Tâm sự của phụ nữ sau tuổi 40: Đến giờ tôi mới nhận ra chỉ 4 điều này mới khiến đời mình hạnh phúc

Phụ nữ vốn cầu toàn, vì thấy chồng chăm con không khéo mà giành làm hết mọi chuyện, thấy con giặt quần áo không sạch lại cũng nai lưng ra gồng gánh thêm phần việc ấy. Để rồi, cả cuộc đời bạn chỉ phục vụ người khác, cướp luôn cơ hội được sẻ chia, vun đắp của các thành viên trong gia đình. Trên đời này, cái gì cũng chỉ cần tương đối là được. Đừng vì sự tuyệt đối của mình mà biến người khác thành những kẻ ỷ lại, vô ơn và không biết điều.

Cũng vậy, việc mua cho mình thỏi son, cái áo chẳng đáng là bao. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui bé mọn thay vì tặc lưỡi “thôi, để tiền ấy mua đồ cho con”.

Vui vẻ hay sầu khổ cũng là một đời người, vậy sao ta không sống vui thay vì sống khổ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng sống vì miệng đời

Bạn thích mặc quần áo gợi cảm với những đường cắt cúp táo bạo, chất liệu xuyên thấu hay thích trang điểm cá tính thì đấy là niềm vui rất riêng của bạn. Hãy sống trọn với nó, bởi điều ấy khiến bạn vui vẻ, thoải mái khi được là chính mình.

Đừng vì chồng con ngăn cấm, người ngoài lời ra tiếng vào mà khoác lên người những thứ mình không thích, khiến mình không tự tin. Chờ đến khi bạn bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian thì thân hình đã không còn phù hợp để mặc chúng rồi. Vui vẻ hay sầu khổ cũng là một đời người, vậy sao ta không sống vui thay vì sống khổ.

Nỗi buồn là thứ hay lây, nó khiến tâm trạng rơi về khoảng lặng tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng để nỗi buồn ngăn cấm mình hạnh phúc

Nỗi buồn là thứ hay lây, nó khiến tâm trạng rơi về khoảng lặng tận cùng. Thay vì đắm chìm trong nó, để nó nuốt chửng bạn hãy vùng dậy mà đòi lấy hạnh phúc cho mình. Cái gì trên đời này diễn ra cũng có căn nguyên của nó, thay vì than thân trách phận, than trời trách đất bạn hãy an yên đón nhận tất cả.

Hãy cứ chăm sóc bản thân thật tốt, giữ gìn sức khỏe và luôn yêu đời. Không cưỡng cầu, không mơ ước viễn vông, càng không sân si với đời chính là chìa khóa tạo nên hạnh phúc đời người phụ nữ.