Trên thế giới, mỗi ngày đều có những cuộc chia ly. Ở Việt Nam tỉ lệ này càng lúc càng tăng. Hiện tại có khoảng hơn 60.000 vụ một năm và theo thống kê, cứ bốn đôi kết hôn thì có một đôi tan vỡ. Trong mấy chục ngàn vụ chia tay ấy, có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng chắc chắn, nguyên nhân làm nhiều, ít chơi, ít yêu chồng là chất xúc tác cho người thứ ba xuất hiện.

Hai mươi tuổi có lẽ là thời điểm tươi đẹp nhất trong đời người phụ nữ, được yêu, được mơ mộng và nhìn đời trong veo, chưa vướng vào những chuyện con cái, cơm áo gạo tiền. Khi ba mươi, người ta tỉnh táo và đưa ra quyết định chín chắn cho đời mình: kết hôn với một người đàn ông. Nếu kết hôn sai, cho dù bước vào tuổi bốn mươi, nhan sắc mặn mà, nuôi dạy con thật giỏi, kinh tế vững vàng thì vẫn mất chồng như chơi.

Khi khó khăn người ta dễ thương nhau. Khi đủ đầy thì sự chung thủy được tính bằng việc không bị bắt quả tang. Đàn bà cứ cảm thấy sung sướng nếu như nhà chồng động viên bằng những lời tử tế tốt lành. Họ sẵn sàng cố gắng kiếm tiền, chẳng biết mình đang béo lên hay gầy đi, mình già hay trẻ, xấu hay đẹp. Cho đến một ngày, bạn bè đến nhà, bật điện thoại cho xem ảnh chồng đang chở bồ nhí ngoài phố.

Không phải lúc nào mọi sự chịu thương chịu khó của đàn bà cũng là điều quý giá số một mà đàn ông mong muốn. Đàn bà có thể sẵn sàng hi sinh tất cả cho đàn ông, miễn kẻ đó yêu họ. Họ sẽ chẳng ngại ăn đói mặc rách, bớt mồm miệng để chồng được sung sướng, con được đủ đầy. Miễn trong cái ‘nhà tù’ tình yêu ấy, người đàn ông chấp nhận ở với họ cả đời. Nhưng đàn bà lúc nào cũng có thể hi sinh. Còn đàn ông thì lúc nào cũng có thể phản bội.

Vậy mới biết, đâu phải cứ chịu khó làm vợ làm mẹ là mọi sự êm xuôi. Làm một người đàn bà thành công trong xã hội chưa chắc đã khó bằng làm một người đàn bà thành công trong gia đình khi phải quán xuyến biết bao nhiêu là việc, nào con cái học hành, nào chuyện ăn ngủ, chi tiêu. Giờ đây họ còn phải làm một việc quá sức là quản lý cả gã chồng đã già lại còn đổ đốn.

Bụt chùa nhà không thiêng. Lấy nhau rồi, đàn bà hoặc đàn ông dễ coi thường nhau, dễ dàng thấy người kia sao mà thỗ lỗ vô duyên đến vậy. Sự thiêng liêng, rung động, trân trọng nhau không còn nữa. Khi mọi thứ được phơi trần ra, chả khác gì những bữa cơm rau muống luộc cá kho cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đàn ông bắt đầu thích ăn phở (sau đó đàn bà có muốn ăn nem không thì tùy).

Giờ đây nhiều người vẫn cứ ngơ ngác hỏi vì sao tôi tốt với chồng với con đến thế mà anh ấy vẫn bồ bịch. Thậm chí một con nhỏ nào đó chỉ đáng tuổi cháu tuổi con đã cuỗm mất người đàn ông ấy đi thật xa. Có người đã không trở về.

Nhưng đời đâu chỉ cần ăn no mà còn cần áo đẹp. Cần cả nhạc thơ du dương và những chiếc váy thơm tho gợi cảm. Vào tuổi bốn mươi hoặc hơn, nhiều ông chồng đã bắt đầu thấy khoái cảm với việc nói xấu vợ và thích thú với việc chuyển tầm nhìn sang đối tượng khác.

Hỡi những người vợ, người mẹ vĩ đại, chắc các vị đã hiểu rồi. Họ đâu chỉ cần ăn no. Họ còn cần cả những phút giây mà bạn phải biết làm mới mình. Cần sự quan tâm sâu sắc hơn nữa về sức khỏe, tâm tính những phiền lo nơi công việc của chồng. Chứ không phải cặm cụi đi làm, về chui vào bếp, cơm xong leo lên giường ngủ và thở phào như trút xong nhiệm vụ một ngày.

Đàn ông bỏ vợ ngoan hiền bồ bịch là có tội hay không? Có lẽ chỉ người trong cuộc mới trả lời chính xác nhất.