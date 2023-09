- Thì duyên chưa tới thôi. Có thế thì mới đợi đến lượt em, em chính là cái duyên của anh ấy đấy!

Và đúng thật, tôi là duyên của anh. Thế nên giờ đây, tôi mới đang ngồi viết bức thư gửi người yêu cũ của chồng trong nước mắt như này.

Người yêu cũ của chồng tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng chuyên ngành Tiếng Anh. Thời còn đi học, biết bao anh chàng đổ gục dưới chân cô ấy, trong đó có chồng tôi. Hai người cùng quê, học đại học trong cùng một khu vực nên chồng tôi có nhiều cơ hội được làm quen với cô ấy hơn. Hai người thường xuyên đi về cùng chuyến xe, sau dần dần phát triển quan hệ thân quen. Sau cùng, cô ấy và chồng tôi chính thức qua lại yêu đương với nhau. Chuyện tình giữa cô hoa khôi thông minh xinh đẹp với anh chàng kĩ sư điển trai tài giỏi giữa anh và cô ấy đã từng là niềm hâm mộ, nỗi ước ao của bao nhiêu người. Ngay cả tôi, chính tôi, khi biết về tình yêu đẹp đẽ này, cũng không thể không nảy sinh niềm trân trọng.

Chuyện tình đẹp của chồng tôi khi đến với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn có người sẽ băn khoăn, tại sao tôi lại có thể khoan dung đến mức đi trân trọng tình yêu của chồng với người cũ? Chẳng lẽ tôi không ghen với người yêu cũ của chồng hay sao? Thú thật là tôi đã ghen. Không ghen sao được khi người yêu cũ của chồng nhắn tin cho chồng mình thường xuyên, thậm chí là lúc đêm khuya? Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu không quá nồng nhiệt, tuy nhiên tôi có tình cảm với anh và hoàn toàn đủ để biết ghen với người cũ của chồng.

Tôi đã vận dụng mọi mối quan hệ xung quanh anh và mình để tìm hiểu về người con gái ấy. Tôi định rằng sẽ phải cho cô ta một bài học nhớ đời vì dám tơ tưởng tới chồng của người khác. Thế nhưng khi tìm hiểu được rồi, biết được tất cả mọi chuyện rồi, thì máu ghen trong tôi bỗng vơi đi gần hết, thay bằng nỗi tiếc thương...

Tôi vừa giận vừa thương người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

"Gửi chị - người mà đáng lẽ tôi phải giận thay vì thương như thế này...

Có lẽ chị biết tôi là ai. Tôi là người may mắn hơn chị khi được ở bên anh T. Thực ra tôi nói thế không phải tôi đang khoe khoang điều gì cả, chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang nói thật lòng mình mà thôi, rằng tôi thực sự may mắn, dù điều may mắn của tôi, là do nỗi bất hạnh của chị để lại.

Có thể chị đang căm giận tôi vì tôi đang chiếm giữ thứ đáng lẽ thuộc về chị - đó là anh T, là tình yêu, là cuộc sống, là hạnh phúc gia đình của anh ấy. Và cũng có thể chị đang cám ơn tôi vì tôi đã giúp chị cho anh T một tình yêu, một cuộc sống, một hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Nhưng chị biết không, dù chị nghĩ thế nào về tôi thì hiện tại, tôi đối với chị, cũng đều là thương cảm và trân trọng.

Tôi thực sự trân trọng tình yêu đẹp của hai người, và cũng thực sự trân trọng sự hi sinh của chị cho anh T. Chị đã từ bỏ tình yêu, hạnh phúc của riêng bản thân mình để anh T được tròn đạo hiếu làm con là duy trì dòng dõi, cho anh ấy một lối đi ít đau khổ hơn.

Chị à! Cố lên nhé! Dù không thể hoàn hảo, nhưng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Tôi tin là một người mạnh mẽ như chị sẽ làm được. Căn bệnh ung thư quái ác kia sẽ không thể hạ gục chị. Tôi, à không, anh T sẽ vẫn là điểm tựa để chị vượt qua những nỗi đau thể xác khi chị cần. Những lúc ấy, tôi đồng ý để anh T là của chị...vô điều kiện.

Chúc chị mọi điều tốt đẹp!"