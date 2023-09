Lời mẹ dạy con gái: Phụ nữ xấu nhất là thế nào, con biết không…

Con phải hiểu, đẹp chưa khi nào là điều bất lợi. Nhưng phụ nữ xấu không phải cứ là người mắt híp, môi sề hay mũi tẹt. Nếu con sinh ra với dáng hình không được đẹp thì đó là do lỗi của mẹ. Nhưng nếu thế gian nói con sống không tốt, hoặc con không thấy hạnh phúc thì đó hoàn toàn là do con. Phụ nữ đẹp, không chỉ là người được trời sinh ưu ái hơn kẻ khác. Phụ nữ đẹp còn nằm ở tâm hồn, trí tuệ và cách ứng xử. Và nếu con không thể sống một cuộc đời ý nghĩa, lưu lại dấu ấn tốt đẹp nhất thì trong mắt người đời, dù con có sắc nước hương trời, con cũng chỉ là một người phụ nữ xấu.

Phụ nữ đẹp còn nằm ở tâm hồn, trí tuệ và cách ứng xử - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xấu chính là người không muốn cố gắng vươn lên trước nghịch cảnh. Phụ nữ mình mỗi ngày đều phải nỗ lực và giá trị của ta chính là nằm ở sự hoàn thiện như thế. Nếu con cứ mang suy nghĩ sinh ra là phận đàn bà chỉ toàn khổ đau thì không bao giờ con có thể sống yên bình sung sướng được. Con phải nhớ, hạnh phúc nằm trong tay con, trong sự nỗ lực phấn đấu của chính con. Và không ai có quyền quyết định cuộc đời con ngoài bản thân con.

Phụ nữ xấu chính là không thể độc lập, luôn cậy dựa phụ thuộc người khác, nhất là đàn ông. Con ơi, đàn ông không khi nào là điều an toàn nhất với đàn bà. An yên ở đời này chỉ có thể do con tạo ra, do chính con tự mình tìm kiếm. Và phụ nữ mình quyến rũ nhất chính là khi độc lập. Và con cũng chỉ có thể hạnh phúc nhất khi sống là chính con, do con và vì con.