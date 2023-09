Tan chảy với những câu nói về tình yêu bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

- You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever

# Ý nghĩa: Có thể anh là người đã nắm lấy bàn tay em trong một đoạn đường, nhưng từ giây phút ấy, anh đã nắm giữ trái tim em mãi mãi. Đừng bỏ lỡ cơ hội giữ trọn trái tim người mình yêu, vì có thể bàn tay ta một ngày sẽ buông, nhưng trái tim thì sẽ mãi hướng về nhau.

- Your love is all I need to feel complete

# Ý nghĩa: Tình yêu của anh là tất cả những gì em cần, là miếng ghép cuối cùng giúp cho bức tranh cuộc sống của em trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. Chỉ cần tình yêu luôn đầy ắp là mọi nỗi buồn phiền khác trong cuộc sống được phần nào vơi đi.

Tình yêu là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người

- Without his love I can do nothing, with his love, there is nothing I cannot do

# Ý nghĩa: Không có tình yêu của anh, em chẳng làm được việc gì cả, nhưng khi có nó, chẳng có việc gì mà em không thể làm. Tình yêu là một thứ sức mạnh vô hình, khiến cho những người đang yêu không còn nỗi sợ, chỉ cần ở bên nhau cùng đương đầu với khó khăn là đủ.

- When I look into your eyes, I know that I have found the mirror of my soul

# Ý nghĩa: Khi em nhìn sâu vào đôi mắt anh, em biết rằng mình đã tìm thấy bản sao của tâm hồn mình. Sự đồng điệu về tâm hồn là mối gắn kết hoàn hảo giúp em và anh đến bên nhau. Và sẽ thật lãng phí nếu như hai tâm hồn, hai trái tim cùng nhịp đập nhưng lại chưa thể cùng nắm tay nhau đi chùng đường, phải không?

Tình yêu đôi khi khiến người ta mù quáng, nhưng họ chấp nhận điều đó để được yêu hết mình

- Being In Deeply Love With You Makes Every Morning Worth Getting Up For

# Ý nghĩa: Được yêu anh giúp cho mỗi sáng khi thức giấc, em thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Mở mắt tỉnh dậy và cảm nhận được tình yêu ngập tràn, đó là động lực lớn nhất để khởi đầu một ngày mới đầy hạnh phúc.

- I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more

# Ý nghĩa: Yêu anh vì trong mắt em anh là người hoàn hảo nhất. Nhưng rồi khi thấy anh thực ra chẳng phải người hoàn hảo, em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. Tình yêu không phải chỉ cố gắng vì đối phương mà tỏ ra mình là người hoàn hảo. Tình yêu chấp nhận cả những khuyết điểm của đối phương và yêu những điểm đặc biệt đó. Khi cả hai cùng dung hòa và chấp nhận nhau, tình yêu mới có thể giúp cho hai người cùng tiến bộ và hướng về những điều tốt đẹp.

Tình yêu đem lại cho ta sức mạnh, đem lại cho ta niềm vui sống mỗi ngày

- Being deeply loved by someone gives you strength; loving someone deeply gives you courage

# Ý nghĩa: Được ai đó yêu sâu sắc, yêu chân thành đem lại cho ta nguồn sức mạnh; còn khi ta yêu ai đó thật nhiều, thứ ta nhận được là lòng can đảm. Khi yêu một người, ai cũng muốn là chỗ dựa cho đối phương, cùng nắm tay nhau thật chặt dù trải qua khó khăn đến nhường nào. Tình yêu thật lòng từ trái tim luôn đem lại cho những người trong cuộc nguồn cảm hứng vô tận.

Những lời yêu, những câu nói hay về tình yêu sẽ thật vô nghĩa nếu như bạn không thực sự cảm nhận và rung động với nó. Những lời chân thật từ trái tim sẽ dễ dàng đi đến trái tim hơn bất cứ lời hoa mỹ nào. Hãy mạnh dạn và nói những lời yêu thương khi bạn có thể.