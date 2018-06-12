Trong đời đàn ông, luôn có một người phụ nữ yêu họ vô điều kiên, chính là mẹ. Mẹ cho họ cuộc sống, cho họ tình yêu để trưởng thành. Vì vậy, không người phụ nữ nào trên đời này có thể so sánh với mẹ của họ. Phụ nữ càng khôn ngoan và ưu tú càng không so đo vị trí của mình và mẹ của đàn ông trong lòng đàn ông. Thay vì vậy, họ sẽ tôn trọng và dành một vị trí đủ yêu thương và quý mến để cảm ơn người phụ nữ đã sinh ra người đàn ông của mình.

Tình đầu luôn là điều gì đó vương vấn trong lòng đàn ông . Vì với người phụ nữ ấy, đàn ông lần đầu biết yêu, tình yêu cũng vì vậy mà trong trẻo và mãnh liệt nhất. Đó cũng là lần đầu đàn ông muốn bảo vệ và chở che cho một người đến suốt đời. Tình đầu còn là những cái nắm tay đầu, những chiếc hôn vụng dại, là những tiếp xúc ngại ngùng nhất. Và với người phụ nữ đầu tiên này, đàn ông khó quên nhất cũng vì tình đầu càng đẹp lại càng dở dang. Đây cũng là lý do phụ nữ luôn ghen tị với tình đầu của đàn ông. Vì ở những năm tháng tuổi trẻ đó, đàn ông vốn chưa biết nhiều, tình yêu cũng đơn giản như một cái nắm tay, vì vậy mà đẹp đến khó phai…

Tri kỷ không có nghĩa phải là vợ hay một cô bồ nào đó. Với vợ, đàn ông còn có trách nhiệm và bổn phận yêu thương, quan tâm. Với bồ, đàn ông đến chỉ vì mới mẻ, vì nhu cầu sinh lý. Nhưng đối với tri kỷ, cô ấy là người bạn đồng hành trong tâm hồn và tâm tưởng của đàn ông, không là yêu đương, cũng không là thể xác ham muốn.

So với những mỹ nhân nổi bật, điều đàn ông cần đôi khi chỉ là một tri kỷ có thể thấu hiểu anh ấy. Ở cạnh người phụ nữ này, nhiều khi không cần lời nói, chỉ một ánh mắt, hành động nhỏ, họ cũng đủ hiểu lòng dạ của đàn ông. Cô ấy sẽ không nói nhiều, lại muốn lắng nghe đàn ông nói, nhưng nhẹ nhàng và dịu dàng như vuốt ve vào tâm hồn và những ưu tư của đàn ông. Tri kỷ chính như dòng suối mát, chỉ đến để khiến đàn ông thấy yên bình.

Người yêu cũ

Người yêu cũ đến sau tình đầu và đến trước bạn. Đây có thể là người phụ nữ có khả năng khiến người đàn ông của bạn bật khóc khi chia tay, cũng có thể là người chiếm giữ phần nhiều ký ức trong đời anh ấy. Cô ấy có thể từng khiến anh ấy hạnh phúc, cũng có thể là nỗi đau lớn nhất anh ấy phải chịu. Cô ấy cũng có thể là người từng cùng anh ấy hẹn hò, yêu thương, nghĩ là trọn đời về sau…

Nhưng bạn đừng quá ghen tuông, vì cô ấy cũng chỉ là tình cũ, là một mảnh ký ức trong lòng đàn ông. Hơn hết, có thể là nhờ cô ấy, người đàn ông của bạn mới biết nắm tay bạn mỗi khi qua đường, biết cài quai nón cho bạn khi lên xe, biết yêu thương bạn tỉ mỉ và chân thành hơn. Bạn biết không, người cũ luôn có thể là người dành cả thanh xuân để dạy đàn ông cách yêu trọn đầy nhất.

Gái hư

Đúng hơn thì đây là một mối tình ngắn ngủi đầy chớp nhoáng nhưng lại khiến đàn ông khó lòng quên được. Người phụ nữ này có thể đến chỉ để rong chơi, chưa từng muốn ở lại bên đời đàn ông. Nhưng cô ấy như tia sáng quá mức mới mẻ, làm cuộc đời đàn ông thôi chán chường và mỏi mệt. Cô ấy khiến đàn ông có thể cười, có thể hào hứng, thậm chí là không thể ngừng mắt khỏi sự lém lỉnh và khôn khéo của cô ấy. Nhưng đến cùng, cô ấy cũng chỉ là “gái hư”, đến để quấy nhiễu đàn ông đôi chút, rồi sẽ đi không quay lại. Đàn ông rồi cũng đủ trưởng thành để biết mình không thể đi cùngvới gái hư được.

Đàn ông rồi cũng đủ trưởng thành để biết mình không thể đi cùng được gái hư - Ảnh minh họa: Internet

Con gái rượu

Nếu bạn có con gái thì chắc chắn một điều rằng trong lòng người đàn ông của bạn, cô bé sẽ là hình ảnh đến tận cuối đời anh ấy cũng không quên. Từ khi cô bé vừa sinh ra đời nằm khóc cạnh bạn, cho đến những năm tháng tuổi thơ quấn quýt bên anh ấy, rồi khi cô bé trưởng thành, lấy chồng, có con… Mỗi thời khắc trong đời ấy, đàn ông luôn lưu giữ kỹ càng. Vì đơn giản, đàn ông luôn yêu thương con gái, là 1 trong 3 người phụ nữ họ cả đời trân quý

Vợ mình

Người phụ nữ thứ 3, bên cạnh mẹ và con gái, mà đàn ông cả đời muốn trân quý, chính là bạn. Dù rằng bạn không là tình đầu đẹp dở dang, nhưng bạn là tình cuối của đàn ông. Dù bạn không là người yêu cũ nhiều ký ức, nhưng bạn là vợ họ. Dù bạn không là gái hư nhiều cám dỗ, nhưng bạn là vợ đảm đang đàn ông muốn giữ cả đời. Bạn chính là người phụ nữ đến đúng lúc, dành cho anh ấy, là người anh ấy chọn sau cùng. Vì vậy, đừng nghĩ cuộc đời đàn ông từng có bao người phụ nữ, quan trọng bạn là cuối cùng, là duy nhất của hiện tại và tương lai…