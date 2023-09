Phụ nữ khôn ngoan nhất là khi hiểu thấu 3 lẽ sống này ở đời

Chỉ cần dùng 3 điều này làm tâm niệm sống, dám chắc cả đời bạn sẽ hạnh phúc an yên, thảnh thơi hơn người.

Nam diễn viên nổi tiếng thế giới Johny Depp từng nói: “Nếu bạn đang yêu một người và say nắng người khác, thì hãy chọn người mà bạn say nắng. Bởi nếu thực sự yêu người đầu tiên, bạn đã không bao giờ say nắng người thứ hai”. Vậy nên, nếu đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã đem lòng yêu thương đàn bà khác thì phụ nữ đừng dại níu kéo.

Hãy để anh ấy rời đi, hãy dẹp bỏ mối tình ấy nhanh nhất có thể. Hãy để đối phương hiểu rằng, bạn không bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng, dùng chung đàn ông với kẻ thứ ba, càng không dung túng cho hành vi bội lừa.