Chỉ cần biết được 5 bí mật thầm kín này của phụ nữ, chắc chắn đàn ông sẽ có được tình yêu của họ cả đời.

Dù yêu nhau tha thiết, cuồng điên và trở thành vợ chồng thì mọi phụ nữ đều mong muốn đối phương tôn trọng cuộc sống cá nhân và những bí mật của họ. Vậy nên, các anh đừng nhân danh chồng để đòi biết mật khẩu email, facebook hay điện thoại của vợ bởi với phụ nữ đấy là điều tối kỵ, là những bí mật đàn ông không được chạm vào.

Đàn ông có thể ham thích bóng đá đến mức quên ăn quên ngủ để theo dõi một trận đấu, có thể vì mê game mà “cày” ngày này qua ngày khác. Thế nên, các anh đừng cấm đoán vợ mua sắm hay trang điểm. Hãy tôn trọng sở thích lành mạnh của nhau, dù khác biệt nhưng chúng sẽ khiến đời sống lứa đôi thêm màu sắc, sinh động hơn.

Phụ nữ ghét cay ghét đắng việc bị mang ra so sánh với người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Ghét bị so sánh với phụ nữ khác

Không chỉ phụ nữ, con người chẳng ai thích việc mình bị mang ra so sánh với người khác, nhất là với người yêu cũ của chồng. Người xưa có khôn khéo, thông minh hay xinh đẹp đến đâu thì họ đã là quá khứ. Khi đã chọn người phụ nữ hiện tại đồng hành cùng mình, đàn ông đừng dại mang hiện tại so sánh với những điều đã qua, phụ nữ chúng tôi cực ghét điều này.

4. Đừng tiết kiệm lời khen với phụ nữ

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” quả không sai. Là phụ nữ, ai cũng thích nghe những lợi dịu dàng, yêu thương và khen ngợi từ chồng. Chẳng cần cố gắng “thảo mai” để lấy lòng nữ giới, đàn ông chỉ cần để tâm khi nàng hỏi “Em mặc bộ váy này có đẹp không?” với câu trả lời “Đẹp lắm, nó hợp với em đấy” thay vì “Mặc gì cũng được, sao em cứ quan trọng hóa”.

Mạnh miệng nói lời chia tay, thế nhưng chị em rất sợ người yêu đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

5. Đòi chia tay nhưng sợ đàn ông … đồng ý

Những khi tức giận, hờn dỗi phụ nữ thường khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà có những lời lẽ khó nghe, thậm chí đòi chia tay. Lúc ấy, xin đàn ông hãy hiểu và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hãy chờ khi cơn nóng giận của phụ nữ qua đi, phân tích cho nàng hiểu họ đã sai ở đâu và không được tùy tiện nói lời chia tay.

Đàn ông biết không, dù đòi chia tay thế thôi nhưng khi ấy phụ nữ rất sợ nhận được lời đồng ý từ bạn.