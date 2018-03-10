Là phụ nữ đừng nên quá cứng nhắc, bắt ép bản thân phải mạnh mẽ. Đôi khi bạn cũng phải biết cách làm nũng, mè nheo để tạo cho đàn ông cảm giác mới lạ. Chắc chắn khi thấy những biểu cảm này của bạn, anh ấy sẽ đứng ngồi không yên.

Đây là hành động thể hiện sự tinh nghịch và đáng yêu. Ánh mắt là nơi chứa đựng nhiều tình cảm nhất, một cái nháy mắt của bạn sẽ khiến chàng quỳ rạp dưới chân. Các chàng trai luôn thích thú với cách tán tỉnh này của phái đẹp. Hành động đó mang lại cảm giác rất mới lạ và kích thích đối với anh ấy.

Chu môi khi dỗi hờn là hành động 'thần thánh', thu hút người khác nhất của các cô gái. Tuy nhiên, đừng nên lạm dụng quá kẻo phản tác dụng. Việc gì cũng có giới hạn, bạn đừng làm nũng quá mức, điều đó sẽ khiến chàng cảm thấy "nổi da gà". Những hành động kiểu này, lâu lâu làm một lần sẽ có hiệu quả cao.

Hành động chu môi đáng yêu của bạn sẽ khiến chàng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Mếu máo

Biểu cảm mếu máo kèm với ánh mắt long lanh nước khiến bạn không khác gì chú mèo con đáng yêu. Đây là hành động khiến các chàng đổ gục nhiều nhất. Dù đang giận dữ hay buồn phiền, anh ấy cũng sẽ mỉm cười thật tươi khi thấy hành động này. Sau đó, anh ấy sẽ dành thời gian để dỗ dành và ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của bạn.

Phồng má

Cách đơn giản để gây sự chú ý của anh ấy chính là phồng má khi phản đối ý kiến gì đó. Đảm bảo anh ấy sẽ cười ngất ngây khi thấy hành động đáng yêu này của bạn. Đàn ông vốn dĩ rất dễ mềm lòng trước những điều đáng yêu.

Nhăn mũi

Đây là biểu cảm của những cô nàng lém lỉnh, hay làm trò chọc phá các chàng trai. Không ít đàn ông gục ngã trước hành động này. Có người xem hành động này là kỳ lạ, nhưng đó lại là điều thu hút đàn ông cực mạnh.

Cười tít mắt, để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt

Nụ cười chân thành đến mức lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ vô cùng thu hút sự chú ý của đàn ông. Hành động này thể hiện bạn là người khá tự tin và lạc quan, luôn sống tích cực. Đàn ông thích ở bên cạnh những cô nàng có sức sống mãnh liệt, trẻ trung và tươi tắn. Họ không thích những cô nàng suốt ngày ủ dột, lo lắng, buồn phiền. Vì vậy, bạn hãy cười thật tươi, thật thoải mái.