Nếu là phụ nữ thông minh, hãy biết nói KHÔNG với 3 đòi hỏi này từ đàn ông

Đàn ông khi yêu có tính sở hữu rất cao, họ đòi hỏi người phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian của cô ấy cho mình. Thậm chí, nhiều phụ nữ sau khi kết hôn chẳng còn chút thời gian cho bản thân bởi họ quá bận rộn với việc nhà, với những trách nhiệm, lo toan của cuộc sống hôn nhân.

Nếu phụ nữ khờ dại thường phục tùng theo mọi yêu sách của đàn ông, thế nên họ bị xem thường thì phụ nữ thông minh luôn dứt khoát nói KHÔNG trong những thời điểm này để nâng cao giá trị bản thân.

Nếu không sớm tỉnh ngộ, không biết giành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân thì mẫu phụ nữ nông cạn này sẽ khổ cả đời. Bởi lẽ, nếu cứ như thế thì khi hôn nhân trục trặc, vợ chồng mâu thuẫn họ sẽ chẳng có lấy một người bạn ở bên để tâm sự tỉ tê, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Chính vì thế mà mẫu phụ nữ khờ dại này đánh mất những mối quan hệ chân tình, biến mình trở thành kẻ cô độc, gói gọn đời mình trong gia đình với chồng con, hai bên họ hàng nội ngoại.

Nếu phụ nữ cứ đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông vô điều kiện thì bạn sẽ chịu không ít ấm ức - Ảnh minh họa: Internet

KHÔNG đáp ứng mọi yêu cầu của chàng

Đàn ông là giống loài tham lam, thích chinh phục và bị cuốn hút bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và bướng bỉnh. Bạn càng khó hiểu, càng thú vị họ càng chết mê chết mệt, tìm đủ trăm phương nghìn kế để chiếm hữu cho bằng được.

Thế nhưng, khi đã có được thứ mình muốn, khi đã biến bạn trở thành người yêu hay vợ của mình đàn ông sẽ rất nhanh chán. Nếu phụ nữ cứ đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông vô điều kiện, nếu cứ có mặt bất cứ khi nào đối phương cần và xem anh ta là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình thì bạn sẽ chịu không ít ấm ức.

Đây chính là sai lầm của phụ nữ khờ dại, khiến đàn ông vô tâm, hờ hững và thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ của cả hai.

Hãy nhớ, dù kiếm được ít hay nhiều tiền thì phụ nữ lấy chồng cũng phải có sự nghiệp riêng - Ảnh minh họa: Internet

KHÔNG ở nhà chồng nuôi

Là phụ nữ, đừng vì lấy chồng giàu mà chấp nhận ở nhà chồng nuôi, từ bỏ công việc mình yêu thích để nội trợ, quanh quẩn trong bốn bức tường. Dù chồng có giàu có đến mấy, nuông chiều đến đâu thì khi không có khả năng tự kiếm ra tiền bạn ắt sẽ chẳng có tiếng nói trong gia đình.

Hơn cả, nếu cho phép mình sống bám vào đàn ông, ngửa tay xin tiền chồng thì anh ấy hẳn sẽ xem thường bạn.

Hãy nhớ, dù kiếm được ít hay nhiều tiền thì phụ nữ lấy chồng cũng phải có sự nghiệp riêng. Mỗi ngày mặc đẹp đến công sở, trở về nhà với những câu chuyện thú vị và mở rộng mối quan hệ, thăng tiến đường công danh sẽ khiến bạn luôn thú vị, mới mẻ trong mắt bạn đời.

Một người phụ nữ thông minh có thừa khôn ngoan để hiểu rằng càng ngoan ngoãn, dễ sai khiến họ sẽ càng “mất giá” trong mắt đàn ông. Thế nên, dù yêu đến mấy chị em cũng phải biết nói KHÔNG đúng lúc để giữ phẩm giá, khiến đối phương kiêng nể một đời.