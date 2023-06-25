Muốn có màn dạo đầu rạo rực chàng và nàng nên học ngay 'bí thuật' kích thích hưng phấn này

Phụ nữ yêu 25/06/2023 22:44

Muốn có màn dạo đầu ấn tượng khó quên, không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng nên học cách giúp cho đối phương ‘hưng phấn’ trước khi bắt đầu cuộc giao ban.

Nhiệm vụ của nàng

Nàng đừng bao giờ cho rằng những bộ quần áo gợi cảm sẽ không còn ý nghĩa khi cả hai người đã quá quen thuộc với nhau. Chính vì vậy mà nàng hãy chuẩn bị cho mình những bộ cánh thật quyến rũ để chinh phục chàng nhé.

Trước khi bắt đầu cuộc chiến, để tiếp thêm sức mạnh cho chàng nàng hãy kích thích vào những giác quan, vùng nhạy cảm của chàng như ngực chàng, thì thầm vào tai anh ấy. Hãy dùng bàn tay nhẹ nhàng, mềm mại vuốt ve lên cơ thể chàng để kích thích sự ham muốn.

Muốn có màn dạo đầu rạo rực chàng và nàng nên học ngay 'bí thuật' kích thích hưng phấn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệm vụ của chàng

Để có được một cuộc yêu mĩ mãn thì nhiệm vụ của chàng trong màn dạo đầu cũng hết sức quan trọng. Tất nhiên người phụ nữ nào cũng thích người đàn ông của đời mình mạnh mẽ nhưng đối với chuyện phòng the họ cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng, âu yếm một cách nhẹ nhàng. Chính vì vậy chàng đừng bao giờ vội và nhập cuộc ngay mà hãy dành một chút ít thời gian để thực hiện màn dạo đầu tuyệt mỹ.

Rất đơn giản chàng hãy nhẹ nhàng hôn lên môi, cổ, má hay “núi đôi” của nàng một cách nhẹ nhàng. Bất kể người phụ nữ nào cũng thích được hôn âu yếm và chính vì vậy nếu chàng biết cách tận dụng điều này thì sẽ rất tuyệt vời.

Muốn có màn dạo đầu rạo rực chàng và nàng nên học ngay 'bí thuật' kích thích hưng phấn này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó một trợ thủ đắc lực nữa cho cánh mày râu trong việc thực hiện màn dạo đầu hiệu quả đó chính là lưỡi. Chàng hãy dùng lưỡi khám phá vùng cằm, cổ, ngực, xuống bụng và dừng lại ở “cô bé”, với cách làm này đảm bảo nàng sẽ sướng run lên và sẵn sàng cùng chàng nhập cuộc một cách tuyệt vời nhất. Chàng cũng đừng quên nhiệm vụ của cánh tay mà hãy kết hợp dùng nó vuốt ve thân hình mềm mại, uyển chuyển của nàng nhé.

Với cách này bạn có thể khiến cho màn dạo đầu của mình vô hứng khởi, cả hai cũng dễ dàng nhập cuộc hơn.

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