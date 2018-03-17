‘Lật tẩy’ suy nghĩ của đàn ông về vợ và nhân tình

Và dù nhân tình có xinh đẹp mỹ miều hay nói lời ngọt ngào, chiều chuộng đàn ông thế nào thì trong lòng đàn ông, họ luôn dành một chỗ duy nhất và thứ nhất cho vợ. Ngay cả khi vợ đã trở nên sồ sề sau sinh, hay luộm thuộm mùi dầu mỡ bếp núc thì đàn ông vẫn muốn trở về nhà ăn bữa cơm vợ nấu, hơn là đi ăn quán hàng sang trọng cùng tình nhân.

Nhân tình rõ ràng luôn là một người dưng trong suy nghĩ của đàn ông. Dù có tình cảm ít hay nhiều, nhân tình cũng không thể tạo cho đàn ông cảm giác từ một người thân. Nhân tình chỉ có thể đem đến cảm giác khoái lạc ái ân, những yêu chiều phút chốc chứ không thể nào trở thành người phụ nữ đàn ông muốn có cả đời.

Đàn ông luôn là những kẻ tham lam. Họ muốn có vợ để đẹp mặt với thiên hạ, có tình nhân để vui vầy phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nhưng trong lòng đàn ông, vợ là người bên họ qua hết thăng trầm, là duy nhất, khó có thể thay đổi thật. Đàn ông luôn biết nhân tình có ngọt ngào đắm say thế nào thì cũng chỉ là nhất thời. Nhân tình có thể trăm kẻ vạn người chứ vợ thì mãi mãi chỉ có một.

Những trách nhiệm, bận rộn trong hôn nhân dễ khiến vợ cằn nhằn, than phiền mỗi ngày. Nhưng khi chồng gặp khó khăn, vợ sẽ luôn là nơi ấm áp nhất. Tình nhân có thể là hương hoa khi dạo chơi, chứ vợ sẽ là không khí. Chỉ có khi mỏi mệt, đàn ông mới biết họ cần không khí nhiều thế nào, hương hoa giờ đây đâu thể quẩn quanh bên họ.

Vợ cùng chồng tạo dựng gia đình, tích góp của cải, còn nhân tình trước sau cũng chỉ có thể cùng đàn ông tiêu tiền. Vợ có thể không quyến rũ hấp dẫn hay nuông chiều đàn ông như nhân tình. Nhưng nhân tình cũng không thể là vợ hiểu ý chồng, biết lo toan hết thảy cho gia đình.

Với đàn ông, vợ dù không là người thân máu mủ nhưng là mẹ của con họ, là người duy nhất bên họ khi họ sa cơ thất thế. Nhân tình lại chỉ có thể cùng đàn ông vui chơi, lên giường hay đến những nơi xa xỉ. Vẻ bề ngoài tinh tươm của đàn ông khi thu hút nhân tình, trước sau đều là nhờ vợ sớm hôm chu toàn. Nhân tình như là người yêu lý tưởng thuở đàn ông còn niên thiếu. Nhưng vợ mãi mãi là tri kỉ, là người thấu hiểu mọi ngóc ngách lòng dạ đàn ông.

Vợ luôn là nơi đàn ông thấy vừa chứ chưa thể đủ, vẫn luôn tồn tại những cái thiếu mà đàn ông muốn có với những người phụ nữ khác. Còn nhân tình lại là nơi có những điều vợ không thể có.

Nhân tình lại là nơi có những điều vợ không thể có - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ảo tưởng về nhân tình

Cuộc sống hôn nhân dễ khiến người trong cuộc vỡ mộng. Người phụ nữ từng dịu dàng trước kia có thể trở thành một người vợ hay than phiền hơn. Và khi đó, đàn ông sẽ dễ mơ tưởng tới một mẫu phụ nữ lý tưởng khác. Khi có nhân tình, đàn ông thường áp đặt cho nhân tình những gì mình mong muốn ở phụ nữ. Nhưng thật ra, nhân tình dù có cố gắng chiều lòng đàn ông thế nào thì cũng có lúc đàn ông nhận ra nhân tình cũng chỉ là một người phụ nữ có những điểm vợ họ không có. Dù vậy, nhân tình mãi mãi không thể tốt bằng vợ.

Đàn ông có nhân tình cũng chỉ để cho vui

Nếu đàn ông yêu nhân tình thật lòng, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ vợ con, chứ chẳng phải lén lút giấu diếm làm gì. Và nếu yêu chân thành nhất, khi bị phát hiện, đàn ông sẽ luôn có trách nhiệm với nhân tình đến cùng. Với đàn ông, nhân tình thì cũng chỉ là nhân tình, không thể nào thay thế vợ được.

Theo kết quả một cuộc khảo sát ở Mỹ với 200 người đàn ông thì họ nghĩ sẽ không lâu dài với nhân tình, và không có ý nghĩ trách nhiệm với nhân tình. Và tất cả họ đều cho biết, nếu được lựa chọn lại vợ và nhân tình, họ vẫn chọn vợ làm người tình trăm năm của mình.

Nếu đàn ông yêu nhân tình thật lòng, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ vợ con, chứ chẳng phải lén lút giấu diếm làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng đàn ông, vợ hay nhân tình giữ vị trí cao hơn?

Nếu so sánh vị trí của vợ và nhân tình trong lòng đàn ông thì câu trả lời không thể đúng hoàn toàn được. Lòng dạ đàn ông, mỗi người một kiểu. Người thương vợ rồi thì có ra sao vợ vẫn là nhất. Người không nghĩa tình với vợ thì nhân tình là trên hết. Nhưng phụ nữ nhất định phải nhớ, một khi đã là vợ thì phải hiểu mình là danh chính ngôn thuận, rõ ràng phải hơn nhân tình. Còn nhân tình, có được yêu thương thế nào cũng mãi là kẻ thứ ba không hơn không kém!