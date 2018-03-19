Này đàn ông! Đây là 5 điều phụ nữ chúng tôi cần các anh thuộc lòng

Phụ nữ yêu 19/03/2018 16:47

Dưới đây là 5 bí mật mọi phụ nữ đều ước ao đàn ông tự hiểu mà không cần họ phải nói ra.

Chỉ cần biết được 5 bí mật thầm kín này của phụ nữ, chắc chắn đàn ông sẽ có được tình yêu của họ cả đời.

Này đàn ông! Đây là 5 điều phụ nữ chúng tôi cần các anh thuộc lòng - Ảnh 1
Mọi phụ nữ đều mong người đàn ông họ yêu tôn trọng đời tư, bí mật của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Có những bí mật không thể chia sẻ

Dù yêu nhau tha thiết, cuồng điên và trở thành vợ chồng thì mọi phụ nữ đều mong muốn đối phương tôn trọng cuộc sống cá nhân và những bí mật của họ. Vậy nên, các anh đừng nhân danh chồng để đòi biết mật khẩu email, facebook hay điện thoại của vợ bởi với phụ nữ đấy là điều tối kỵ, là những bí mật đàn ông không được chạm vào.

2. Tôn trọng sở thích của nhau

Đàn ông có thể ham thích bóng đá đến mức quên ăn quên ngủ để theo dõi một trận đấu, có thể vì mê game mà “cày” ngày này qua ngày khác. Thế nên, các anh đừng cấm đoán vợ mua sắm hay trang điểm. Hãy tôn trọng sở thích lành mạnh của nhau, dù khác biệt nhưng chúng sẽ khiến đời sống lứa đôi thêm màu sắc, sinh động hơn.

Này đàn ông! Đây là 5 điều phụ nữ chúng tôi cần các anh thuộc lòng - Ảnh 2
Phụ nữ ghét cay ghét đắng việc bị mang ra so sánh với người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Ghét bị so sánh với phụ nữ khác

Không chỉ phụ nữ, con người chẳng ai thích việc mình bị mang ra so sánh với người khác, nhất là với người yêu cũ của chồng. Người xưa có khôn khéo, thông minh hay xinh đẹp đến đâu thì họ đã là quá khứ. Khi đã chọn người phụ nữ hiện tại đồng hành cùng mình, đàn ông đừng dại mang hiện tại so sánh với những điều đã qua, phụ nữ chúng tôi cực ghét điều này.

4. Đừng tiết kiệm lời khen với phụ nữ

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” quả không sai. Là phụ nữ, ai cũng thích nghe những lợi dịu dàng, yêu thương và khen ngợi từ chồng. Chẳng cần cố gắng “thảo mai” để lấy lòng nữ giới, đàn ông chỉ cần để tâm khi nàng hỏi “Em mặc bộ váy này có đẹp không?” với câu trả lời “Đẹp lắm, nó hợp với em đấy” thay vì “Mặc gì cũng được, sao em cứ quan trọng hóa”.

Này đàn ông! Đây là 5 điều phụ nữ chúng tôi cần các anh thuộc lòng - Ảnh 3
Mạnh miệng nói lời chia tay, thế nhưng chị em rất sợ người yêu đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

5. Đòi chia tay nhưng sợ đàn ông … đồng ý

Những khi tức giận, hờn dỗi phụ nữ thường khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà có những lời lẽ khó nghe, thậm chí đòi chia tay. Lúc ấy, xin đàn ông hãy hiểu và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hãy chờ khi cơn nóng giận của phụ nữ qua đi, phân tích cho nàng hiểu họ đã sai ở đâu và không được tùy tiện nói lời chia tay.

Đàn ông biết không, dù đòi chia tay thế thôi nhưng khi ấy phụ nữ rất sợ nhận được lời đồng ý từ bạn.

Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải

Đàn bà dại dột nói ra 4 điều này chả trách chồng ngoại tình là phải

Đây là bí mật dù “đánh chết” phụ nữ cũng không được nói với chồng, nếu không dù đang hạnh phúc đến mấy cũng tan đàn xẻ nghé.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của phụ nữ bí mật phụ nữ mong đàn ông hiểu

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 29 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này