Những câu chửi khéo người yêu cũ bằng tiếng Anh cực hay và thâm thúy

Phụ nữ yêu 03/01/2019 16:27

Bị phản bội, người yêu cũ đối xử không tốt, tham khảo ngay những câu chửi khéo người yêu cũ bằng tiếng Anh cực chất và thâm thúy sau đây.

Những câu chửi người yêu cũ bằng tiếng Anh sẽ giúp cho những STT chửi người yêu cũ hay những câu nói chửi trở nên nhẹ nhàng và thâm thúy hơn bội phần việc chửi trực tiếp, công khai. Những câu nói gián tiếp xoáy vào người yêu cũ, kẻ đã phản bội, coi nhẹ tình cảm của bản thân sẽ khiến kẻ đó cảm thấy “chột dạ”.

Những câu stt hay và chất chửi khéo người yêu cũ

“Love someone who can do everything for you

But do not love a person who only describes about the future”

(Hãy chọn yêu một người có thể vì bạn mà làm tất cả

Đừng vội yêu một người chỉ biết mô tả về tương lai)

“When you go with that girl

Leave me alone, do you remember me?

Follow her, don't back to me

Because my love is abundant, but not noble surplus”

(Lúc anh đi với người đó

Bỏ rơi em một xó anh có nhớ tới em?

Đã theo người khác thì đừng về đây

Bởi em dư yêu thương chứ không thừa cao thượng)

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“Do not blame me bored rice and craving other food

Just consider yourself cooking bad or good food”

(Đừng trách anh là người chán cơm thèm phở

Hãy xem lại rằng mình nấu cơm dở hay ngon)

“Have fun with other girls surrounding you. If you're really love me, you will feel pain when I still do love you. I know everything you do behind me. But I just pretend like a deaf and dumb dummy. See your ridiculous circus act.”

(Hãy cứ vui đùa với những người con gái khác vây quanh anh. Nếu anh thực sự yêu em, anh sẽ thấy đau khi em vẫn rất yêu anh. Em biết mọi chuyện anh làm sau lưng em. Nhưng em chỉ giả vờ như một kẻ câm điếc. Xem trò diễn xiếc lố bịch của anh.)

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Những câu nói chửi xéo người yêu cũ cực thâm thúy

“You will never find a any beautiful girl but the eyes are blind like me.”

(Anh sẽ không bao giờ tìm thấy một cô gái nào có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đôi mắt lại bị mù như tôi nữa đâu.)

“I will be better, because of you, but not for you."

(Tôi sẽ trở nên tốt hơn, do anh, nhưng không phải là vì anh.)

“You have to remember one thing that this man just one person who walking with you along the road when the rain is coming, his hand wil cover the umbrella, careful and gentle, not letting you wet with just a single drop of rain. But you also have to understand one thing that he needs to go, because only when he is gone, your future will be cloudless.”

(Hãy luôn nhớ một điều rằng anh ấy chỉ là người đi cùng bạn một đoạn đường khi trời mưa kéo đến, bàn tay anh ấy sẽ giúp bạn che ô, thật cẩn thận và dịu dàng, không để bạn bị ướt dù chỉ một giọt mưa rơi. Nhưng bạn cũng cần phải hiểu rằng, anh cần cần phải ra đi, bởi vì chỉ khi anh ấy đi rồi thì tương lai của bạn mới có thể là chuỗi ngày trời quang mây tạnh.)

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“The first time we met, I just started my driver’s license test. But I don't understand why the exam can't work. Now you gone, I finally passed the exam, so when you and your girlfriend cross the street, be careful!”

(Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, em mới bắt đầu kỳ thi bằng lái, nhưng chẳng hiểu vì sao em thi mãi không đậu. Giờ anh đi rồi, cuối cùng thì em cũng vượt qua kỳ thi đó, vậy nên anh với bạn gái khi qua đường, nhớ cẩn thận nhé! )

“I heard you don't live very well, I'm so happy about that!”

(Em nghe họ nói rằng anh sống không được tốt lắm, em rất mừng vì điều đó)

“Wish you lonely all life time, 100 years old”

(Em chúc cho anh cô đơn sống thọ 100 tuổi)

“My ex-lover will soon arrive at a place far away, not England, Australia, America or Japan, the place is hell”

(Người yêu cũ của tôi sẽ sớm tới một nơi rất xa, không phải Anh, Úc, Mỹ hay Nhật, mà nơi đó là địa ngục)

Những câu chửi xéo người yêu cũ không trực diện khiến họ tổn thương, nhưng có thể gián tiếp khiến họ thấy rằng bản thân đã không còn coi họ như một người từng yêu thương rất nhiều nữa. Bởi vậy, trong mọi trường hợp, những câu chửi bằng tiếng Anh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, vừa lịch sự ở các mạng xã hội, vừa nói lên nỗi lòng một cách chính xác và khéo léo nhất.

Đàn ông thường nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ?

Đàn ông thường nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ?

Những cuộc tình đến rồi đi sẽ để lại những ký ức, hoài niệm khó quên. Khi gặp lại người yêu cũ, trong mỗi người đều có những nỗi niềm, rung động.

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