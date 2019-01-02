Thật sự, mỗi khi đàn bà ghen, đàn ông nên nhìn lại chính mình hơn. Mình đã làm gì để cô thấy ghen? Mình đã làm gì để cô ấy không an tâm mà phải ghen? Mọi sự ghen tuông của đàn bà đều bắt nguồn tự sự không an toàn, Vì chồng mình có nhiều cô theo đuổi, vì vài hành động thân mật của anh ấy với đồng nghiệp… Đàn bà một khi không có cảm giác an toàn ổn định ở chồng, họ sẽ ghen. Và đàn ông càng hư hỏng, càng tệ bạc sẽ càng là nguyên nhân khiến người phụ nữ cạnh bên ghen tuông nhiều. Vì nếu đàn ông tử tế đứng đắn, đàn bà chẳng cần ghen làm gì.

Đòi hỏi tình yêu của đàn bà mà không chấp nhận sự ghen tuông ở họ, thì đàn ông quả thật là ích kỷ. Dù rằng mù quáng vô lý là điều không thể chấp nhận được. Nhưng khi đàn bà có chút ít thể hiện sự chiếm hữu thì đó là một tình yêu rất bình thường của đàn bà. Đàn bà yêu mà không biết ghen, đó mới là bất thường.

Sự đòi hỏi vô ích nhất ở đàn bà yêu thật lòng chính là lý trí trong tình yêu, yêu càng nhiều đàn bà càng đánh mất lý trí. Cũng đừng tìm một người đàn bà khôn ngoan khi yêu sâu đậm. Vì đàn bà chỉ khôn ngoan và lý trí khi họ xem tình yêu là một sự lợi dụng.

Đàn bà còn yêu, là còn ghen, yêu càng nhiều, ghen sẽ càng nhiều. Tình yêu của đàn bà nhất định sẽ không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, dù là một ít. Cũng không thể nói về lý trí hay không, đàn bà yêu vào rồi, đều trở thành kẻ dại khờ không màng lý trí. Và chỉ người đàn ông đủ bản lĩnh sẽ không để người phụ nữ của mình phải ghen với ai, họ sẽ chủ động khiến vợ thấy an toàn nhất.

Đàn ông nhiều lúc sẽ mỏi mệt về sự ghen tuông và giận dỗi của đàn bà. Nhưng rõ ràng, họ có yêu mới sợ trước lo sau, mới bất an sợ mất. Họ càng yêu nhiều thì những ghen tuông sẽ càng rõ ràng, như nỗi sợ của họ cũng nhiều hơn.

Sự đòi hỏi vô ích nhất ở đàn bà yêu thật lòng chính là lý trí trong tình yêu, yêu càng nhiều đàn bà càng đánh mất lý trí - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra một khi yêu thật tâm, đàn bà ghen mấy cũng dịu lại khi được dỗ dành, giận mấy cũng im lìm khi được thấu hiểu. Mọi sự ghen tuông, hờn dỗi của đàn bà đều có thể được hóa giải bởi tình yêu và cảm thông của đàn ông. Và sẽ không có sự ghen tuông điên cuồng nào nếu đàn bà có đủ tình yêu mà họ muốn.

Nhưng đàn ông lại chẳng mấy khi thích đàn bà ghen tuông, có người lại thật sự sợ. Vì họ thấy ngột ngạt trước sự quản thúc, dò xét và theo dõi của vợ. Họ cho rằng đó là sự ích kỷ quá đáng của đàn bà khi yêu. Nhưng họ không hiểu rằng điều vợ họ muốn chỉ là chồng có thể chủ động để họ thấy an toàn, hơn là để họ thấp thỏm lo sợ như thế.

Mọi sự ghen tuông, hờn dỗi của đàn bà đều có thể được hóa giải bởi tình yêu và cảm thông của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông muốn tìm một người vợ không ghen tuông, giận dỗi, hãy chọn người không yêu mình. Người phụ nữ ấy sẽ chẳng để ý anh đi với ai, thân mật với ai, có tình cảm với ai… Vì đã không yêu thì chẳng cần phải sợ mất anh, chẳng phải để tâm anh thế nào. Không yêu chính là không muốn để tâm, mà đã không để tâm thì cũng chẳng cần gì phải lo. Điều người phụ nữ này cần không phải là tình yêu của anh, mà là tiền, là lợi dụng. Chỉ có như thế thì anh mới không thấy bị gò bó và ràng buộc!

Còn người phụ nữ yêu anh, dù rằng họ không hoàn hảo, hay giận dễ ghen, hay càm ràm, nhưng tất cả đều là vì thương anh mà ra. Điều anh nên làm không phải cố thoát ra khỏi ràng buộc đó mà là dùng yêu thương của mình để làm dịu đi những bất an của cô ấy. Đó mới là điều một người đàn ông chân chính phải làm!