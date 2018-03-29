Lời mẹ dạy con gái: Phụ nữ xấu nhất là thế nào, con biết không…

Con phải hiểu, đẹp chưa khi nào là điều bất lợi. Nhưng phụ nữ xấu không phải cứ là người mắt híp, môi sề hay mũi tẹt...

Ở xã hội này, phụ nữ xấu luôn thiệt thòi, thậm chí người ta còn thẳng thừng một câu “Xấu là một cái tội”. Nhưng con gái ơi, nếu ai đó nói với con như thế, đừng buồn, hãy cảm ơn họ con nhé. Vì mẹ muốn con hiểu đó là một lời họ nhắc nhở con để con nhận ra mình phải chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều hơn. Con là phụ nữ thì nhất định đừng buông lơi bỏ bê nhan sắc của mình. Con phải hiểu, đẹp chưa khi nào là điều bất lợi. Nhưng phụ nữ xấu không phải cứ là người mắt híp, môi sề hay mũi tẹt. Nếu con sinh ra với dáng hình không được đẹp thì đó là do lỗi của mẹ. Nhưng nếu thế gian nói con sống không tốt, hoặc con không thấy hạnh phúc thì đó hoàn toàn là do con. Phụ nữ đẹp, không chỉ là người được trời sinh ưu ái hơn kẻ khác. Phụ nữ đẹp còn nằm ở tâm hồn, trí tuệ và cách ứng xử. Và nếu con không thể sống một cuộc đời ý nghĩa, lưu lại dấu ấn tốt đẹp nhất thì trong mắt người đời, dù con có sắc nước hương trời, con cũng chỉ là một người phụ nữ xấu.

Phụ nữ đẹp còn nằm ở tâm hồn, trí tuệ và cách ứng xử - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ xấu chính là người không muốn cố gắng vươn lên trước nghịch cảnh. Phụ nữ mình mỗi ngày đều phải nỗ lực và giá trị của ta chính là nằm ở sự hoàn thiện như thế. Nếu con cứ mang suy nghĩ sinh ra là phận đàn bà chỉ toàn khổ đau thì không bao giờ con có thể sống yên bình sung sướng được. Con phải nhớ, hạnh phúc nằm trong tay con, trong sự nỗ lực phấn đấu của chính con. Và không ai có quyền quyết định cuộc đời con ngoài bản thân con. Phụ nữ xấu chính là không thể độc lập, luôn cậy dựa phụ thuộc người khác, nhất là đàn ông. Con ơi, đàn ông không khi nào là điều an toàn nhất với đàn bà. An yên ở đời này chỉ có thể do con tạo ra, do chính con tự mình tìm kiếm. Và phụ nữ mình quyến rũ nhất chính là khi độc lập. Và con cũng chỉ có thể hạnh phúc nhất khi sống là chính con, do con và vì con.

Phụ nữ mình quyến rũ nhất chính là khi độc lập - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ xấu chính là người không biết mình đang ở đâu. Con xấu xí nhất chính là khi con tự ti và con xinh đẹp nhất chính là lúc tự tin vào chính mình. Nhưng đừng mang những ảo tưởng khiến mình sống thất vọng ê chề. Con là phụ nữ, dù xinh đẹp hay xấu xí thì cũng phải khôn ngoan. Phụ nữ hơn thua nhau không chỉ ở nhan sắc, mà còn là ở cái đầu. Con có tỉnh, có khôn ngoan thì cuộc sống mới dễ chịu với con. Con ơi, phụ nữ có nhiều cách để khiến mình xinh đẹp hơn nhưng cũng không ít cách để bản thân xấu xí đi. Và con phải hiểu xấu nhất ở phụ nữ không nằm ở khuôn mặt hay hình thể mà là ở nhân phẩm, tính cách của con. Con sống tốt, lòng dạ con sáng trong thì tự khắc con cũng trở nên xinh đẹp trong mắt người khác. Nhưng nếu con sống sai, hại người hại đời thì bao nhiêu son phấn, gấm lụa cũng không thể khiến con đẹp lên được. Phụ nữ đẹp còn là ở lòng sáng tâm trong, thiện lương nhé con… Phụ nữ đẹp còn là ở lòng sáng tâm trong, thiện lương nhé con… - Ảnh minh họa: Internet Con gái nhỏ, nhan sắc của đàn bà đẹp xấu ở đời thế gian lắm lời nhiều ý con quản chẳng hết được. Nhưng con phải hiểu, chỉ cần con biết yêu thương chính mình, biết mình phải làm gì, trân trọng những gì mình có, sống ý nghĩa nhất từng ngày thì tự khắc con cũng sẽ khiến mình xinh đẹp hơn. Một người phụ nữ hạnh phúc cũng chính là xinh đẹp nhất, nhớ nhé con…

Phụ nữ có giỏi giang hơn người, sắc nước hương trời thế nào cũng đừng quên điều này Là phụ nữ, hạnh phúc hay bất hạnh đều do suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Nếu con không thể hạnh phúc, đừng trách người đàn ông bên cạnh, phải trách mình không đủ sức bảo vệ chính mình.

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