.

Duy nhất vào 9H ngày 15.1, một số thương hiệu lớn sẽ diễn ra đồng bộ giảm giá cho một vài dòng sản phẩm

Cụ thể các giỏ quà tết Shopee khuyến mãi 15.1:

Giỏ quà tết Unilever:

Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME Keratin Smooth Dưỡng tóc khô xơ rối, Công thức chuẩn salon Vào Nếp Suôn Mượt 640g, 620g giảm từ 370K còn 279K.

Giỏ quà tết Senka:

Bộ Dưỡng da trắng hồng-Ngăn lão hóa Senka giảm từ 1.061K còn 599K

01 SRM ngăn ngừa lão hóa giảm nếp nhăn Perfect Whip Collagen In 120g.

01 Kem dưỡng trắng da ban đêm White Beauty Glow Gel Cream 50g.

01 Kem dưỡng trắng da & giảm thâm nám ban ngày White Beauty UV Cream SPF 25 PA ++ 50g.

01 Nước dưỡng làm mềm & trắng da White Beauty Lotion I 200ml.

01 Serum dưỡng trắng da White Beauty 35g.

Giỏ quà tết OHUI:

Bộ sản phẩm 7 bước dưỡng ẩm chống lão hóa sớm O HUI Prime Advancer Special giảm từ 6.030K giảm còn 3.250K.

Nước hoa hồng chống lão hoá OHUI Prime Advancer Skin Softener 150ml.

Nước hoa hồng chống lão hoá OHUI Prime Advancer Skin Softener 20ml.

Sữa dưỡng chống lão hoá OHUI Prime Advancer Emulsion 130ml.

Sữa dưỡng chống lão hoá OHUI Prime Advancer Emulsion 20ml.

Tinh chất chống lão hoá OHUI Prime Advancer Serum 10ml.

Kem dưỡng chống lão hoá OHUI Prime Advancer Ampoule Capture Cream 7ml.

Kem dưỡng vùng mắt OHUI Prime Advancer Eye Cream 5ml.

Gel rửa mặt OHUI Prime Advancer Gel Cleanser 40ml.

Mặt nạ chống lão hóa 3 trong 1 OHUI Prime Advancer Ampoule Mask 3-Step Set 37ml.

+ Shopee game

Shopee cũng có nhiều game mang đến bạn cơ hội thư giãn cũng như kiếm thêm Xu shopee để mua sắm. Sẽ có rất nhiều game để các bạn tham gia trong chương trình shopee khuyến mãi Tết 2022.

Cụ thể:

Quà tặng Shopee

Cờ tỉ phú

Lắc siêu xu

Shopee nối hình

Thử thách Shopee

Quà Tặng VISA

Các game có mặt trên app Shopee:

Thử thách phi dao

Nông trại Shopee

Đập kẹo Shopee

Hứng xu Shopee

Chương trình "Số gì đây" là điểm đặc biệt nhất trong dịp Shopee khuyến mãi tết lần này. Mini game này khá quen thuộc trong mỗi lần Shopee có đợt sale khủng. Chỉ cần lựa chọn con số yêu thích và đợi Shopee quay số, nếu ra đúng con số bạn lựa chọn bạn sẽ có phần thưởng.

Phần thưởng vô cùng hấp dẫn, từ 1.1 - 15.1 sẽ có phần thưởng với giá trị hấp dẫn khác nhau. Đặc biệt, phần thưởng hấp dẫn nhất là 20 triệu và một chiếc xe Toyota Vios trị giá 478 triệu đồng.

Shopee cũng có nhiều game mang đến bạn cơ hội thư giãn cũng như kiếm thêm Xu shopee để mua sắm

II. Cách để săn Deal hot, mua hàng giá rẻ, chất lượng trên Shopee

Sẽ có rất nhiều deal HOT trong đợt sale này. Mặc dù vậy, nếu chưa có kinh nghiệm săn deal thì các bạn khó lòng sở hữu được những món hàng mình cần với mức giá tốt nhất.

Thực sự, cách săn deal trên shopee hoàn toàn không hề khó như nhiều bạn vẫn nghĩ. Các bạn vẫn phải nhớ dù hàng rẻ thì quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Phải xác định được người bán hàng uy tín, sản phẩm nào tốt.

Chắc chắn các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều khi mua sắm trên Shopee trong những ngày cận Tết 2022

Những "giỏ quà" tết từ thương hiệu Shopee 1.1 kèm theo loạt deal hot đang chờ đón bạn và sẵn sàng bùng nổ. Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp các bạn nắm bắt nhanh nhất, cụ thể và chi tiết chương trình Shopee khuyến mãi Tết 2022.