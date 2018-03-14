Khi biết chồng lên giường với người phụ nữ khác, vợ khôn phải làm ngay 5 điều này!

Trong khi tìm hiểu mọi chuyện, bạn nên tìm hết những chứng cứ, thông tin về việc chồng ngoại tình. Dù rằng những sự thật này có thể khiến bạn tổn thương nhiều nhưng bạn buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề thì mới có thể tìm được hướng giải quyết.

Khi biết chồng ngoại tình , vợ nên xem xét lại thông tin có mấy phần là đáng tin, bao phần là không chính xác. Đừng tin hết những gì bạn được nghe mà quy kết hết tội lỗi là do chồng. Và cũng đừng tin tưởng chồng quá mức mà không nhận ra những điều anh ấy đang cố tình che giấu bạn. Hơn hết, chính là phải đủ bình tĩnh để xác minh lại mọi chuyện. Phụ nữ khi có chồng ngoại tình đừng tin ai hết mức, chỉ nên tin vào chính mình nhất.

Hãy cố gắng nhìn mọi chuyện một cách khách quan nhất để nghĩ xem liệu chồng có vì mỏi mệt cuộc sống hôn nhân, hay bạn không đáp ứng được điều gì để chồng phải tìm một nơi giải tỏa khác. Trong hôn nhân, không tự dưng một người bỏ đi, đều có nguyên nhân, đều có những thiếu sót đến từ cả hai phía. Quan trọng hơn hết là bạn biết cả hai đã sai ở đâu, cần làm thêm gì hay bớt gì để cải thiện đời sống hôn nhân cũng như thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của cả hai.

Khi chồng ngoại tình, đừng chỉ nghĩ lỗi lầm thuộc hết về chồng và người thứ ba. Bạn cũng cần phải nhìn lại chính mình, liệu bạn có làm gì sai không? Nếu bạn từng là người vợ bỏ bê chuyện nhà cửa, hay trách móc lớn tiếng với chồng thì trong câu chuyện này bạn cũng có phần sai.

Nếu sau khi xem xét bạn thấy rõ mình không hề làm gì sai, luôn là vợ đảm mẹ hiền, hết lòng vì chồng con thì rõ ràng chồng bạn đã là người chồng không đàng hoàng. Nếu đã thế bạn nên có cách giải quyết mạnh với cả chồng và nhân tình.

Nói chuyện thẳng thắn với chồng

Sau khi nhận định rõ việc chồng ngoại tình không hề sai, nhìn rõ được bạn và chồng mắc phải sai lầm gì thì nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Đừng cam chịu, cũng đừng tìm đến nhân tình nói chuyện trước khi lắng nghe chồng nói. Vì rõ ràng hôn nhân là câu chuyện của hai người thì cũng chỉ nên để hai người giải quyết.

Đừng nghĩ rằng cứ hễ chồng ngoại tình thì mọi lỗi lầm đều từ người thứ ba. Chồng bạn mới là mấu chốt của vấn đề. Bạn tin chồng nhưng đừng tin mù quáng. Vì nếu chồng bạn không ngả nghiêng thì người thứ ba cũng không thể có cơ hội xuất hiện. Và người có thể chấm dứt mọi chuyện phải là chồng bạn, chứ không phải người thứ ba. Do đó, bạn phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng với chồng trước khi nhân tình làm điều gì khác không hay.

Trong cuộc trò chuyện này, bạn cần giữ thái độ tôn trọng với chồng, đừng nói lời nặng nề với anh ấy. Hãy khôn ngoan tập trung vào điều chồng quan tâm nhất, chính là con cái hay thể diện gia đình. Đàn ông khi ngoại tình, điều họ sợ mất nhất chính là sĩ diện và con cái. Vợ khôn đánh vào tâm lý của chồng bằng lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, hơn là chỉ trách mắng giận hờn.

Cũng đừng quên đây là lúc bạn phải lắng nghe từ chồng. Hãy tạo cơ hội để anh ấy trải lòng cùng bạn. Hãy lắng nghe điều gì đã khiến anh ấy rời xa gia đình, để bạn có thể tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Hãy lắng nghe điều gì đã khiến anh ấy rời xa gia đình, để bạn có thể tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên “dằn mặt” nhân tình của chồng

Bạn cũng nên có một cuộc gặp với người thứ ba để biết xem cô ta trông thế nào, từ tầng lớp nào, tính cách ra sao. Thật ra việc gặp thế này chủ yếu là để giúp bạn xem xét kỹ hơn tình hình. Dù sao thì “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” cũng không sai mà.

Khi gặp người thứ ba, hãy cố gắng bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự nhất có thể. Nhưng cũng đừng quên “dằn mặt” cô ta với những lời lẽ sắc sảo nhất của một người vợ!

Cải thiện mối quan hệ với chồng

Nếu chồng đã muốn quay về và bạn chấp nhận tha thứ thì hãy bắt đầu giai đoạn hàn gắn lại mối quan hệ với chồng sau những đổ vỡ vừa qua.

Hãy cùng chồng tạo những hồi ức mới với một chuyến du lịch của 2 vợ chồng. Từ đây, cũng hãy làm mới hôn nhân bằng những hẹn hò lãng mạn. Và phải nhớ, tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện cũ. Hãy cho chồng và cả bạn cơ hội để mở lòng mình nhiều hơn cùng nhau.