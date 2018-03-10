Những biểu cảm 'thần thánh' hiệu quả hơn cả ‘bỏ bùa’ khiến đàn ông mê bạn như điếu đổ

Phụ nữ yêu 10/03/2018 07:46

Chị em nên học những biểu cảm đáng yêu này để khiến đàn ông cả đời say mê như thuốc phiện, không bao giờ dứt ra được.

Là phụ nữ đừng nên quá cứng nhắc, bắt ép bản thân phải mạnh mẽ. Đôi khi bạn cũng phải biết cách làm nũng, mè nheo để tạo cho đàn ông cảm giác mới lạ. Chắc chắn khi thấy những biểu cảm này của bạn, anh ấy sẽ đứng ngồi không yên.

Nháy mắt

Đây là hành động thể hiện sự tinh nghịch và đáng yêu. Ánh mắt là nơi chứa đựng nhiều tình cảm nhất, một cái nháy mắt của bạn sẽ khiến chàng quỳ rạp dưới chân. Các chàng trai luôn thích thú với cách tán tỉnh này của phái đẹp. Hành động đó mang lại cảm giác rất mới lạ và kích thích đối với anh ấy.

Chu môi

Chu môi khi dỗi hờn là hành động 'thần thánh', thu hút người khác nhất của các cô gái. Tuy nhiên, đừng nên lạm dụng quá kẻo phản tác dụng. Việc gì cũng có giới hạn, bạn đừng làm nũng quá mức, điều đó sẽ khiến chàng cảm thấy "nổi da gà". Những hành động kiểu này, lâu lâu làm một lần sẽ có hiệu quả cao.

Những biểu cảm 'thần thánh' hiệu quả hơn cả ‘bỏ bùa’ khiến đàn ông mê bạn như điếu đổ - Ảnh 1
Hành động chu môi đáng yêu của bạn sẽ khiến chàng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Mếu máo

Biểu cảm mếu máo kèm với ánh mắt long lanh nước khiến bạn không khác gì chú mèo con đáng yêu. Đây là hành động khiến các chàng đổ gục nhiều nhất. Dù đang giận dữ hay buồn phiền, anh ấy cũng sẽ mỉm cười thật tươi khi thấy hành động này. Sau đó, anh ấy sẽ dành thời gian để dỗ dành và ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của bạn.

Phồng má

Cách đơn giản để gây sự chú ý của anh ấy chính là phồng má khi phản đối ý kiến gì đó. Đảm bảo anh ấy sẽ cười ngất ngây khi thấy hành động đáng yêu này của bạn. Đàn ông vốn dĩ rất dễ mềm lòng trước những điều đáng yêu. 

Nhăn mũi

Đây là biểu cảm của những cô nàng lém lỉnh, hay làm trò chọc phá các chàng trai. Không ít đàn ông gục ngã trước hành động này. Có người xem hành động này là kỳ lạ, nhưng đó lại là điều thu hút đàn ông cực mạnh.

Cười tít mắt, để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt

Nụ cười chân thành đến mức lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt sẽ vô cùng thu hút sự chú ý của đàn ông. Hành động này thể hiện bạn là người khá tự tin và lạc quan, luôn sống tích cực. Đàn ông thích ở bên cạnh những cô nàng có sức sống mãnh liệt, trẻ trung và tươi tắn. Họ không thích những cô nàng suốt ngày ủ dột, lo lắng, buồn phiền. Vì vậy, bạn hãy cười thật tươi, thật thoải mái.

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ yêu những biểu cảm khiến đàn ông phát cuồng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 38 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này