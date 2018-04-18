Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng để đàn ông tạo cho mình những thói quen này  

Phụ nữ yêu 18/04/2018 05:30

Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định đừng để đàn ông tạo cho mình những thói quen này. Đây luôn là những thói quen chỉ khiến đàn bà rơi nước mắt...

Đợi chờ

Phụ nữ thường có thói quen đợi chờ người đàn ông mình yêu. Lúc còn yêu nhau, là đợi tin nhắn anh ấy mỗi ngày, đợi những hỏi han khi mỏi mệt, đợi cả những đêm anh ấy cùng bè bạn tiệc tùng. Đến khi có chồng rồi, phụ nữ vẫn đợi, đợi chồng thôi công việc nhớ đến mình, đợi chồng gọn gàng bớt những bận rộn vô tâm. Phụ nữ dần không nhận ra, mình đợi chờ đã thành thói quen, một thói quen xấu chính đàn ông từng ngày đã tạo cho mình.

Nhưng đàn bà nên hiểu, đợi chờ chưa khi nào là hạnh phúc. Đừng chỉ là cô nàng bỏ hết cuộc sống để đợi một chàng trai nhắn một tin vu vơ không tốn bao công sức. Đừng chỉ là người vợ đợi chồng đến ngủ quên trên ghế hằng đêm. Đàn bà, đừng đợi, thời gian có phải là nước sông không cạn đâu. Phải nhớ, nếu đàn ông nhớ đến bạn, bạn không cần đợi. Nếu họ đã không nhớ, bạn đợi được gì? Sự đợi chờ qua ngày tháng của đàn bà chỉ tạo thói hư để đàn ông càng rong chơi, càng không muốn trở về.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng để đàn ông tạo cho mình những thói quen này   - Ảnh 1
Sự đợi chờ qua ngày tháng của đàn bà chỉ tạo thói hư để đàn ông càng rong chơi, càng không muốn trở về - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay vì đợi chờ, hãy tập làm lơ và sống cuộc đời của bạn. Bạn còn đam mê, gia đình, con cái, cả những thú vui của đàn bà. Một lần không thấy bạn đợi, hoài cũng chỉ thấy bạn vô tư làm điều bạn thích, đàn ông tự khắc sẽ biết trở về khi đúng lúc, tự khắc nhận ra họ cần phải giữ lấy bạn.

Hy sinh và thứ tha quá nhiều

Đàn bà hy sinh, tận tụy vì chồng con là điều nên làm. Đúng, nhưng đừng quá mức. Bạn thương chồng con, nhưng cũng phải thương mình. Cái gì cho đi quá nhiều với bạn không tốt, người nhận quá nhiều cũng không trân trọng. Có hy sinh cũng chỉ vừa đủ để chồng biết quý trọng, có yêu thương cũng vừa đủ để nghĩ tới mình. Đàn bà trong gia đình, phải biết chừng mực yêu thương và đong đếm hy sinh dành cho chồng con. Mình bỏ ra mười, thì ít nhất cũng phải nhận về được 6 7. Là đàn bà, không phải là tính toán với chồng, nhưng phải chừa cho mình một đường lui, thương ai cũng phải thương mình nhất.

Đàn bà tha thứ cũng là nên. Nhưng nên nhớ, đàn bà tha thứ một lần là nên nhưng quá nhiều lần cho một lỗi sai là đàn bà dại. Đàn ông ngoại tình một lần vì mới lạ, nhưng quá nhiều lần là bản chất. Mà đời đàn bà dốc bao nhiêu thứ tha cũng chi trả không nổi cho kẻ đầy dục vọng. Tha thứ của đàn bà cũng chỉ có giá trị khi đàn ông biết sai, biết quay đầu. Còn không, thứ tha của đàn bà cho đi cũng như đổ sông đổ biển, tan hết vào đại dương.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng để đàn ông tạo cho mình những thói quen này   - Ảnh 2
Tha thứ của đàn bà cũng chỉ có giá trị khi đàn ông biết sai, biết quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tự làm mọi chuyện một mình

Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng tự làm hết mọi chuyện một mình khi rõ ràng mình có chồng, có một người đàn ông ngay cạnh bên. Dù rằng khi là vợ, là mẹ, đàn bà có nhiều việc phải làm thật, nhưng đừng ôm đồm, đừng gồng mình làm hết. Đừng tạo cho đàn ông thói quen có vợ là có tất cả, vợ là siêu nhân, vợ là máy làm việc nhà. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải để đàn ông gánh vác mỏi mệt cực khổ cùng mình, phải tạo cho đàn ông thói quen chia sẻ buồn tủi cùng mình. Nếu bạn tự xác định rõ giá trị của mình phải là được nâng niu và yêu thương thì chồng cũng sẽ tự khắc biết quý trọng bạn. Ngược lại, bạn khiến mình tự cô đơn khi làm vợ, làm mẹ thì đàn ông cũng sẽ xem đó là chuyện đương nhiên.

Để đàn ông mặc sức vô tâm

Đàn ông vô tâm, đàn ông sai thật. Nhưng đàn ông vô tâm, cũng là do đàn bà cho phép. Sự vô tâm của đàn ông bắt nguồn từ sự nuông chiều của đàn bà. Nhiều khi chỉ là một câu “Không sao” của đàn bà, đàn ông sẽ dần nghĩ mình làm sai cũng được, mình vô tâm cũng không sao, vợ sẽ đều chịu được. Dần dần, đàn ông sẽ xem đó là điều hiển nhiên và tạo cho đàn bà thói quen chịu đựng sự vô tâm của mình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng để đàn ông tạo cho mình những thói quen này   - Ảnh 3
Đàn ông vô tâm, cũng là do đàn bà cho phép - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà nên hiểu, đàn ông vô tâm thì bạn chịu đựng là vô ích, bạn khóc lóc cũng là vô phương. Nếu đàn ông vô tâm thì bạn cứ vô tâm lại xem. Cứ để mặc anh ta làm điều anh ta muốn, còn bạn chăm sóc cuộc đời của mình, sống càng ý nghĩa hơn. Khi đó, đàn ông sẽ tự biết mình sai ở đâu, phải làm gì. Ngược lại, nếu bạn chỉ biết buông xuôi, mặc sức để đàn ông vô tâm, chỉ bạn thiệt, chỉ bạn khổ sở. Phải hiểu, đàn ông vô tâm mải miết sẽ thành thói quen, đừng khiến mình lại khổ sở theo họ cũng vì thói quen.

Cách giữ đàn ông tốt nhất là cứ cho họ đủ tự do để quay về

Cách giữ đàn ông tốt nhất là cứ cho họ đủ tự do để quay về

Nhà không thể đi, nhà cũng không nên đi theo đàn ông. Nhà phải là nơi đàn ông nhớ và muốn trở về dù có đi đâu. Muốn như vậy, con phải cho chồng đủ tự do, nắm vừa lỏng, buông vừa chặt mới là vợ khôn con gái à…

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Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc thói quen đàn ông

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