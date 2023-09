Đàn bà ai mà chẳng ghen, chỉ là ít hay nhiều, kín hay phô, dữ dội hay mềm mỏng

Đòi hỏi tình yêu của đàn bà mà không chấp nhận sự ghen tuông ở họ, thì đàn ông quả thật là ích kỷ. Dù rằng mù quáng vô lý là điều không thể chấp nhận được. Nhưng khi đàn bà có chút ít thể hiện sự chiếm hữu thì đó là một tình yêu rất bình thường của đàn bà. Đàn bà yêu mà không biết ghen, đó mới là bất thường.

Thật sự, mỗi khi đàn bà ghen, đàn ông nên nhìn lại chính mình hơn. Mình đã làm gì để cô thấy ghen? Mình đã làm gì để cô ấy không an tâm mà phải ghen? Mọi sự ghen tuông của đàn bà đều bắt nguồn tự sự không an toàn, Vì chồng mình có nhiều cô theo đuổi, vì vài hành động thân mật của anh ấy với đồng nghiệp… Đàn bà một khi không có cảm giác an toàn ổn định ở chồng, họ sẽ ghen. Và đàn ông càng hư hỏng, càng tệ bạc sẽ càng là nguyên nhân khiến người phụ nữ cạnh bên ghen tuông nhiều. Vì nếu đàn ông tử tế đứng đắn, đàn bà chẳng cần ghen làm gì.