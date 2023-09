Dấu hiệu đàn ông cạn tình cạn nghĩa, đến lúc phụ nữ phải rời đi…

Linh cảm của phụ nữ luôn luôn đúng, nhất là về người đàn ông mình yêu. Và không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm nhìn thẳng vào sự thật anh ta đã không còn nghĩa tình với mình. Nhưng phụ nữ phải hiểu, khi đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa thì níu kéo chỉ là vô ích. Nếu thấy những dấu hiệu này ở người đàn ông của mình thì hãy hiểu đã đến lúc bạn phải ra đi.

Khi chàng không còn dành thời gian cho bạn lúc rảnh rỗi

Đàn ông khi yêu luôn muốn dành hết thời gian rảnh rỗi cho người phụ nữ của mình. Dù có bận rộn thế nào, chỉ cần có thời gian, anh ấy sẽ luôn muốn ở cùng bạn, dành cho bạn sự quan tâm nhiều nhất. Nhưng nếu đến một lúc, thời gian anh ấy dành cho bạn hầu như đều không còn, hết thảy đều là lý do bận rộn, gia đình, đối tác…thì bạn nên hiểu tình cảm của anh ấy đã không còn. Với đàn ông, bận rộn không bao giờ là lý do để họ không đủ thời gian yêu đương. Nếu họ muốn, một tin nhắn hỏi han không dễ, một vài giờ gặp nhau cũng không hề khó. Phải hiểu, không có người đàn ông nào bận tới mức không có thời gian yêu thương, chỉ có người đàn ông viện lý do bận rộn để trốn tránh.