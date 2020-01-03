Qua 30, cách sống tốt nhất của phụ nữ nằm ở 6 từ này

Khi phụ nữ 30 chính là lúc người ta mới thấy giá trị của sự sống, biết quý trọng sinh mệnh của bản thân. Việc làm có kiếm được tiền thế nào mà không thể sống khỏe mạnh, điềm đạm ăn những bữa cơm ngon mỗi ngày cũng chẳng có lợi lộc gì.

Khi phụ nữ 20, thường có nhiều tham vọng lớn. Bạn muốn được thành công, muốn giàu sang. Vì vậy bạn không ngừng làm việc, lao vào tăng ca, khổ cực, vất vả với danh vọng. Nhưng sẽ đến khi sức khỏe bắt đầu kêu gào, tiền bạc đổ vào thuốc thang, son phấn cũng không che được nhan sắc đã bị tàn phá. Lúc đó bạn sẽ nhận ra việc đổi chác tiền bạc và sức khỏe là một vụ làm ăn lỗ vốn nhất trong đời.

Phụ nữ thuở 20 sẽ là nhạc trưởng cho bản tình ca ngọt ngào hay bi thương. Khi đàn bà 30 , gặp nhiều, yêu nhiều, thấu người hiểu ta thì mới hay đừng quá dụng tâm vào tình yêu, vì có khi người đau khổ nhất lại là bản thân.

Con người ta thường mưu cầu cuộc sống đơn thuần, không phải là thiếu cố gắng, không hẳn là thôi vươn lên, mà là biết đúng giá trị cốt lõi cuối cùng của cuộc sống. Là theo đuổi điều mình thích, là sống vui vẻ khỏe mạnh. Đừng sống vội, đừng rút ngắn cuộc đời mình, vì ai cũng chỉ có ngần ấy thời gian ngắn ngủi để sống, vậy mà có người mỉm cười rời đi, có người nhắm mắt rơi lệ.

Trong tình yêu, có chào nhau để nhớ thương thì hãy có tiễn biệt để nhân sinh nhẹ nhàng. Tình yêu đến thì hồ hởi nghênh đón, tình yêu đi thì bình thản tạm biệt. Đây mới là tâm thế can đảm và kiêu hãnh nhất với phụ nữ trong tình yêu.

Phụ nữ khi qua 30 sẽ thấu đáo rằng làm hài lòng tất cả mọi người là một việc vừa ngu ngốc vừa khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi 20 có thể vì một câu nói của người khác mà tùy tiện nghĩ ngợi đủ điều. Lòng thì buồn phiền mà miệng thì vui vẻ, mạnh mẽ nói không sao mà thật ra đã khổ sở rất nhiều. Đó là nỗi sợ làm mất lòng người khác, bị ghét bỏ, bị xem thường… Mà thật ra, cuối cùng vẫn chỉ là bản thân làm chính mình mệt mỏi.

Phụ nữ khi qua 30 sẽ thấu đáo rằng làm hài lòng tất cả mọi người là một việc vừa ngu ngốc vừa khó khăn. Chẳng cần phải qua người khác để chứng mình bản thân giá trị. Giá trị của mình là do mình quyết. Đến độ tuổi này, không phải chọn ai nổi bật để đi cạnh bên, mà là chọn người cho mình cảm giác trân trọng, thoải mái khi đi cùng.

Khi phụ nữ 30 phải học cách buông vài chuyện, bỏ vài người để lòng nhẹ nhàng mà bước về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Đời người ngắn hơn ta nghĩ, mấy chục năm đôi khi chỉ như một cái chớp mắt. Một đời khổ tâm cũng hết một đời, một đời vui vẻ cũng ngần ấy, vậy sao không chọn vui vẻ, thảnh thơi mà bước qua từng ngày?

Đời người cũng có rất nhiều điều không thể thay đổi. Chuyện có thể làm là nhẫn nại và chấp nhận. Cuộc đời phụ nữ khi bước sang 30, chỉ có một cách sống tốt nhất chính là nghĩ thoáng, nhìn thoáng, buông bỏ.

Khi phụ nữ 30 phải học cách buông vài chuyện, bỏ vài người để lòng nhẹ nhàng mà bước về phía trước. Bởi nếu lòng cố chấp với người và chuyện không đáng thì cũng không có kết quả. Phụ nữ muốn hạnh phúc, chỉ nên nắm lấy những việc những người thật sự đáng quý trọng. Năm tháng tuổi trẻ có thể sống vì người khác, nhưng đến lúc này nhất định phải học cách sống vì bản thân.