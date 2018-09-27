Những kiểu phụ nữ dễ cô đơn buồn tủi nhất

Nhưng đôi khi phụ nữ mạnh mẽ lại chỉ là người sợ tổn thương, sợ mất phương hướng mà tự mình phải kiên cường. Họ không muốn mạnh mẽ, chỉ là nghĩ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tự mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Càng kiên cường, phụ nữ sẽ càng cô đơn. Vì ai cũng nghĩ họ giỏi rồi, tự lo tự làm, cần gì ai khác. Cứ vậy mà càng cô đơn, càng không ai bên cạnh thì họ càng phải mạnh mẽ, như một vòng quẩn quanh chẳng thể thoát.

Phụ nữ luôn là phái yếu, sinh ra đã cần chở che và nhiều yêu thương. Nhưng phụ nữ một khi tỏ ra quá mạnh mẽ lại chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đàn ông xem những người phụ nữ này chính là dễ khiến tự tôn của họ tổn thương. Vì phụ nữ quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể làm thì bản năng bảo bọc của đàn ông dùng vào đâu? Ở bên người phụ nữ không cần mình chở che, đàn ông chỉ cảm thấy thua cuộc.

Thật ra, phụ nữ nên cho phép mình yếu đuối, như một quyền lợi phải có. Sức lực của phụ nữ ở đời này, mạnh mẽ mấy cũng có lúc cần một người đàn ông dỗ dành. Đừng quá kiên cường khi bạn có quyền dựa vào một người khác. Mạnh mẽ ở phụ nữ không phải là không cần ai, mà là cần người xứng đáng, yếu đuối với người trân trọng mình.

Đàn ông ban đầu có thể muốn chở che và khơi gợi niềm vui cho người phụ nữ này. Nhưng nếu họ không thay đổi, đàn ông sẽ chịu không được mà rời đi. Dù rằng đàn ông luôn muốn là chỗ dựa cho người phụ nữ mình yêu, nhưng họ cũng muốn tự cô ấy phải biết yêu thương và quý trọng mình. Ngay cả niềm vui và hạnh phúc của mình cũng không muốn có thì làm sao có ai cứu lấy?

Ngay cả niềm vui và hạnh phúc của mình cũng không muốn có thì làm sao có ai cứu lấy? - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này nên tự thay đổi chính mình, nếu không muốn cô đơn mãi về sau. Hãy hiểu, cuộc đời này nỗi buồn dễ đến nhưng niềm vui là do mình tạo. Yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ, nhưng đừng biến nó thành yếu điểm của mình. Nếu yếu đuối, hãy học cách mạnh mẽ. Yêu thương bản thân, khiến mình vui vẻ cũng là một loại sức mạnh của phụ nữ.

Phụ nữ quá thành công

Người phụ nữ này thường thành công và giỏi giang hơn cả đàn ông. Đàn ông thường không thích kiểu phụ nữ này. Vì họ không muốn người phụ nữ của mình giỏi hơn mình. Thậm chí đàn ông sẽ cảm thấy tự ti khi phụ nữ có thành tựu và vị thế cao hơn mình. Từ đó mà phụ nữ thành công dễ có cảm giác cô đơn, như loài chúa sơn lâm chỉ đứng một mình trên đỉnh cao danh vọng.

Thành công với phụ nữ là điều tốt, nhưng đừng khiến nó trở thành thứ khiến mình trở nên cô độc. Có nghĩa là hãy mở lòng mình ra, yêu đương như một cô gái bình thường. Nếu ở cạnh đàn ông, hãy chỉ là người phụ nữ lùi về phía sau để yêu thương và đòi hỏi quan tâm từ anh ấy. Thành công nhất của phụ nữ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có tìm được người đàn ông hạnh phúc cùng mình hay không.

Thành công với phụ nữ là điều tốt, nhưng đừng khiến nó trở thành thứ khiến mình trở nên cô độc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ghen tuông vô lý

Kiểu phụ nữ ghen tuông thường tự đem đến khổ đau cho mình. Họ ghen tuông vì những suy nghĩ tiêu cực họ tự tạo ra, rồi mất lý trí mà hành động quá mức. Đàn ông có thể nhân nhượng vài lần, nhưng sẽ không thể chịu nổi người vợ thế này.

Phụ nữ có thể nêm gia vị ghen tuông để món ăn tình yêu vợ chồng thêm mùi thêm ngon. Nhưng nếu vì ghen tuông mà trở nên cô độc thì thật không nên.

Phụ nữ quá coi trọng bản thân

Đây là kiểu phụ nữ khó được cảm thông nhất từ người khác. Vì họ chỉ coi trọng bản thân và xem thường người khác, dù là bạn đời của mình. Ở cạnh người phụ nữ này, đàn ông chỉ cảm thấy tổn thương và chán nản. Và đến những lúc họ cần ai giúp đỡ, sẽ không ai chìa tay ra cho họ.

Người phụ nữ này nên hiểu, trên đời bạn đối xử với người khác thế nào, bản thân bạn sẽ nhận lại như thế. Đến cuối cùng, nếu bạn cô đơn chính là vì bạn chỉ biết chính mình, đó là lỗi của bạn…