Nếu chưa THÔNG những điều này, đàn ông đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con

Phụ nữ yêu 03/03/2020 15:07

Đây là những điều đàn ông nên biết, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con, đừng gieo rắc thêm đau khổ cho phụ nữ.

Nếu cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng hoặc không hiểu được những điều này, tốt nhất đàn ông nên sống độc thân, đừng lấy vợ làm gì để rồi khiến phụ nữ phải khổ sở.

Ham chơi là nhà tan cửa nát

Đây là một trong những điều đàn ông nên biết trước khi lập gia đình. Nếu không bỏ được tật ham chơi, bạn nên suy nghĩ lại về việc lấy vợ sinh con. Đàn ông ham chơi không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp, tiền tài mà còn khiến gia đình, vợ con khổ lây.

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Đàn ông ham chơi sẽ khiến nhà tan cửa nát - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ vợ không đáng phải gánh những hậu quả, hệ lụy mà đàn ông gây ra sau những lần vui chơi. Con cái lại càng không có tội để phải chịu cảnh gia đình thiếu thốn, nợ nần chồng chất.

Người đàn ông tốt thật sự sẽ biết gạt bỏ những thú vui vô bổ khi đã có vợ con. Vì họ biết từ nay bản thân không phải sống một mình mà còn phải sống vì vợ, vì con.

Việc nhà không của riêng phụ nữ

Xã hội hiện đại, đàn ông lấy vợ phải biết phụ làm việc nhà. Trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc thì cả hai phải cùng san sẻ trách nhiệm. Phụ nữ không có nghĩa vụ phải ôm hết mọi việc, đàn ông cũng không có quyền ngồi không để vợ cung phụng.

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Đàn ông đừng đổ hết việc nhà cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai phải biết quan tâm, chia sẻ gánh nặng cùng nhau. Người đàn ông tử tế sẽ không để vợ phải loay hoay một mình làm việc nhà, nấu cơm, chăm sóc con cái.

Công việc của vợ phải được tôn trọng

Đàn ông thời nay đừng nghĩ phụ nữ chỉ nên ở nhà nội trợ. Hãy nhớ, đàn ông làm được gì, phụ nữ cũng sẽ làm được điều đó. Đừng mặc định vị trí của phụ nữ là trong gian bếp hay bốn bức tường chật hẹp.

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Phụ nữ cần đàn ông tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bắt buộc vợ phải ở nhà nội trợ. Hãy tôn trọng công việc của cô ấy. Việc bạn ủng hộ, chấp nhận công việc của vợ sẽ giúp gia đình ấm êm, hạnh phúc hơn. 

Đàn bà không có trách nhiệm hy sinh vì đàn ông

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Đàn ông đừng đòi hỏi sự hy sinh từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân chẳng ai có trách nhiệm phải hy sinh vì ai. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để tận tụy, hy sinh hết lòng vì chồng con. Nếu đang có suy nghĩ phụ nữ là phải hy sinh, hãy bỏ ngay. Nếu không làm được điều này, bạn nên cân nhắc lại chuyện kết hôn.

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