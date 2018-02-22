Muốn cứu vãn hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng phải biết những điều này ngay!

Phụ nữ yêu 22/02/2018 05:30

Nếu vợ chồng bạn đang lâm vào tình trạng mỏi mệt, buông xuôi và như không thể tiếp tục sống cạnh nhau, hãy làm ngay những điều này để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình!

Tìm ra điều đối phương đang đòi hỏi

Những mâu thuẫn cãi vả của vợ chồng xảy ra liên miên phần lớn là vì cả hai chưa đáp ứng được mong muốn hay nhu cầu của đối phương. Sau mỗi lần tranh cãi, hãy ngồi xuống cùng nhau, hỏi nhau về những điều cả hai chưa hài lòng hay mong muốn ở nhau. Điều quan trọng không phải là cả hai phải đối mặt với bao điều căng thẳng hay mỏi mệt thế nào trong cuộc sống, mà là vợ chồng liệu có thể đủ thấu hiểu và đáp ứng với nhu cầu của nhau hay không. Hôn nhân, điều tiên quyết chính là cùng nhau sẻ chia và bên nhau đến cùng.

Giải quyết tranh cãi trong ngày

Đừng để chiến tranh lạnh giữa vợ chồng diễn ra đến ngày hôm sau. Cả hai cần giải quyết tranh cãi ngay trong ngày. Vì càng để mâu thuẫn diễn ra lâu thì vợ chồng càng dễ xa nhau, nảy sinh nhiều vấn  đề không hay khác.

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Hôn nhân, điều tiên quyết chính là cùng nhau sẻ chia và bên nhau đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Có giận thế nào cũng không ngủ riêng

Nhiều cặp vợ chồng sau mỗi lần cãi vả là mỗi người ngủ một nơi, chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhưng đây không phải là điều tốt trong hôn nhân. Việc ngủ cạnh nhau mỗi tối không chỉ là thói quen hằng ngày mà còn nên là cách giúp vợ chồng gần gũi, bỏ qua những lỗi lầm cho nhau. Dù có giận thế nào thì vợ chồng cũng đừng vì mâu thuẫn mà mỗi người một phòng. Nếu cứ giận dỗi lại ngủ riêng thì chỉ khiến cả hai thấy xa cách hơn.

Không than phiền với người ngoài

Khi vợ chồng lục đục, đừng than phiền với người khác, thậm chí là người thân, bạn thân của bạn. Chuyện của vợ chồng bạn thì chỉ có cả hai hiểu, người khác hoàn toàn không biết hết được. Huống hồ, nếu không hiểu rõ, người ngoài có thể đưa ra những nhận định không hề đúng, khiến bạn có những cư xử sai lầm. Do đó, chuyện của vợ chồng bạn thì chỉ nên giải quyết với nhau, nói để nhau hiểu, cùng nhau khiến mọi thứ tốt hơn.

Xóa bỏ những lo ngại của đối phương

Vợ chồng sống với nhau quan trọng là cảm giác thoải mái, bình yên tới mức không muốn bỏ đi. Nhưng luôn có những lúc cả bạn và đối phương đều có những lo ngại, suy nghĩ của riêng mình. Tốt nhất là cởi mở với nhau, cố gắng để chia sẻ, góp ý, thẳng thắn. Từ đó, bạn sẽ dễ tìm ra vấn đề mà hôn nhân của bạn đang mắc phải, hay những lo ngại mà bạn đời đang có. Hôn nhân cần nhiều hơn sự vun đắp và giữ gìn như thế.

Muốn cứu vãn hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng phải biết những điều này ngay! - Ảnh 2
Vợ chồng sống với nhau quan trọng là cảm giác thoải mái, bình yên tới mức không muốn bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Không so sánh bạn đời với người khác

Không ai thích bị so sánh với người khác, nhất là phải nghe những lời này từ bạn đời của mình. Ai cũng có những điểm tốt riêng biệt, không ai giống ai. Càng bị so sánh thì bạn đời càng thấy tổn thương, càng cảm thấy xa cách với bạn. Nếu bạn muốn đối phương tốt hơn, hoàn thiện mình hơn thì nên khích lệ bằng những lời tích cực.

Không đổ lỗi cho bạn đời

Những tranh cãi là điều nhất thiết phải xảy ra trong hôn nhân. Nhưng vợ chồng cãi nhau không phải là để trách người kia sai hay khăng khăng rằng mình đúng. Đúng sai trong hôn nhân đôi khi không rõ ràng như phép toán cộng trừ. Quan trọng hơn hết là liệu cả hai còn muốn vun đắp hay không, chứ không hẳn là phải tìm cho ra ai sai, hay đổ lỗi cho ai. Hôm nay anh nhận sai, mai em nhường anh đúng mà nhà cửa yên bề thì cũng là nên. Chứ đừng chuyện gì cũng đổ lỗi cho nhau thì không thể cùng nhau giải quyết mâu thuẫn được.

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