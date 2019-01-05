Phụ nữ hiện đại – đẹp có cần chuẩn mực?

Mỗi một cá nhân được tiếp thu nhiều nền văn hóa, nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau khiến cho suy nghĩ của họ luôn có những nét riêng. Chúng ta không ai có quyền bắt người khác phải chạy theo suy nghĩ của mình. Cũng giống như, trong xã hội hiện đại, có nhiều chuẩn mực khác nhau về cái đẹp của người phụ nữ mà ta không thể ép buộc ai phải tuân theo.

Giữa sự du nhập của nhiều nền văn hóa khác nhau, văn hóa cổ truyền cũng có ít nhiều sự biến đổi. Có nhiều cách nhìn, nhiều quan niệm khác nhau về cái đẹp của người phụ nữ. Bởi đẹp hay không là tùy vào quan niệm của mỗi người.

Tìm lấy một người phụ nữ đẹp qua ánh nhìn thật dễ. Bởi chúng ta không phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và đánh giá. Nhưng có những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong người phụ nữ mà chúng ta ít khi thấy được. Đó là những người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà, không chỉ biểu hiện ra bên ngoài mà còn ẩn giấu vào sâu bên trong.

Mỗi người phụ nữ sinh ra đều có những vẻ đẹp riêng mà cuộc đời này đã dành tặng cho họ. Cuộc sống rộng lớn, mỗi con người là một thế giới riêng, một vũ trụ rộng lớn có biết bao điều bí ẩn. Và vẻ đẹp của phụ nữ , đâu chỉ được đánh giá qua một ánh nhìn.

Vốn không có chuẩn mực nào cho vẻ đẹp của một người phụ nữ. Bởi lẽ, cách nhìn của mỗi người về cái đẹp thường khác nhau. Từ đó, cách họ đánh giá và cảm nhận cũng không giống nhau.

Có thể, theo quan điểm truyền thống, người phụ nữ đẹp phải là người da trắng, tóc dài, phải chuẩn mực trong đi đứng, phải chăm sóc chu đáo cho chồng con, nữ công gia chánh,… Xã hội hiện đại không phủ nhận quan điểm đó, nhưng lại có những quan điểm mới mẻ hơn, có cái nhìn thoáng hơn về nét đẹp của người phụ nữ.

Không có chuẩn mực nào cố định cho vẻ đẹp của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người phụ nữ nên đẹp theo cách của riêng mình

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi phụ nữ là phái đẹp và đàn ông là phái mạnh. Mỗi một người phụ nữ khi sinh ra đều ẩn tàng trong mình một nét duyên dáng, một sức hút mà chỉ phái nữ mới có được. Không có chuẩn mực nào cho cái đẹp của người phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên trau dồi chính mình sao cho đẹp, trước tiên, dưới cái nhìn của bản thân mình.

Một bộ trang phục bắt mắt, một làn da đẹp, một đôi mắt đẹp, một điệu đi, dáng đứng ưa nhìn,… Những thứ đó không ai có quyền bắt người đàn bà phải có được, nhưng thiết nghĩ, đã là phụ nữ nên cẩn trọng những điểm đó.

Một người phụ nữ có thể thay thế vị trí của một người đàn ông. Họ có thể thành công trong sự nghiệp, đứng ở những vị trí cao, làm những công việc trọng đại mà đàn ông có thể làm. Tuy nhiên, ẩn tàng bên trong người phụ nữ vẫn có những điểm khác biệt so với đàn ông.

Phụ nữ nên đẹp theo cách của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ qua vẻ bề ngoài

Phụ nữ là phái đẹp. Họ sinh ra là để đẹp, họ có quyền được đẹp. Nhưng không phải vì thế mà quá đề cao vẻ đẹp bề ngoài của một người phụ nữ. Khi xã hội hiện đại đang đấu tranh để tôn vinh người phụ nữ, đang thúc đẩy quyền bình đẳng giới, thì chính người phụ nữ cũng phải tự mình làm đẹp bản thân từ bên trong.

Một người phụ nữ có giá trị, có thể đứng vững bằng đôi chân của mình là người có vẻ đẹp ẩn sâu bên trong, đó là vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ,… Ngoại hình là một thước đo, nhưng không phải là tất cả.

Đừng đánh giá người phụ nữ đẹp chỉ thông qua vẻ bề ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ, không còn quan trọng việc chuẩn mực nào cho vẻ đẹp của người phụ nữ xã hội hiện đại nữa. Quan trọng là mỗi người phụ nữ phải nhận thức được rằng bản thân mình có giá trị, có ý nghĩa gì cho xã hội này hay không, có thực sự đẹp dưới cái nhìn của bản thân mình hay không.