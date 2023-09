Đàn ông thường vô tâm trong cả câu nói và hành động. Có những câu nói tưởng chừng như vô hại trong lúc chàng buột miệng nói ra, lại là những con dao sắc bén đâm vào lòng người vợ. Do đó, để người phụ nữ mình yêu thương không phải chịu đau đớn, đàn ông hãy chú ý, đừng bao giờ nói ra những câu dưới đây nhé:

Chẳng điều gì có thể khiến bạn thay đổi nếu như bạn đủ tự tin và vững vàng. Vợ lại càng không phải là lí do thay đổi bạn. Bạn thấy mình nhếch nhác hơn thời thanh niên? Bạn cảm thấy mình quá vất vả khi phải gánh trên vai gánh nặng kinh tế gia đình? Hãy nhìn lại người phụ nữ của mình! Thiếu nữ xinh đẹp ngày nào giờ đâu rồi? Cô con gái cưng của cả gia đình giờ ngày ngày bận bịu với cơm nước, củi lửa, con cái!

3.Hãy nhớ là tôi đang nuôi cô đấy!

Dù có giận dữ đến đâu, bạn cũng đừng nói câu này. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu không có người phụ nữ và bàn tay cần cù, nhẫn nại của họ, tiền của bạn có nhiều đến như nào cũng không xây được một hạnh phúc ấm áp tròn đầy đâu. Người phụ nữ đã hi sinh ước mơ và hoài bão của mình để giúp bạn hoàn thành ước mơ, hoài bão. Sự hi sinh của cô ấy lặng lẽ và cam chịu như vậy! Câu nói này của bạn chính là sự sỉ nhục với vợ, là sự chà đạp không thương tiếc đến sự hi sinh cao đẹp của cô ấy.

4.Cô làm cho mọi chuyện rối tung rối mù lên

Dù đúng là vợ có là người sai hoàn toàn đi chăng nữa, thì chồng cũng không nên nói câu này. Bởi câu nói này của bạn đầy hàm ý buộc tội và quy kết trách nhiệm cho cô ấy. Xét một cách công bằng, ai cũng có suy nghĩ và cách hành động riêng của mình. Chả lẽ cô ấy biết sai rành rành mà vẫn làm. Chẳng qua cô ấy chỉ đang cố gắng làm đúng nhưng lại thành sai mà thôi. Cô ấy sẽ tổn thương khi nghe câu này đấy đàn ông ạ.

5.Sao cô vụng về thế?

Chẳng ai là hoàn hảo. Cũng như không phải người đàn ông nào ra ngoài cũng là người xuất sắc thì không phải người phụ nữ nào cũng khéo léo, đảm đang. Dù thế nào thì chồng cũng không nên nói câu phũ phàng như thế khi vợ lúng túng trong việc chăm sóc con cái hay nấu nướng cơm nước. Câu nói này động chạm đến lòng tự trọng của vợ, cũng phủ nhận mọi cố gắng của cô ấy, sẽ khiến cô ấy tự ti nhiều lắm đấy.

6.Cô im đi cho tôi nhờ!

Phụ nữ thường có tật nói nhiều, hay càm ràm, cằn nhằn. Nhưng cô ấy chỉ nói nhiều, cằn nhằn nhiều với những người mà cô ấy yêu thương thôi. Chắc bạn chưa được nếm thử cảm giác khi phụ nữ im lặng tuyệt đối nhỉ? Chắc chắn là sẽ kinh khủng lắm đấy! Do đó, hãy để cô ấy được thể hiện tình yêu thương của mình. Nếu muốn cô ấy nói ít hơn một chút hay bạn cần im lặng để suy nghĩ thì hãy nhẹ nhàng và nghiêm túc nói thẳng với cô ấy. Đừng cáu giận mà làm tổn thương người phụ nữ của mình đàn ông nhé.

Hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao. Hạnh phúc đôi khi chỉ bình dị là những lời quan tâm, những tinh tế trong đối xử hằng ngày. Người phụ nữ dễ thỏa mãn, cũng dễ tổn thương bởi những điều mà đàn ông tưởng chừng như toàn những điều không đâu. Thế nhưng, nếu yêu vợ, yêu gia đình và để hạnh phúc gia đình được trọn vẹn, đàn ông hãy bớt vô tâm đi một chút. Đừng nói những lời khiến vợ tổn thương!